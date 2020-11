TechTicker: Thunderbolt/USB4 am Mac erklärt, neue Monitore und heiße Technikschnäppchen zum Lockdown

WAS IST THUNDERBOLT / USB 4 AM MAC?

+ + + + + + + + + +

M&K 5.1-SURROUNDSET ZUM SONDERPREIS

3.333 Euro

+ + + + + + + + + +

MMD/PHILIPS: ZWEI GÜNSTIGE MONITORE (NICHT NUR) FÜR GAMER

+ + + + + + + + + +

AOC LAUNCHT ZWEI NEUE 31,5" CURVED-GAMING-MONITORE

+ + + + + + + + + +

ADVANCE PARIS STELLT VOLLVERSTÄRKER A10 CLASSIC VOR

+ + + + + + + + + +

BLACK-WEEK KOPFHÖRER-SCHNÄPPCHEN VON 1MORE

Hier ein par Beispiele:

Bevor es mit den Hardware-Neuigkeiten losgeht, hier ein kleines Info-Häppchen. Haben Sie sich schon mal gefragt, was genau eigentlich Thunderbolt 4 ist? Der CEO des Zubehöranbieters und Speicherspezialisten OWC, Larry O'Connor, hat in einem kleinen Blog-Post eine schnelle Erklärung parat, die sich zu teilen lohnt.Kurz gesagt: Thunderbolt 4 ist genau das selbe wie Thunderbolt 3. Nur mit einem kleinen Unterschied: An Macs mit Big Sur wird dadurch auch Thunderbolt-Hubbing möglich. Also die Verteilung eines Anschlusses auf mehrere. Das und ein paar zusätzliche Details erklärt "OWC Larry" hier in Schriftform oder in dem folgenden Video.Nicht nur wegen der sogenannten Black Week, ganz allgemein bieten derzeit viele Hersteller von Technikprodukten attraktive Sonderangebote ihrer Produkte an. Sicher auch im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft und verstärkt durch das durch Corona verstärkte Phänomen des Cocooning. Die Menschen bleiben einfach mehr zuhause und geben entsprechend mehr Geld für heimische Aktivitäten aus.Der Lautsprecherhersteller M&K Sound bietet derzeit einen deutlich vergünstigten Preis für sein THX-zertifiziertes 5.1-Set der LCR-750 mit dem Subwoofer V12 an. Statt 4.600 Euro können Surroundfans das Set noch bis zum 06.12.20 fürim teilnehmenden Fachhandel erwerben. Der deutsche M&K-Vertrieb Audio Reference nennt auf Anfrage gerne den nächstgelegenen M&K-Händler.Das Set besteht aus den kompakten und erst kürzlich technisch überarbeiteten Lautsprechern der LCR-750-Serie, mit zwei Hauptlautsprechern, einem Center, zwei noch kompakteren Dipol Surround-Speakern und dem sehr leistungsstarken Subwoofer V12 (mit 12"-Treiber).Mit den beiden Monitoren Philips 242E1GAEZ (60,5 cm / 23,8 Zoll; Datenblatt ) und 272E1GAEZ (68,6 cm / 27 Zoll; Datenblatt ) hat MMD zwei Bildschirme vorgestellt, die sich laut Herstelleraussagen besonders für Gamer eignen.Zu den Eigenschaften gehören bei beiden Modellen AMD FreeSync Premium, eine Bildwiederholrate von 144 Hz, niedrige Bildwiederholungskompensation und eine geringe Latenz. Die Reaktionszeit soll bei 1 ms (MPRT) liegen. Für den Betrachtungswinkel der VA-Panels mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) gibt MMD 178° horizontal/vertikal an.Natürlich eignet sich ein solches Display nicht nur zum Daddeln. Für eine ergonomische Arbeitsposition sind die Monitore mit einem um 100 mm in der Höhe verstellbaren und zwischen -5 und 20° neigbaren Standfuß ausgestattet. Erhältlich sind die Bildschirme ab Ende November für 189 beziehungsweise 239 Euro u. a. via Amazon Wer fürs Gaming eine größere Bühne bevorzugt, dem bietet AOC zwei neue 31,5-Zoll Gaming-Monitore mit Curved-Display in der G2-Serie an: Den AOC C32G2AE (1080p; Datenblatt ) sowie den AOC CQ32G2SE (1440p; Datenblatt ). Auch diese Monitore bieten, wie die zuvor genannten von MMD, eine Reaktionszeit von 1 ms. Die maximale Bildwiederholrate liegt sogar bei 165 Hz. AMD FreeSync Premium ist ebenfalls enthalten.Beide Monitore sind ab Dezember zu einem Preis (UVP) von 299 (C32G2AE) beziehungsweise 389 Euro erhältlich. ( AOC bei Amazon .)„Classic“ ist an dem neuen A10 lediglich der diskrete Aufbau mit Class-AB-Verstärkung und einer hochwertigen Röhren-Vorstufe, so der der Hersteller. Ein groß dimensionierter Ringkerntransformator, insgesamt vier hochkapazitive 6800 μF-Kondensatoren sowie zwei streng selektierte Doppel-Triodenröhren kommen zum Einsatz.Dem zeitgenössischen Anspruch will man neben dem integrierten USB-B-Slot auch mit zwei HDMI-Schnittstellen gerecht werden. Ein HDMI-Anschluss unterstützt dabei den Audio Return Channel (ARC) zur Tonwiedergabe vom TV.Die ECC81/12AT7 Röhren-Vorstufe ist an eine Class-AB-Verstärkerstufe angebunden, die 2x 190 Watt an 4 Ohm Ausgangsleistung liefert. Dieser arbeitet in Push-Pull-Anordnung als Gegentaktverstärker und soll selbst für hohe Leistungsanforderungen bei geringster Verzerrung perfekt gerüstet sein. Die D/A-Wandlung übernimmt ein AK4490 Chip. An den drei optischen Eingängen werden Signale mit bis zu 96 kHz/24-Bit verarbeitet, am koaxialen Eingang bis zu 192 kHz/24-Bit. Via USB können von einem PC oder Mac auch PCM-Signale mit bis zu 384 kHz/32-Bit zugespielt werden, außerdem DSD 2,8 MHz, DSD 5,6 MHz und DSD 11,2 MHz. Zusätzlich stehen ein USB-A-Port sowie sechs analoge Cinch-Eingänge zur Verfügung. Zusätzlich stehen zwei Subwooferausgänge und ein Phono-Eingang für MM-Tonabnehmer bereit. Auch XLR-Eingänge sind an Bord und der direkte Anschluss der optional erhältlichen Wireless-/Bluetooth-Module XFTB01 und XFTB02 ist bei Bedarf ebenfalls möglich.1.490 Euro kostet der umfangreich ausgestattete Amp im UVP, sobald er ab Ende November bei den Fachhändlern steht.Im Zuge des Black Friday bzw. Cyber Monday rabattiert auch der Kopfhörerhersteller 1MORE viele Modelle seines Sortiments. Die Preisnachlässe bewegen sich dabei zwischen ca. 20 bis rund 50%. 1MORE ColorBuds True Wireless Earbuds (TWE): 79,98 statt 99,99 Euro Test in Rewind ): 53,72 statt 99,00 Euro 1MORE Dual-Treiber Noise Cancelling Kopfhörer : 107,99 statt 164,99 Euro