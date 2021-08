TechTicker: iPad Stand und Hub von Satechi, KEF Kohlestückchen im Ohr, Mac mini Halterung, Luxus-Case für AirTags

SATECHI ALUMINUM STAND HUB FÜR IPAD PRO

Die wichtigsten Features in der Übersicht:

Aufsteller und Hub aus Aluminium für das Apple iPad Pro

Die Halterung erweitert das iPad Pro um folgende Schnittstellen:

- 1x USB-C-PD-Ladeanschluss (bis zu 60W)

- 1x 4K-HDMI-Anschluss (bis zu 60 Hz, direkte HDMI-Verbindung wird benötigt)

- 1x USB-A-Datenanschluss (unterstützt kein Laden oder CD-Lesegeräte)

- 1x MicroSD-/ sowie SD-Kartenleser

- 1x 3,5mm-Klinkenanschluss

Scharniere ermöglichen das Aufstellen im optimalen Neigungswinkel.

Halterung ist für der Transport zusammenklappbar

Gepolsterte Kontaktflächen verhindern Kratzer am Gerät

Für das Apple iPad Pro 2018 und neuer designt

Halterung wird über ein fest installiertes USB-C-Kabel mit dem iPad verbunden (dieses kann in der integrierten Vorrichtung auf der Unterseite verstaut werden).

Maße (B x L x H): 13 x 10,7 x 2,3 Zentimeter

Gewicht: 284 Gramm

KEF MU3 IN-EAR KOPFHÖRER IN CHARCOAL – WENN FARBE DIE MELDUNG IST

MAC MINI: GÜNSTIGE UNTERTISCH-HALTERUNG FÜR EINEN AUFGERÄUMTEN DESKTOP

NOMAD STELLT LUXURIÖSES SCHLÜSSELRING-CASE FÜR AIRTAGS VOR

Die Nomad Leather Loops zusammengefasst:

Schmale Konstruktion aus Schlüsselring und einer Schlaufe aus Echtleder für Apple AirTags

Leather Loop wird mittels 3M-Klebefläche am AirTag befestigt (hinterlässt keine Rückstände beim Entfernen des Loops)

AirTag-Batterie bleibt zugänglich und kann ausgetauscht werden, das Entfernen des Leather Loops ist nicht notwendig.

Hochwertiges Echtleder aus Horween, einer der ältesten Gerbereien Amerikas

Der AirTag ist mit dem Leather Loop dank des schlanken Designs nur zwei Millimeter dicker

Integrierter Schlüsselring aus Edelstahl (Loop in Schwarz und Braun: schwarzer Schlüsselring, Loop in Beige: silberner Schlüsselring)

Der AirTag Leather Loop ist jetzt in den Farben Schwarz, Braun und Beige für einen UVP von je 24,95 Euro bei Amazon erhältlich.

