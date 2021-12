TechTicker: High-End OLED-Monitor von LG, Velodyne Impact X Subwoofer, magnetischer Car-Charger von Satechi und mehr

LG ULTRAFINE OLED PRO MONITORE MIT 27 ZOLL UND 32 ZOLL

VELODYNE STELLT SUBWOOFERSERIE IMPACT X VOR

MOPHIE (ZAGG) STELLT DREI POWERBANKS MIT ZUSATZNUTZENBEREICH VOR

Kompatibilität: Smartphones, Tablets und andere USB-A-Geräte

Starthilfe: PKWs und Motorräder

Batteriekapazität: 8.100 mAh @ 3,7V interne Batterie

Ladeanschlüsse: USB-C®-Eingang; Jumper-Kabel-Ausgang; USB-A-Ausgang (2)

USB-C-Eingang: 5V/2A

Starthilfe-Ausgang: 12V/600Ampere

USB-A-Ausgang (2): 5V/2,4A

Abmessungen: 155 x 83 x 35 mm• Gewicht: 521 g

UVP: 119,95 Euro

Kompatibilität: Kompressor für Sport- und Spielgeräte, Auto- und Fahrradreifen und andere aufblasbare Geräte

Lademöglichkeit: Smartphones, Tablets und andere USB-A-Geräte

Starthilfe: PKWs und Motorräder• Batteriekapazität: 15.000 mAh @ 3,7V interne Batterie

Ladeanschlüsse: USB-C-Eingang; Jumper-Kabel-Ausgang; USB-A-Ausgang (2)

USB-C-Eingang: 5V/2A

Starthilfe-Ausgang: 12V/600Ampere

USB-A-Ausgang (2): 5V/2,4A

Abmessungen: 118 x 241 x 47 mm• Gewicht: 1.152 g

UVP: 189,95 Euro

Lademöglichkeit: Smartphones, Tablets und andere USB-A-Geräte

Starthilfe: PKWs und Motorräder

Akku-Kapazität: 9.900 mAh @ 3,7V interner Akku

Ladeanschlüsse: USB-C-Eingang; Jumper-Kabel-Ausgang; USB-A-Ausgang

USB-C-Eingang: 5V/2A

Starthilfe-Ausgang: 12V/400Ampere

USB-A-Ausgang (2): 5V/2,4A

Abmessungen: 265 x 72,5 x 58 mm• Gewicht: 522 g

UVP: 139,95 Euro

SATECHI MAGNETIC WIRELESS CAR CHARGER FÜR IPHONE

Magnetische Ladehalterung zum kabellosen Laden von iPhones während der Fahrt.

Fungiert dank integrierten Magneten als Halterung für iPhones 12 und neuer.

Mit optionalem Satechi Magnetsticker auch für iPhone 11 geeignet.

iPhone kann dank der Halterung auch während des Ladens verwendet werden, zum Beispiel zur Navigation.

Ladehalterung wird mittels Klammer an den Lamellen der Lüftungsanlage des Autos befestigt.

Hält auch bei holprigen Straßen fest an der Klimaanlage.

Induktives Laden mit bis zu 7,5 Watt.

USB-C auf USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten.

Nicht geeignet für Smartphone-Hüllen mit Brieftaschenfunktion oder Kartenfächern.

