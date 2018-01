TechTicker: Besserer DVB-T2-Empfang, USB-C mit "Mag Safe", Festplatten sicher löschen und mehr

OEHLBACH SCOPE VISION OUTDOOR DVB-T2 ANTENNE

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

STARTECH STAND-ALONE FESTPLATTEN-LÖSCHER

+ + + + + + + + + +

KEF LS50 (PASSIV) IN "BLACK EDITION" ERHÄLTLICH

+ + + + + + + + + +

SAMSUNG SSD 860 EVO UND 860 PRO: NEUE SATA-SPEICHERGENERATION

+ + + + + + + + + +

SABRENT USB 3.1 (TYP-A) SSD SATA-FESTPLATTENADAPTER

DVB-T ist tot. Es lebe DVB-T2! Der digitale Fernsehempfang per Antenne nach dem neuesten Digital Video Broadcast-Standard T2 ist in Ballungsgebieten heute meist kein Problem mehr, aber die Umstellung vom alten und inzwischen abgeschalteten DVB-T ist längst noch nicht lückenlos. Vor allem in ländlichen und Stadtrandgebieten gibt es Empfangsdefizite. Mit der neuen " Scope Vision Outdoor "-Antenne will Oehlbach die Chancen auf ungestörten digitalen TV-Empfang in solchen Regionen erhöhen. Vor allem Häuslebauer dürften die Hauptzielgruppe sein, denn an Mietshäusern dürfen ohne Einwilligung des Vermieters keine Außeninstallationen erfolgen. Die Antenne lässt sich an Außenwänden oder auf dem Dach montieren und entsprechend auf das Fernsehsignal ausrichten. Die verbaute Empfangstechnik wird von einem wetterbeständigen Gehäuse geschützt.Die Oehlbach Scope Vision Outdoor ist in Weiß zum UVP von 79,99 Euro erhältlich ( Amazon ).In der Disziplin "Alte Zöpfe abschneiden" ist Apple rekordverdächtig gut. Dem Fortschritt ist das meist uneingeschränkt zuträglich, für Nutzer ergeben sich durch den radikalen Wechsel insbesondere bei Schnittstellen nicht selten Probleme. Einen Sonderfall stellt der sogenannte MagSafe-Anschluss dar, über den ältere MacBooks mit dem Netzteil verbunden werden konnten. Dank einer magnetischen Arretierung am Notebook-Gehäuse löste sich die Verbindung leicht bei Zug am Kabel, zum Beispiel, wenn jemand darüber stolpert. Durch die Umstellung auf USB-C ist MagSafe inzwischen auch ein alter Zopf, doch das Sicherheitsfeature vermissen viele. Kein Wunder, dass sich Zubehörhersteller der Sache annahmen.LMP bietet jetzt mit dem Magnetic Safety cable eine USB-C-Verbindung für MacBooks an, das über einen magnetischen Adapterstecker verfügt. Das Kabel unterstützt die Stromversorgung (USB PD Power Rules) mit bis zu 100 Watt Ladestrom (bis zu 20V/3.0-5.0A) und kann mit USB-C Netzteilen wie Apple USB-C Power Adapter 29W, 61W oder 87W verwendet werden. Das Ladekabel Magnetic Safety überträgt allerdings keine Daten oder Videosignale (DP Altmode).Das LMP Magnetic Safety cable ist ab ca. 30 Euro (1,8m) bis 35 Euro (3m) bei Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport erhältlich. Alternativ bietet LMP für 25 Euro einen magnetischen Adapter an, der mit vorhandenen Kabeln eingesetzt werden kann.Dieses Produkt wendet sich an IT-Dienstleister im Bereich Service, Sicherheit, Reparaturdienste. Aber auch an Firmen, Institute, Behörden, Kanzleien und alle anderen Nutzer mit entsprechend großem Aufkommen an Festplatten. Der StarTech Stand-Alone Festplatten-Löscher für 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke (SKU: SATERASER4) kann bis zu vier SATA-Laufwerke gleichzeitig löschen und benötigt dafür keinen Hostrechner. Dadurch wird eine Menge Aufwand und Zeit gespart und die Laufwerke