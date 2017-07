Test RME ADI-2 Pro: Mehr DAC fürs Geld geht nicht

Kompakt

Marke RME Bezeichnung ADI-2 Pro Art DAC/Kopfhörer-/Vorverstärker Empf. Preis (€) 1.600 Verfügbarkeit sofort

Die Gerätekategorie der DAC/Kopfhörerverstärker konnte in den letzten paar Jahren enorme Zuwachsraten verzeichnen. Kaum ein Hersteller von HiFi-Produkten, der noch keines dieser Geräte im Sortiment hat. Kein Wunder, denn analog zum Kopfhörer-Boom musste der Bedarf an adäquaten Zuspielern logischerweise auch zunehmen. Zudem erweisen sich Komponenten dieser Gattung als äußerst praktisches Bindeglied zwischen Mac/PC und Audio-Wiedergabegeräten aller Art.In den meisten Fällen sind solche DACs recht kompakt und damit desktoptauglich. Zusammen mit Kopfhörern oder aktiven Kompaktlautsprechern empfehlen sie sich als HiFi-Anlage für den Schreibtisch, können aber meistens auch mit der großen Heim-HiFi-Anlage in Verbindung treten und last-but-not-least den Ton anderer digitaler oder analoger Quellengeräte verwalten und konvertieren – z.B. CD-Player oder Fernseher. Eine Sonderstellung nehmen D/A-Wandler ein, die auch als Streaming-Server arbeiten und Musik unabhängig vom Computer oder klassischen Playern wiedergeben können, beispielsweise von Festplatte, aus dem lokalen Netzwerk oder online aus dem Internet. Der hier beschriebene RME ADI-2 Pro gehört zwar nicht in diese Gruppe, aber sein Funktionsumfang ist dennoch gigantisch.Bisher hatte ich im REWIND-Test diverse DAC/Kopfhörerverstärker, die speziell auf die Belange von HiFi-Fans – also den „Nicht-Profi“ zugeschnitten waren. Stellvertretend dafür sei hier der ADL Stratos genannt, der Questyle CMA600i und der Violectric HPA V280 . Diese beschränken sich im Wesentlichen auf die gleiche Grundfunktionalität: DAC (D/A-Wandlung), Kopfhörerverstärker und Vorverstärker. Der ADL Stratos beherrscht zusätzlich als einer der Wenigen auch noch die Wandlung analoger Signale in die digitale Domäne. Diese Funktionalität reicht für normale HiFi-Anwendungen in den allermeisten Fällen auch völlig aus. Aber was ist, wenn man noch etwas mehr Flexibilität bei den Anschlüssen benötigt, eine bessere Basis für Klangvergleiche von Kopfhörern wünscht oder Klanganpassungen vornehmen möchte, die über das übliche Umschalten zwischen diversen Digitalfiltern hinaus gehen?In dem Fall ist der RME ADI-2 Pro mit einiger Wahrscheinlichkeit die Lösung für Ihr Anliegen.