Maße / Gewicht: 8,6 x 6,4 x 0,7 Zentimeter / 105 Gramm

Es tut sich etwas in Sachen Monitortechnik. Die kürzlich eingegangene Pressemeldung von LG weckt gewisse Hoffnung. Sie beginnt mit dem Satz: "LG Electronics setzt die Messlatte für professionelle Bildschirme noch höher:". Gemeint sind die neuen UltraFine OLED Pro Monitore mit Bilddiagonalen von 27 Zoll (27BP95E) und 32 Zoll (32BP95E).Eine Besonderheit dieser Bildschirme ist, dass sie mit JOLED -Panels ausgestattet sind. Das steht für Japan OLED. Diese werden im Tintenstrahlverfahren der Generation 5.5 geprintet und sollen gegenüber herkömmlichen OLEDs den Vorteil haben, dass sie wenig bis gar keine Abhängigkeit der Spitzenhelligkeit vom APL (Average Picture Level, Durchschnittlicher Bildpegel) aufweisen. Anders ausgedrückt: Sie werden nicht dunkler, wenn viele weiße Pixel dargestellt werden. JOLED-Panels behalten selbst bei 50 % APL ihre Spitzenhelligkeit von 600 Nits bei und weisen nur einen geringen oder gar keinen Helligkeitsabfall auf, wenn sich der Bildinhalt ändert. Die Darstellungsqualität der Bildschirme soll selbst vielfach teureren Referenzmonitoren (wie Sony BWM monitor ) in einigen Bereichen Konkurrenz machen.Beide Modelle bieten eine Auflösung von 4K-UHD (3.840 x 2.160) und einen Kontrast von 1.000.000:, wobei dieser hohe Wert bei OLED-Panels prinzipbedingt eher ein theoretischer ist, denn wenn die selbstleuchtenden Pixel "ausgeschaltet" werden, sollten sie zumindest theoretisch 100% schwarz sein. Weil OLED-Displays dank der selbstleuchtenden Dioden keine Hintergrundbeleuchtung benötigen, gibt es bei ihnen – anders als bei vielen LC-Displays mit Edge- oder auch Zonengesteuerter Hintergrundbeleuchtung – weder einen Halo-Effekt noch Ausblühen (Blooming). Dunkle Bildbereiche werden also nicht von hellen Stellen überstrahlt. Außerdem verspricht LG eine 99-prozentige Abdeckung des DCI-P3- und des Adobe-RGB-Farbraums, sowie höchste Farbtreue dank individueller Ansteuerung jedes einzelnen Bildpunkts.Die neuen OLED-Pro-Monitore sind mit abnehmbaren Selbstkalibrierungs-Sensoren und Blendschutzhauben ausgestattet. Die Sensoren messen in Verbindung mit der kostenlos verfügbaren Software LG Calibration Studio zu vom Nutzer festgelegten Zeiten das Display-Bild. Die Software passt die Bildeinstellungen automatisch an, um höchste Farbgenauigkeit und -konsistenz zu gewährleisten, so der Hersteller. Die abnehmbaren Blendschutzhauben verhindern Reflexionen und Blendungen durch externe Lichtquellen.Beide Bildschirme sind schlank und vergleichsweise leicht. Der mitgelieferte Standfuß wird mit einem Klick mit dem Bildschirm verbunden und ermöglicht Höhenverstellung, Neigung und Drehung zwischen Hoch- und Querformat.Viel mehr Informationen hat LG bisher nicht bekannt gegeben. Vor allem die Preise nicht, die geschätzt bei 3.000 bzw. rund 4.000 Dollar liegen dürften. Die neuen LG OLED-Monitore sollen voraussichtlich im Frühling 2022 auf dem deutschen Markt verfügbar sein.Mit Impact X präsentiert Velodyne Acoustics eine neue Subwoofer-Serie, die zunächst mit einem Zehn-Zoll- und einem Zwölf-Zoll-Modell startet.Der 10"-Subwoofer Impact X 10 integriert sich mit Gehäuseabmessungen von lediglich 32 x 36 x 40 Zentimetern auch in kleinere Wohnräume, während der Impact X 12“ mit seinem 12-Zöller auch für große Räume und üppig dimensionierte Heimkinos genügend Reserven bereithält. Beide Modelle sind als Front-Firing-Subwoofer