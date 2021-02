TechTicker: KEF True Wireless In-Ears, Update für Roon und mehr – Außerdem: Vieles wird teurer!

FIRMWARE-UPDATE FÜR MELOMANIA TOUCH BEHEBT VERBINDUNGSPROBLEME UND VERBESSERT STANDBY-ZEIT

KEF STELLT MU3 NOISE CANCELLING TRUE WIRELESS IN-EARS VOR

CABASSE "THE PEARL" SUBWOOFER MACHT VORHANDENE LAUTSPRECHER STREAMINGFÄHIG

Das Wichtigste im Überblick:

Netzwerkverbindung: Ethernet, WiFi, Bluetooth

Treibt zusätzlich ein Paar Satellitenlautsprecher an

DEAP-Technologie zur Optimierung des Klangs der angeschlossenen Lautsprecher

Spielt Deezer, Spotify, Qobuz, Tidal und Napster

Eingänge: USB, SPDIF optisch, RCA-/Cinch analog

Kompatible Formate: MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC

Automatische Kalibrierung

D/A-Wandler: 768kHz / 32Bit

High-Res- und Multi-Room-fähig

Maximaler Schalldruck: 112dB

Übertragungsbereich: 14-180Hz

Tieftöner: 25cm HELD-Treiber

300W Dauerleistung / 600W Spitzenleistung pro Satellitenkanal

1.000W Dauerleistung / 2.000W Spitzenleistung für den Subwoofer

Maße (B x H x T) : 338 x 320 x 368mm

Gewicht: 20kg

ROON 1.8 KOMMT: UPDATE FÜR DIE BESTE MUSIKVERWALTUNG UND PLAYERSOFTWARE

Wenn

DIE SCHLECHTE NACHRICHT ZUM SCHLUSS: PREISE FÜR TECHNIKPRODUKTE KÖNNEN STEIGEN

könnten

"Sowohl unsere Beschaffungskosten für Rohstoffe und Bauteile als auch die Transport- und Fertigungskosten sind in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen, vor allem auch für die in Deutschland und den Nachbarländern hergestellten Waren. Allein der Weltmarktpreis für Kupfer, eine der wichtigsten Ressourcen der Elektronikbranche, hat seit Januar 2020 rund 25 % zugelegt. Das verteuert beispielsweise Weichenbauteile wie Spulen, aber auch Lautsprecherkabel erheblich. Die Frachtkosten für Bestellungen in Übersee haben sich teilweise sogar verfünffacht. "

Nubert erhöht die Preise, andere dürften bald folgen.