Vor einigen Wochen stellte der amerikanische Zubehörhersteller Satechi einen vielseitigen Stand und Hub für das iPad Pro (2018 und neuer) vor. Das Device dient nicht nur als komfortabler Aufsteller für das Tablet, sondern beinhaltet diverse Anschlüsse und dient somit als Hub. Der Aluminium Stand Hub ist jetzt im deutschen Fachhandel erhältlich.Der Satechi Aluminum Stand Hub in Space Grey ist im deutschen Fachhandel, zum Beispiel bei Gravis , zum UVP von 99,99 Euro erhältlich.Zugegeben, dieses Produkt ist nicht neu und normalerweise vermelde ich nicht jede neue Farbvariante, die sich ein Hersteller ausdenkt, aber ich nehme das mal als Anlass, um noch mal auf die aktuell problematische Versorgungslage (nicht nur) der Elektronikindustrie zu sprechen zu kommen.Neben der allgemein in den Sommermonaten eher niedrigen Schlagzahl bei Produktneuheiten, haben viele Hersteller noch immer mit einem Mangel an Rohstoffen und Bauteilen sowie allgemeinen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Vieles, was normalerweise für den Herbst und Winter geplant war, verschiebt sich durch die Situation – woran Corona auch aber nicht allein Schuld ist. Noch immer gibt es einen Mangel an Chiplieferungen, worunter keineswegs nur die "systemrelevante" Autoindustrie leidet. Diese Schwierigkeiten kündigten sich schon Anfang des Jahres an. (Siehe dazu auch den letzten Beitrag in diesem TechTicker .)Vor einem halben Jahr gingen viele noch davon aus, dass sich die meisten der Probleme bis zum Herbst wieder auflösen würden. Doch sieht es nun eher schlechter als besser aus. Noch immer steigen die Frachtpreise und nach wie vor sind viele Bauteile nicht oder nur in kleinen Stückzahlen verfügbar. Insbesondere kleine Hersteller, die nur kleinere Stückzahlen bestimmter Bauteile benötigen, haben darunter zu leiden.Neben den hier kurz vorgestellten KEF Mu3 In-Ears, die jetzt in der Farbe Charcoal (Holzkohle) verfügbar sind, gab es in den letzten Monaten häufiger Pressemeldungen dieser Art – die hier aber nicht vermeldet wurden. Wenn's nichts neues gibt, muss das alte eben schick neu verpackt werden. Und ehrlich gesagt, zumindest im Hinblick auf ein etwas nachhaltigeres Konsumverhalten ist das ja auch nicht so schlimm, wenn nicht alle paar Monate ein neues Gadget auf den Markt kommt, oder?Jedenfalls sind die KEF Mu3 Noise Cancelling True Wireless In-Ear Kopfhörer statt nur in Silver Grey nun auch in Charcoal erhältlich. Der Preis liegt bei 229 Euro. Bei Amazon ist die neue Farbe noch nicht gelistet.Der Mac mini war schon immer ein richtig genialer, kleiner Computer. Erst recht, seit er von einem M1-Chip gepowert annähernd die Leistung eines Intel iMac Pro erbringt. Und wie genial dürfte der Mac mini erst mit einem M1X-Prozessor sein? Den letzten Gerüchten zufolge verschiebt sich die Vorstellung eines solchen "Über-mini" auf 2022. Hauptsache, die Meldungen um solch ein Gerät entpuppen sich nicht als Ente.Ein Mac mini mit derart hoher Leistung dürfte für unzählige Anwender, die bislang auf deutlich hochpreisigere Apple-Rechner zurück greifen mussten, ein höchst willkommenes Angebot sein und den iMac in vielen Fällen obsolet machen. Vorausgesetzt, es gibt endlich mal einen wirklich guten, noch bezahlbaren und auch gut aussehenden Monitor passend für den mini.Und da er nun mal so schön klein ist, lässt sich der Mac mini auch wunderbar einfach zum Beispiel unter der Tischplatte montieren. Passende Halterungen dafür gibt es en Masse. Zum Beispiel diesen von Sabrent für nicht einmal 20 Euro, der sich für Untertisch-Montage ebenso wie für Wandmontage eignet.Es gibt auch Lösungen, um den Mac mini Huckepack an der Rückseite von Monitoren anzubringen, was ihn dann aber quasi zu einer Art Bastel-iMac machen würde. Immerhin, die Flexibilität in Sachen Unterbringung ist groß. Abzuwarten bleibt natürlich, ob die nächste Generation des mini die selben Gehäusemaße haben wird. Sonst muss eine neue Haltelösung herhalten.Für die Einen ist es ein Stück Lebensqualität, für andere einfach nur dekadent und unnütz. Luxusgüter spalten die Gemüter. So wie sicherlich auch die inzwischen zahllosen Zubehöre für Apples kleine Tracking-Drops AirTags Da Cupertino es – absichtlich oder nicht – versäumt hat, den AirTags eine anständige Befestigungsmöglichkeit zu spendieren, sprießen Angebote für AirTag Schlüsselringe und Schutzhüllen aller Art wie Pilze aus dem Boden. Bei Amazon finden sich unzählige, meist aber in ihrer Funktion sehr ähnliche Lösungen zu Preisen ab etwa 3 Euro. Materialwert? Vielleicht ein paar Cent. Es gibt aber auch deutlich teurere AirTags-Schlüsselringe, die auf den ersten Blick nicht anders sind, als die Billigangebote. Hochwertigere Materialien und bessere Verarbeitung haben dabei ihren Preis.So bietet beispielsweise Nomad, die sich auch mit anderen Apple-Zubehören mit hohem Qualitätsanspruch einen Namen gemacht haben, AirTag Schlüsselringe namens Leather Loop zum Preis von 25 Euro Pro Stück an. Nur zur Erinnerung: Ein einzelner AirTag kostet selbst gerade mal 35 Euro. Das ist in etwa so, als würde man sein iPhone 12 Pro in ein Case für 800 Euro stecken. – Überspitzt dargestellt. Andererseits, warum soll es einem das nicht wert sein? Immerhin bemüht sich Nomad auch um Klimaneutralität , was dem verantwortungsbewussten Käufer vielleicht auch ein paar Euro zusätzlich wert ist.