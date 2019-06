TechTicker: Marantz Melody, mophie Powerbanks, ein „Healthable-Hörsystem“, Synology Slim-NAS und mehr

LIVIO AI: STARKEY HÖRSYSTEM MIT SENSOREN UND "KÜNSTLICHER INTELLIGENZ"

"das weltweit erste Healthable-Hörsystem, das Aktivitäten und mentale Fitness trackt und erkennt, wenn Sie gestürzt sind, um eine Benachrichtigung an ausgewählte Kontakte zu senden."

+ + + + + + + + + +

MARANTZ MELODY M-CR412 ALL-IN-ONE HIFI

2 × 60 W (an 6 Ohm) oder 4 × 30 W für eine A/B-Lautsprecherkonfiguration mit individueller Lautstärkeregelung.

Spielt CD und WMA/MP3 (CD-R/RW) ab und verfügt über einen UKW/DAB+-Tuner.

Musikstreaming vom Smartphone über Bluetooth.

Audiowiedergabe von USB: Unterstützt WAV/FLAC/AIFF (192 kHz/24 Bit), ALAC (96 kHz/24 Bit), DSD 2,8/5,6 MHz und lückenlose Wiedergabe (WAV/FLAC/AIFF/ALAC, DSD).

Zwei optische Digital-Audioeingänge: Melody erkennt einen Signaleingang des externen Geräts automatisch und gibt einen besseren Sound als beispielsweise ein TV-Gerät aus.

Über TV-Fernbedienung steuerbar: Wesentliche Funktionen der Melody können auf einer TV-Fernbedienung programmiert werden, um die Lautstärke anzupassen, das Gerät ein- / aus- oder stummzuschalten bzw. die Quelle zu wählen.

Bluetooth integriert, Unterstützung von Dualband-WLAN (2,4/5 GHz).

Überträgt Songs von TuneIn, Internet Radio, Spotify, Amazon Prime Music, TIDAL, Deezer und vom Smartphone via AirPlay 2 sowie Bluetooth.

Multiroom-Fähigkeiten mittels integrierter HEOS-Plattform.

Unterstützt die Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant (Deutsch für 2019 geplant) und Apple Siri.

PBTL-Modus oder 4 × 30 W für eine A/B-Lautsprecherkonfiguration mit individueller Lautstärkeregelung