ausgelegt, unterstützt mit einer nach unten abstrahlenden, nebengeräuschoptimierte Bassreflexöffnung. Neu entwickelte Treiber, DSP-Korrektur sowie Class-D-Endstufen mit 180 Volt MOSFET-Technologie sollen eine druckvolle, ultratiefe und gleichzeitig hochpräzise Basswiedergabe gewährleisten.Die neue Impact X Serie bietet neben Einstellungen der üblichen Parameter Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phasenlage hinaus vier Sound-Presets für verschiedene Anwendungsbereiche: „Flat“ bietet den größten Tiefbass-Anteil, während „Movie“ auf maximale Ausgangsleistung bei Filmen konzipiert ist und „Rock / Pop“ mit einem auf diese Musikrichtung optimierten Frequenzgang. Der „Night Mode“ limitiert die Basswiedergabe und sorgt damit für ein langfristig freundschaftliches Verhältnis zur Nachbarschaft.Zum Lieferumfang gehört eine Fernbdienung. Sie erlaubt neben der Umschaltung der Sound-Modi auch eine komfortable Einstellung von Übergangsfrequenz, Lautstärke und Phasenlage vom Hörplatz aus. Darüber hinaus lässt sich auch das Display der Impact X Subwoofer ferngesteuert dimmen. Die Aktivierung bzw. Abschaltung des Sub erfolgt automatisch über eine Signalerkennung.Die Gehäuse wurden aus extra dickem MDF-Material gefertigt. Isolationsfüße aus Elastomer sorgen für Entkopplung vom Boden.Die Impact X Subwoofer von Velodyne Acoustics sind ab sofort im autorisierten Fachhandel zum UVP von 799 Euro für den Impact X 10 Zoll und 899 Euro für den Impact X 12 Zoll erhältlich.Mit den drei Powerbanks Powerstation go rugged compact, Powerstation go rugged mit Luftkompressor und Powerstation go rugged flashlight bietet mophie neue Ladehilfen an und verspricht dafür besondere Langlebigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. (mophie bei Amazon Stromversorgung für mehrere Geräte. Über zwei USB-Anschlüsse können Handy und Tablet gleichzeitig aufgeladen werden. Zusätzlich ist eine Lampe integriert. Mit 12V/600 Ampere kann sie einem Fahrzeug im Notfall auch Starthilfe geben.Neben dem Laden von Handy, Tablet und Co. können Reifen, Luftmatratzen und vieles mehr dank integriertem Luftkompressor aufgepumpt werden. Mit austauschbaren Luftdüsen. Auch als Starthilfe für Fahrzeuge geeignet und ebenfalls mit einer Lampe ausgestattet.In Form einer Stablampe mit diversen Lichtfunktionen. Versorgt Smartphones oder Tablets per USB-A-Anschluss mit Strom und kann Starthilfe geben.iPhone-Halterungen für das Auto mit magnetischer Befestigung und wireless charging sind derzeit sehr angesagt. Nun bringt auch der US-Zubehörspezialist Satechi (Vertrieb: Soular ) eine solche Lösung in den deutschen Handel.Der Satechi Magnetic Wireless Car Charger ( Amazon ) lädt MagSafe-kompatible iPhones kabellos mit bis zu 7,5 Watt und dient zugleich als magnetische Halterung. Die Befestigung erfolgt an den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage und soll auch bei holprigen Straßen bombenfest halten.Mittels Magnetbefestigung sind alle iPhones 12 und neuer von Haus aus kompatibel. Für das iPhone 11, welches Qi-Charging unterstützt aber keine integrierten MagSafe-Magnete besitzt, sowie wie Hüllen ohne MagSafe, ist optional ein "Magnetsticker" erhältlich. Ein USB-C- auf USB-C-Kabel zum Anschließen des Ladegeräts ist im Lieferumfang enthalten.Der Satechi Magnetic Wireless Car Charger ab sofort zum UVP von 49,99 Euro ( Amazon ) verfügbar. Derzeit ist die Halterung für 44,99 Euro auf Amazon erhältlich.