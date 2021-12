Test Nomad Titan Armband V2 für Apple Watch – High-Tech Gliederband in Top-Qualität als Alternative zu Apples Stahl-Gliederarmband

Kompakt

Marke Nomad Bezeichnung Titan Gliederarmband Art Gliederarmband für Apple Watch Empf. Preis (€) 250 Euro Verfügbarkeit sofort

Nomad hat höhere Ansprüche

Mit der Markteinführung der Apple Watch im Jahr 2015 begann für das Tech-Unternehmen aus Cupertino eine weitere große Erfolgsstory. Neben den marktverändernden technischen Eigenschaften der Smart-Uhr schuf Apple dafür auch ein geniales Bandwechselsystem. Ohne Werkzeug lässt sich das Armband in wenigen Handgriffen austauschen, was bis heute zu einer gigantischen Fülle an Armband-Designs führte, mit denen Nutzer die Watch an ihren persönlichen Look und Geschmack anpassen können. – Ein modischer Geniestreich.Allein Apples Angebot umfasst heute beinahe 100 verschiedene Armband-Designs bzw. Größenvarianten für 38 oder 42 mm Breite. Darunter findet sich – wenn wir das feingliedrige Milanaise Armband mal außen vor lassen – aber nur ein Gliederarmband im typischen Stil mit mehreren Metallgliedern. Wer meinen ursprünglichen Review der Apple Watch gelesen hat, weiß, warum ich ein großer Fan und Bewunderer des Apple Stahl Gliederarmbandes bin, denn es ist eine ingeniöse Meisterleistung. Kein anderer Uhrenhersteller, egal ob im Billig- oder im Luxussegment, hat je ein vergleichbar praktisches und elegantes Stahl-Gliederarmband entwickelt. Bis heute gibt es nichts ebenbürtiges.In der Zwischenzeit habe ich diverse andere Stahl-Gliederarmbänder für die Watch ausprobiert, doch keines davon hat mir wirklich gut gefallen. Der einzige Vorteil dieser Armbänder: Sie sind durch die Bank erheblich günstiger. Apple verlangte für sein Gliederarmband ursprünglich rund 500 Euro. Inzwischen wurde der Preis auf 349 Euro gesenkt, was im Vergleich zu den Alternativen von Drittherstellern immer noch viel Geld ist, denn die liegen meist um oder unter 100 Euro. Aber Qualität hat eben ihren Preis. Die bislang von mir ausprobierten billigen Varianten sind meist flätig verarbeitet, haben keine hohe Oberflächengüte und die Gliederverbindungen (die "Gelenke") haben zu viel Spiel. Bei oberflächlicher, flüchtiger Betrachtung ist das oft nicht zu erkennen, doch der Kenner weiß hohe Detailqualität eben zu schätzen.Der Zubehörsteller Nomad , der auch an anderen Gadgets, wie dem Qi-Lader Base Station Pro , einen hohen technischen und materiellen Aufwand betreibt, hat ein selbst entwickeltes Gliederarmband im Sortiment (inzwischen in der zweiten Generation), das wahlweise in Silber oder Schwarz und jeweils mit DLC-Beschichtung (Diamond-Like Carbon) zu haben ist. Außer in Edelstahl gibt es dieses Armband auch in Titan, ebenfalls DLC-Beschichtet, was es noch ein wenig exotischer macht. Die Titan-Version in Silber habe ich mir nun sehr genau angesehen. Das Ergebnis überzeugt, hat aber auch ein paar kleinere Nachteile, wie Sie auf den folgenden Seiten lesen können.