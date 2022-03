TechTicker: Kompakter MegaTank-Drucker von Canon, unvierselles Spiral-Ladekabel, Nomad Neuheiten und mehr

CANON STELLT KOMPAKTEN MEGATANK-DRUCKER MAXIFY GX5050 VOR

Hauptleistungsmerkmale:

Bis zu 14.000 Farbseiten(5) aus einem vollen Flaschensatz oder bis zu 6.000 Seiten beim Schwarzweißdruck. Im Sparsam-Modus bis zu 21.000 Seiten aus einem vollen Flaschensatz oder 9.000 Seiten aus einer schwarzen Flasche.

Die Pigmente sorgen dafür, dass professionell aussehende Geschäftsdokumente entstehen, die wisch-, wasser- und markerfest sind.

Druck auf verschiedenen Medien: Umschläge, Etiketten, Hochglanzpapier, Bannerpapier (nur Normalpapier), magnetisches Fotopapier, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln und mattes Papier.

Hohes Druckvolumen, optimale Ergiebigkeit, einfaches Nachfüllen der Tintentanks.

Hohe Druckgeschwindigkeiten von 24,0 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß und 15,5 in Farbe.

350 Blatt Papiervorrat ‒ aufgeteilt auf einen 100-Blatt-Papiereinzug hinten und eine Papierkassette vorn für bis zu 250 Blatt ‒ für beste Verfügbarkeit und Produktivität.

Vielseitige Verbindungsoptionen: AirPrint (iOS) und Mopria (Android) sowie LAN und Dual Band WLAN. Die verbesserte Netzwerksicherheit sorgt dafür, dass Dokumente und Hardware optimal geschützt sind.

Auswechselbare Wartungskassette ‒ für eine einfache Wartung im Haus und zur Senkung des Bedarfs an Service-Einsätzen.

VONMÄHLEN: ALL-IN-ONE-KABEL ALLROUNDO C FÜR DIE REISE

In der Übersicht:

Daten- und Ladekabel mit Schnellladefunktion in praktischer Transportbox

Spiralförmiges Kabel: USB-C auf USB-C-Anschluss

Inklusive drei Adaptern zum Aufstecken für sechs Anschlussmöglichkeiten: USB-A,

Micro-USB und Lightning

Datenübertragungsrate von bis zu 480 MBit/s

Kabellänge: bis zu 75 Zentimeter

Gewicht: 46 Gramm

Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau

Unterstützte Ladegeschwindigkeiten:

USB-A zu Micro-USB: 5 Volt / 2 Ampere

USB-A zu USB-C: 5 Volt / 3 Ampere

USB-A zu Lightning: 5 Volt / 2,4 Ampere

USB-C zu Micro-USB: 5 Volt / 2 Ampere

USB-C zu USB-C: 5 Volt / 3 Ampere

USB-C zu Lightning: 5 Volt / 2,4 Ampere

KEF THE REFERENCE UND BLADE LAUTSPRECHER METABOLISIERT

Blade One Meta: 35.000 Euro

Blade One Meta (Custom Colour): 39.000 Euro

Blade Two Meta: 26.000 Euro

Blade Two Meta (Custom Colour): 29.000 Euro

Reference 5 Meta: 20.000 Euro

Reference 3 Meta: 13.500 Euro

Reference 1 Meta: 9.000 Euro

Reference 4 Meta: 7.500 Euro

Reference 2 Meta: 5.500 Euro

S–RF1 Standfüße: 1.200 Euro

NOMAD SPORT STRAPS UND NEUES MAGSAFE-LADEGERÄT

Nomad Sport Straps in der Übersicht:

Bisher verfügbare Farbe: Grau

Neue Farbe: Schwarz

Für Handgelenke mit einem Umfang von 125 bis 170 Millimeter

95 Millimeter Länge auf Seite der Schnalle und 112 Millimeter Länge auf der verstellbaren Seite

Maße / Gewicht: 20,7 x 3,2 x 0,1 Zentimeter / 25 Gramm

Bisher verfügbare Farben: Grau, Schwarz

Neue Farben: Beige, Blau, Grün

Für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 Millimeter

95 Millimeter Länge auf Seite der Schnalle und 135 Millimeter Länge auf der verstellbaren Seite

Maße / Gewicht: 23,5 x 3,5 x 0,08 Zentimeter / 31 Gramm

SONOS ROAM SL: NEUE VERSION DES PORTABLEN SPEAKERS VORGESTELLT

Das Wichtigste im Überblick:

