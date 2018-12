Telegram-Update: Beliebige Sprachpakete und bessere Webansicht

Neue Sprachen, bessere Schnellansichten und mehr

Das jüngste Update für Telegramm bietet neue Features für den beliebten Chat-Dienst. Dazu gehören Übersetzungen für die Benutzeroberfläche, deren Sprachinhalte Nutzer selber erstellen können. Zudem gibt es Verbesserungen sowie Funktionserweiterungen für Bereiche wie Webansichten, die zweistufige Bestätigung und die Nachrichtenansicht in Gruppen.Telegramm stellt schon seit längerem eine Übersetzungsplattform bereit, über die Anwender Optimierungsvorschläge für sämtliche verfügbaren Sprachen der Benutzeroberfläche einsenden können. Ab der neuesten App-Version unterstützt Telegramm auch beliebige weitere Sprachen, sofern die entsprechenden, von Nutzern erstellen Sprachpakete vorhanden sind. Über die Übersetzungsplattform lassen sich die Pakete für die App anfertigen und freischalten.Zusätzlich zu den Standardoptionen wie Deutsch und Englisch sind so auch weniger verbreitete Sprachen oder Dialekte möglich. Sogar Fantasiesprachen wie „Klingonisch“ lassen sich anwenden, sofern zuvor jemand das nötige Custom Language Pack erstellt hat.Die Schnellansichten für Internetseiten (Instant View 2.0) wurden ebenfalls optimiert. Der Entwickler spricht von einer „verbesserten Unterstützung für weitere Arten von Inhalten“, was dem Web-Erlebnis innerhalb der App – etwa beim Klick auf einen Link – zugute kommen dürfte. Für mehr Übersichtlichkeit in Gruppenchats sorgt die Möglichkeit, Nachrichten anzuheften. Zudem funktioniert die zweistufige Bestätigung für E-Mails fortan per Code statt per Link.Telegramm 5.1 für iOS enthält über 400 kleine Verbesserungen und optimiert zusätzlich die Unterstützung der Apple Watch, so der Anbieter. Das Update setzt mindestens iOS 8 voraus und ist kostenlos erhältlich (App Store: ).