Cambridge Audio hat ein Firmware-Update (v1.20) veröffentlicht, welches die im Rewind Testbericht genannten Nachteile mit der schnellen Entladung bei Nichtbenutzung entschärft. Zwar verbrauchen die Hörer und das Ladecase auch damit noch Energie (was wegen des Standby-Modus unvermeidlich ist), aber der Verbrauch wurde offenbar deutlich reduziert. Während Case und Hörer zuvor nach ca. einer Woche so gut wie leer waren, ist jetzt mindestens die doppelte Standby-Zeit erreichbar. Auch die teilweise auftretenden Verbindungsprobleme mit der App scheinen nun gelöst zu sein. Sobald die Hörer in die Ohren eingesetzt wurden und sich mit dem iPhone verbunden haben, findet auch die App zuverlässig Verbindung zu den Hörern. – Was natürlich gerne von Anfang an so hätte sein dürfen.Und noch ein Hersteller betritt den Markt für True Wireless In-Ohr-Hörer: KEF hat mit den Mu3 genannten Ohrstöpseln vermutlich keinen leichten Start, denn inzwischen ist der Markt für diese Art von Ohrbeschallung stark gesättigt und wird zudem von den Apple AirPods dermaßen dominiert, dass KEF wohl in erster Linie auf seine markentreuen Fans und Nutzer mit besonders hohem Klanganspruch von einem renommierten HiFi-Hersteller als Kundschaft hofft.Die Mu3 sind laut KEF in Zusammenarbeit mit dem Designer Ross Lovegrove entwickelt worden, der sich u. a. durch seine Arbeit am Sony Walkman einen Namen machte und auch die KEF MUON High-End-Lautsprecher gestaltet hat. Der Klang der Mu3-Kopfhörer soll von einer speziell abgestimmten Active Noise Cancellation-Technologie von KEF profitieren. Sie ermögliche es – so der Hersteller – Außengeräusche zu eliminieren, ohne die Details zu beeinträchtigen, die die Musik zum Leben erwecken. – Ein versprechen, das auch andere in ähnlicher Form für ihre NC-Hörer machen.Die skulpturale Form der IPX5 spritzwassergeschützten Gehäuse wurde vom Designer nicht nur wegen des Looks so gewählt, es wurde auch auf besonders hohen Tragekomfort und sicheren Sitz wert gelegt. Für die Verbindung kommt Bluetooth 5.0 zum Einsatz. Neben der Geräuschunterdrückungsfunktion ist auch ein Transparenzmodus integriert.Im Inneren der Mu3 stecken dynamische 8,2-mm-Vollbereichstreiber, die von KEF selbst entwickelt wurden. Sie sollen einen außergewöhnlich dynamischen und gut ausgewogenen Klang mit satten Mitten, detaillierten Bässen und knackigen Höhen liefern. Die Akkus sollen nicht nur schnell aufladbar sein, sondern auch lange durchhalten. Bis zu 24 Stunden Betriebszeit (9 Stunden bei voller Ladung plus 15 Stunden mit Ladebox) gibt KEF an.Der Preis für die ab Februar lieferbaren KEF Mu3 beträgt 229 Euro.Dieses Produkt gehört ganz klar in die Kategorie: Warum hat daran nicht früher einer gedacht? Auf den ersten Blick handelt es sich beim Cabasse The Pearl Sub nur um einen Subwoofer, wie viele andere Hersteller ihn auch anbieten. – Nur dass er kugelrund ist. Aber es steckt mehr dahinter…Zunächst einmal die Basisdaten: Der in matt Weiß oder matt Schwarz erhältliche The Pearl Sub verfügt über ein Downfiring-Chassis mit 25 cm Durchmesser und hat die Gehäusemaße (B x H x T) 338 x 320 x 368mm bei 20 kg Gewicht. Also kein ganz kleiner Bassmacher, aber auch nicht riesig. Befeuert wird der Woofer von einer Class-D-Endstufe mit 1.000 W Dauerleistung (2.000 W Peak). Den Frequenzumfang gibt Cabasse mit 14-180 Hz an, den maximalen Schalldruck mit 112 dB.Darüber hinaus – und jetzt wird's interessant – sitzen in der dicken Perle zwei weitere Endstufen mit je 300 W Sinus. Über Lautsprecherterminals können zwei passive Satellitenlautsprecher an den Sub angeschlossen und von ihm auch angetrieben werden. Es handelt sich also nicht um eine Speaker-Level-Durchleitung wie bei anderen Subs, die nur der internen Frequenzweiche dienen. Außerdem besitzt der The Pearl Sub Streaming-Funktionalität. Via LAN oder WLAN mit dem Netzwerk verbunden ersetzt er einen kompletten Streaming-Amp und kann beliebige Passivlautsprecher in ein Streaming-Komplettsystem mit Subwoofer verwandeln. – Sehr clever.Natürlich empfiehlt Cabasse die Nutzung von Lautsprechern aus dem eigenen Sortiment, die nicht nur klanglich, sondern auch optisch bestens zum Perlebass passen. Zum Beispiel die neuen Io3, Riga 2 oder Baltic 5: Cabasse-Kugellautsprecher profitieren auch von der hauseigenen "DEAP"-Klangoptimierung samt CRCS-Raumkorrektur. So ausgestattet integriert sich der Sub auch in das