Großer Spund aus kleinem Gehäuse

Verbindet sich zuhause über WLAN mit dem Rest des Sonos System und wechselt unterwegs automatisch in den Bluetooth Modus

Stereo Betrieb zusammen mit einem weiteren Roam oder Roam SL im WLAN

Bis zu 10 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit einer einzigen Akku-Ladung sowie bis zu 10 Tage im Ruhemodus. Für noch längere Akkulaufzeit kann der Batteriesparmodus aktiviert werden

Staub- und wasserdicht nach IP67

Fühlbare Tasten für einfache Bedienung unterwegs

Kann horizontal oder vertikal platziert werden

Mit dem MAXIFY GX5050 erweitert Canon seine Serie von Arbeitsplatz-Druckern mit nachfüllbaren Tintentanks um ein besonders kompaktes und wartungsarmes Modell. Der GX5050 ist für kleine bis mittelgroße Büros und Arbeitsplätze konzipiert und soll sich durch verbesserte Sicherheitsmerkmale, vielseitiges und besonders zuverlässiges schnelles Drucken, günstige Betriebskosten und einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnen.Mit einem vollen Satz Pigmenttinten verspricht Canon für den GX5050 bis zu 14.000 Farbausdrucke. Die Ergebnisse sollen wisch-, wasser- und markerfestsein. Ein spezieller Sparsam-Modus (mit verringerter Druckdichte) erhöht die Druckleistung noch mal um das 1,5-fache im Vergleich zum Standard-Modus und produziert mit einem vollen Satz Tintenflaschen ca. 21.000 Seiten, so der Hersteller.Der Papiervorrat des MAXIFY GX5050 teilt sich in einen 100-Blatt-Papiereinzug hinten und eine Papierkassette für bis zu 250 Blatt auf der Vorderseite auf. Ähnlich der Kontrolle des Tintenstands kann auch der Papierstand mit einem kurzen Blick durch ein kleines Fenster an der vorderen Kassette des Druckers überprüft werden.Der MAXIFY GX5050 kann über die Canon PRINT App für iOS und Android sowie über AirPrint und Mopria vom Mobilgerät drucken. Zudem wird Chrome OS unterstützt. Im Netzwerk wird WPA2-EAP unterstützt. Zur Benutzerverwaltung kann ein Administrator die Druckerfunktionen einschränken.Der Canon MAXIFY GX5050 soll voraussichtlich ab April 2022 zum UVP von 459€ Euro verfügbar sein. ( Canon Maxify bei Amazon .)Ein Kabel für jedes Gerät? Auch wenn der Zubehörhersteller Vonmählen genau das für sein neues All-In-One-Ladekabel verspricht, trifft das wohl höchsten auf exakt passende Anwendungsfälle zu. Dennoch, das Kabel mit dem Namen allroundo c ist schon ziemlich praktisch.Das Kabel bietet sich laut Hersteller für "beschleunigtes" Aufladen jeglicher mobiler Endgeräte sowie für schnelle Datenübertragung an. Das allroundo c ist dabei als Spiralkabel mit bis zu 75 cm Auszugslänge ausgelegt und wird in einer kleinen, an eine Puderdose erinnernden Case mitsamt einiger Steckadapter geliefert.Das Vonmählen allroundo c ist ab sofort in den genannten Farben zum Preis von 24,99 Euro im Onlineshop von Vonmählen , bei Amazon und im deutschen Fachhandel erhältlich. Bei Amazon ist es derzeit sogar schon ab 13,95 Euro erhältlich. (Die Preise können sich jederzeit ändern.)Das Wortspiel in der Überschrift geht auf meine Kappe. Schien mir passend. Metabolisierung bezeichnet in der Medizin den biochemischen Um- bzw. Abbau einer Substanz durch körpereigene Enzymsysteme. Übertragen auf die neuen bzw. überarbeiteten KEF Lautsprecher mit META-Technologie könnte man sagen, dass gewisse kleine Rauhigkeiten in der