bleiben vor externen Sicherheitsrisiken, etwa durch einen Fernzugriff auf Daten, geschützt.Es werden neun verschiedene Löschmodi unterstützt, u.a. schnelles Löschen, Überschreiben (ein Durchgang oder mehrere Durchgänge), benutzerdefiniertes Löschen, sicheres Löschen und erweitertes sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (drei Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).Der StarTech Festplattenlöscher kostet UVP 867,99 Euro netto (1.041,59 Euro inkl. MwSt.) und ist ab sofort über den europäischen Online-Shop von StarTech oder Distributionspartner bestellt werden.Einer der besten kompakten Wohnraum- und zugleich Desktop-tauglichen Passivlautsprecher, die je im Rewind-Test waren, ist ab sofort in der neuen Farbvariante "Black Edition" erhältlich. Die LS50 wirken mit dem metallic-mattschwarzen Gehäuse, tiefschwarzer Membran, schwarzem Trimmring und schwarz verchromten Anschlussterminals besonders puristisch und "stealthy" – ganz im Gegensatz zu der hier vorgestellten Sonderedition "Nocturne", oder den anderen verfügbaren Varianten mit unterschiedlich farbigen Gehäusen und Membranen.Trotz des großen Erfolges der aktiven LS50 Wireless ( Test ) ist auch die passive LS50 (ohne integrierte Aktiv-Elektronik und Streamingfunktionen) nach wie vor ein heißer Tipp für anspruchsvolle Musikhörer, die über einen hochwertigen Verstärker verfügen. Der Preis der "Black Edition" bleibt unverändert bei 1.098 Euro/Paar (UVP).Mit seinen SSD-Speichern der 850-Serie EVO und PRO hat Samsung äußerst beliebte Solid State-Disks mit V-NAND-Technologie und SATA-Schnittstelle im Sortiment. Die in einem 2,5"-Gehäuse verbauten Festspeicher eignen sich sowohl für den Einbau in Computer- und RAID-Systeme, sind aber auch als externe Laufwerke mit einem USB-Gehäuse oder Adaptern wie diesem äußerst praktisch. (Siehe auch nächster Bericht unten.)Ab dieser Woche ist eine neue Generation dieser Bauform erhältlich: die Samsung SSD 860 EVO und 860 PRO. Der Hersteller verspricht eine verbesserte sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 560 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 530 MB/s. Die Garantiezeit wurde dank einem verbesserten Wert der Total Bytes Written (TBW) auf fünf Jahre erhöht.Alle Varianten sind seit dieser Woche verfügbar. Die SSD 860 EVO ist mit 250 und 500 GB sowie 1,2 und 4 TB Speicherkapazität ab 109,99 Euro erhältlich. Die SSD 860 PRO ist mit 256 und 515 GB sowie 1,2 und 4 TB8 Kapazität ab 145,90 Euro verfügbar. Bei Amazon waren die neuen Modelle bis Redaktionsschluss allerdings noch nicht gelistet.Sie suchen eine schnelle und flexible externe Speicherlösung? Dann könnte dieser Adapter für Sie interessant sein. Es handelt sich um ein USB-auf-SATA-Kabel, mit wahlweise USB-A oder USB-C auf der Computerseite und einem SATA-Stecker auf der anderen. Das Zubehör ist wahlweise für USB 3.0 oder USB 3.1 erhältlich. Die Version mit USB-A (3.1) auf SATA habe ich seit geraumer Zeit zusammen mit einer Samsung 850 EVO 1TB SSD verbunden und erziele damit am Mac Schreib/Leseraten von über 400 MB/s. Der Adapter lässt sich aber auch mit anderen Bus-Powered Massenspeichern wie 2,5"-Festplatten mit SATA-Anschluss verbinden. Dass hierfür kein zusätzliches Gehäuse erforderlich ist, macht die Sache so praktisch – insbesondere im Zusammenspiel mit besagten SSDs. Mit einem Preis von Aktuell 12,49 Euro ist der Sabrent-Adapter ein echter No-Brainer.