Cabasse Multi-Room-System StreamCONTROL. Der Cabasse The Pearl Sub ist auch im Bundle mit den oben genannten Lautsprechern zu entsprechend vergünstigten Preisen erhältlich.Der Einzelpreis für den Cabasse The Pearl Sub beträgt 2990 Euro. Erhältlich im Fachhandel. Weitere Informationen auch über den deutschen Cabasse-Vertrieb audiotrade Das ist kein Spruch aus der Marketingabteilung, sondern meine feste Überzeugung: Roon IST die beste derzeit verfügbare Server-basierte Software, um seine eigene digitale Musiksammlung zu verwalten, HiRes-Musikstreamingdienste zu nutzen und in bestmöglicher Klangqualität im ganzen Haus an kompatible Endgeräte zu streamen (von denen es inzwischen unzählige gibt). Siehe dazu auch meinen ausführlichen Bericht über Roon Der vergleichsweise hohe Preis von Roon schreckt viele ab, aber das ändert nichts an den Tatsachen.es an Roon etwas zu kritisieren gibt, dann die vielleicht etwas langsame Versorgung mit Updates. Zwar funktioniert im Wesentlichen alles reibungslos, sodass die Notwendigkeit für dringende Bugfixes weniger gegeben ist (im Gegensatz zu vielen anderen Apps, die eher einer Baustelle beim Kunden gleichen), aber mit Feature-Updates und Optimierungen im Detail lassen sich die Macher schon sehr viel Zeit. So erschien das letzte große Update ( 1.7 ) bereits im November 2019.Für kommenden Dienstag (09.02.21) hat Roon das Update auf Version 1.8 angekündigt. Auch kein "Major Release" mit einem großen Versionssprung, aber schon ein recht umfangreiches, welches vor allem das Look & Feel des Interface weiter verbessern soll. Eine der größten Neuerungen dabei ist (endlich) der Wechsel von einem horizontalen zu vertikalem Scrollen in den diversen Albenansichten. Mir persönlich ist eine Portrait-Ansicht auf dem iPad noch wichtiger, und wie es scheint, kommt das nun endlich. Zumindest vermittelt der iPad Screenshot rechts diesen Eindruck. Nächste Woche wissen wir mehr. Weiteres zu dem Update auf dieser Seite Stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass viele international gehandelte Produkte in Kürze teurer werden. Das betrifft auch aber nicht nur technische Gerätschaften zum Beispiel aus der Unterhaltungselektronik und IT. Schuld daran sind unter anderem der Brexit, aber in noch viel größerem Maße liegt es an exorbitant gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Containerverschiffungen.Beispiel Nubert: Der Hersteller und Direktversender von Lautsprechern und anderen Audioprodukten hat bereits Preisanhebungen angekündigt. Nubert erklärt:Nubert erhöht deshalb ab sofort die Listenpreise für Nubert Lautsprecher, HiFi-Elektronik und Zubehör, wobei sich die Preise nicht durchgehend erhöhen. Die Neuvorstellungen der vergangenen Wochen sollen weiterhin so viel kosten wie bisher. Einige Stückpreise legen aber ein paar Prozentpunkte zu.Die Gründe sind vielfältig und nur teilweise Corona-bedingt. So wird beispielsweise in der EU derzeit weniger Produziert und es kommt zu Container-Engpässen in Asien, weil diese in der EU stehen bleiben. Leerfahrten zurück nach Asien sind teuer. Auch Schiffsausmusterungen wg. Corona spielen eine Rolle. Ein konkretes Kostenbeispiel: Die Verschiffung eines 40' High Cube Containers aus China kostete bislang um 3.000 Dollar plus Handling. Aktuell sind es 12-15.000 Dollar plus Zusatzkosten. Und das ist vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange.Auch der Handel mit Großbritannien leidet derzeit. Durch den Brexit hat der bürokratische Aufwand für den Warenverkehr zwischen Insel und Festland dramatisch zugenommen. Viele Im- und Exporteure beklagen nicht nur einen um das Vielfache gestiegenen Zeitaufwand, sondern damit einher gehend auch erheblich gestiegene Kosten.Die Situation betrifft natürlich nicht alle Produkte gleichermaßen. Vieles hängt davon ab, wie sehr bestimmte Hersteller und Vertriebe auf den internationalen Warenverkehr angewiesen sind. Es ist aber zumindest in einigen Bereichen damit zu rechnen, dass neben Nubert auch andere deutsche Hersteller und Vertriebe in Bälde Preiserhöhungen ankündigen. Auch die Verfügbarkeit mancher Produkte dürfte sich verschlechtern. Ob sich die Situation im Laufe des Jahres wieder normalisiert, ist derzeit nicht abzusehen. Sollten Sie also gerade eine größere Anschaffung von eventuell betroffenen Produkten planen, behalten Sie die Lage im Auge und zögern Sie ggf. nicht zu lang.