+ + + + + + + + + +

CAMBRIDGE AUDIO: JE ZWEI VOLLVERSTÄRKER, CD-PLAYER UND RECEIVER

Die Basis: AXA25 und AXA35 Vollverstärker

Die Quelle: AXC25 und AXC35 CD-Player

Das Multifunktionstalent: AXR85 und AXR100 Stereo-Receiver

Preise und Verfügbarkeit

+ + + + + + + + + +

SYNOLOGY DISKSTATION DS419SLIM: NAS FÜR 2,5" FESTPLATTEN ODER SSDs

+ + + + + + + + + +

MOPHIES NEUE SAFTPÄCKCHEN MIT STOFFHÜLLE

+ + + + + + + + + +

OLYMPUS: 2-FACH-TELEKONVERTER MC-20 UND FIRMWARE-UPDATES

Health-Features sind nicht nur bei der Apple Watch ein großes Thema. Auch andere Anbieter haben das Potential von Smart-Technologien hierfür entdeckt. Speziell an Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen wendet sich das Livio AI von Starkey . Dabei handelt es sich um eine einseitig (Mono) nutzbare Hörunterstützung. Es ist nach Aussagen des HerstellersEs soll so die Vorteile eines Hörsystems mit smarten Fitness- und Alltags-Funktionen eines Wearables kombinieren.Per zugehöriger App können außerdem Sprachassistenten wie Alexa oder Siri, eine Diktierfunktion oder die unmittelbare Übersetzung von Unterhaltungen in über 27 Sprachen genutzt werden.Die Möglichkeiten und Funktionen sind so umfangreich, dass sie den Rahmen des Techtickers deutlich sprengen würden. Alle Details erfahren Interessenten auf dieser Webseite Nein, ein Streming-Server ist der neue Marantz Melody M-CR412 zwar nicht, aber das Gerät verbindet die Eigenschaften klassischer HiFi-Komponenten inklusive CD-Wiedergabe, UKW-/DAB+-Radio in einem kompakten Gehäuse. Und Bluetooth ist natürlich auch mit an Bord, sodass Musik von Smartphones oder Macs per Direktverbindung gestreamt werden kann.Die Hauptmerkmale des M-CR412:Die neue Melody ist ab 15. Juni in Schwarz oder Marantz-typischem Silber-Gold für 499 Euro (UVP) bei autorisierten Marantz Händlern erhältlich.Der Melody M-CR412 ist eine um das Streaming gestrippte Variante des bereits kürzlich vorgestellten Melody mit der Modellbezeichnung M-CR612 für 699 Euro:Zusätzlich Merkmale Melody X (M-CR612)Eine weitere preisgünstige HiFi-Einsteigerlösung mit klassischem Ansatz hat Cambridge Audio vorgestellt. Diese beinhaltet zwei Vollverstärker mit unterschiedlicher Leistung, zwei CD-Player und zwei Receiver.Der AXA25 bietet vier Cinch-Eingängen auf der Rückseite sowie einem AUX-Eingang auf der Vorderseite. Seine Ausgangsleistung von 25 Watt (an 8 Ohm) reicht für die meisten Kompaktlautsprecher. Wer dennoch etwas mehr Leistung benötigt, bekommt diese im AXA35 mit 35 Watt (an 8 Ohm) und weiteren Anschlussmöglichkeiten. Mit an Bord sind ein Phono-Vorverstärkereingang (MM) sowie ein 6,3mm-Kopfhörerausgang an der Front des Vollverstärkers. Beide Modelle verfügen über einen USB-Anschluss, über den sich der optional erhältliche Bluetooth-Empfänger mit Strom versorgen lässt.Die CD-Player AXC25 und AXC35 unterscheiden sich nur dadurch, dass das Modell AXC35 über einen digitalen Koaxial-Ausgang verfügt, um optional einen externen D/A-Wandler anschließen zu können.Mit 85 Watt (an 8 Ohm) beim AXR85 und 100 Watt (an 8 Ohm) beim AXR100 bieten die Stereo-Receiver ausreichend Leistung, um auch größere Standlautsprecher anzutreiben. Letztere lassen sich bei Bedarf um einen Subwoofer ergänzen. Mit insgesamt vier analogen Eingängen auf der Rückseite (darunter ein MM-Phono-Eingang), einem AUX-Eingang auf der Vorderseite sowie zusätzlichen koaxialen und optischen Digitaleingängen beim AXR100 lässt sich nahezu jede Quelle anschließen. Ein Bluetooth-Empfänger sowie FM/AM-Radio runden das Paket ab.Die Vollverstärker der AX Serie sind ab Juni zum UVP von 249 Euro für den AXA25 und 349 Euro für den AXA35 erhältlich. Der AXC25 CD-Player kostet 249 Euro, der AXC35 349 Euro, ebenfalls ab Juni. Die AXR Stereo-Receiver sind ab Juli für 399 Euro respektive 499 Euro für den AXR100 verfügbar. (Cambridge Audio bei Amazon Synology hat einen Nachfolger seines DS416slim NAS ( Amazon ) vorgestellt. Das DS416slim ( Amazon ) ist ein kompaktes NAS-Gerät (120 x 105 x 142 mm) mit 4 Einschüben für Mobilfestplatten (2,5") oder SSDs. Es verfügt über eine Dual-Core-CPU mit einem Hardware-Verschlüsselungsmodul und integrierter Gleitkommaeinheit. Das DS416slim erreicht laut Hersteller bei einer RAID 5-Konfiguration (in einer Windows-Umgebung) eine durchschnittliche Geschwindigkeit von bis zu 194,21 MB/s (Lesen) bzw. 77,91 MB/s (Schreiben) bei Link Aggregation und eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 112,14 MB/s (Lesen) und 77,72 MB/s (Schreiben) bei einem Gigabit LAN-Port.Die zwei Gigabit LAN-Ports mit Failover-Support gewährleistet die Aufrechterhaltung der Dienste bei unerwartetem LAN-Ausfall und der Hot-Swap-Festplatteneinschub ermöglicht es, die Festplatten auszutauschen, ohne die DS416slim auszuschalten. Der Systemlüfter kann einfach und schnell ausgetauscht werden. Die DS416slim verfügt über zwei USB 3.0-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Als Betriebssystem kommt DiskStation Manager (DSM) zum Einsatz.Die Unterschiede zum Vorgängermodell beschränken sich auf eine etwas höhere Prozessorleistung (1,33 GHz statt zuvor 1,0 GHz) und geringeren Stromverbrauch im Ruhezustand.Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) beträgt 313 Euro.Mophie hat heute die neue powerstation-Serie (Powerbanks) mit vier verschiedenen Kapazitäten vorgestellt. Die powerstation mini, powerstation, powerstation XL und powerstation XXL verfügen über USB-C Input- und Output sowie zusätzliche USB-A-Ports, mit denen ein zweites Gerät zur gleichen Zeit mit neuer Energie versorgt werden kann. Die Oberfläche der mobilen Akkus wurde mit einer strapazierfähigen Textilbeschichtung versehen, die nicht nur eine angenehme Haptik, sondern auch Schutz vor Kratzern und Schrammen bieten soll.Die powerstation mini (5.000 mAh) und powerstation (10.000 mAh) verfügen über einen zusätzlichen USB-A-Port, während die powerstation XL (15.000 mAh) und XXL (20.000 mAh) dank zweier zusätzlicher Anschlüsse die Aufladung mehrerer Smartphones oder Tablets ermöglichen. Auf Knopfdruck informiert die LED-Anzeige über den Ladestatus sowie den aktuellen Akkustand.Die neuen mobilen Akkus können ab im Online-Shop von mophie http://eu.mophie.com/ bestellt werden. powerstation mini und powerstation – erhältlich in Schwarz, Grau und Blau: 39,95 Euro bzw. 49,95 Europowerstation XL – erhältlich in Schwarz und Grau: 59,95 Europowerstation XXL – erhältlich in Schwarz, 69,95 EuroIm Januar 2019 kündigte Olympus den M.Zuiko Digital 2-fach-Telekonverter MC-20 an. Der Staub- und spritzwassergeschützte sowie frostsichere (-10 °C) Telekonverter geht in Kürze in den Verkauf. Er ist kompatibel mit dem M.Zuiko Digital ED 300 mm F4.0 IS PRO, dem M.Zuiko Digital ED 40-150 mm F2.8 PRO und mit dem derzeit in Entwicklung befindlichen Objektiv M. Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO. Verkaufsstart ist Anfang Juli zu einem UVP von 449 Euro.Des weiteren informiert Olympus über die Verfügbarkeit des Firmware-Update 3.0 für die OM-D E-M1 Mark II. Dieses optimiert die Autofokusleistung sowie Bildqualität und schaltet neue Videofunktionen frei. Es steht, wie die Updates für die E-M1X und die neue Olympus Workspace-Bildbearbeitungssoftware, ab sofort zum Download bereit