Wiedergabe - vor allem in den Höhen – durch den gezielten Einsatz von Meta-Material quasi auf natürliche Weise durch Körpereigene Systeme "abgebaut" werden.Darum geht's: Mit dem Kompaktlautsprecher LS50 und LS50 Wireless II hat KEF schon vor geraumer Zeit (siehe Newsmeldung ) erstmals Metamaterial zur Klangsteigerung eingesetzt. Eine spezielle Labyrinth-artige Struktur fungiert dabei quasi als "akustisches Schwarzes Loch", um unerwünschte rückwärtige Schallanteile speziell des Hochtöners zu eliminieren und innere Reflexionen ausmerzen, die den Klang verschlechtern. Solche von hinten auf die Hochtonmembran treffenden Schallanteile sorgen vor allem für eine gewisse Härte im Klangbild. Di genaue Bezeichnung von KEF hierfür lautet "Metamaterial-Absorptionstechnologie" oder kurz MAT.Was für die kleinen und relativ günstigen LS50 gut ist, kann auch in den Topmodellen des Herstellers sicherlich nicht schaden, da diese ohnehin mit (im Wesentlichen) gleichen Treibern mit koaxialem Aufbau ausgestattet sind. Aber natürlich ist die MAT-Scheibe nicht ohne vorherige ausführliche Versuche einfach so eingesetzt worden. Etwaige Anpassungenb an der Frequenzweiche oder anderen Teilen müssen genau evaluiert werden. Und bei den Lautsprechern der Reference-Serie oder den ikonischen Blade-Lautsprechern gaben sich die Briten dabei besondere Mühe.Die metabolisierten KEF Premium-Modelle sind ab März im Handel und online verfügbar. Die Preise:Der Zubehörhersteller Nomad bietet neben Kabeln, Cases und Ladegeräten auch Armbänder für die Apple Watch an. Die Nomad Sport Straps aus Fluorkautschuk sind jetzt in neuen Farbvarianten verfügbar.Für Apple-Watch-Modelle 38/40/41mm:Für Apple-Watch-Modelle 42/44/45mm:Die Armbänder sind ab sofort bei Amazon zum UVP von 59,95 Euro pro Stück erhältlich.––––––––––––––Ebenfalls ganz neu von Nomad ist die BASE ONE . Eine MFI-zertifizierte Ladestation mit bis zu 15 W Ladeleistung für iPhones.Die BASE ONE ist kompakt, aber mit 515 g extra schwer ausgelegt. Außerdem ist der integrierte MagSafe-Ladepuck bewusst etwas erhöht in die Basis integriert. Auf diese Weise lässt sich das iPhone besser greifen und die Station bleibt dank ihres hohen Gewichts sicher auf dem Tisch. Für den Betrieb mit voller Leistung wird ein 30-W-Ladegerät benötigt, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.Die BASE ONE ist in Silber oder "Carbide" (Schwarz) zum Preis von 130 Dollar erhältlich. Ein offizieller Euro-Preis für Deutschland liegt noch nicht vor.Diese Woche hatt Sonos mit dem Roam SL eine neue Version seines ultraportablen Wireless-Speakers vorgestellt. Der kleine Speaker liefert Sound für zuhause und unterwegs und wird ohne Mikrofon erhältlich sein.Wie der Roam ist auch der Sonos Roam SL einfach einzurichten und sorgt dank langer Akkulaufzeit den ganzen Tag für Beschallung in Miniaturgröße. Durch das robuste, kompakte Design ist er außerdem bestens für den Einsatz draußen geeignet. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth- oder WLAN.Der Hauptunterschied zum bisherigen Roam: Die Variante SL verzichtet auf ein eingebautes Mikrofon und damit auf Sprachsteuerung. Wer darauf verzichten kann oder will, spart dadurch ein paar Euro. Der Sonos Roam SL wird ab dem 15. März 2022 für 179 Euro verfügbar sein. Vorbestellungen sind ab heute auf sonos.com möglich.