TechTicker: Ausgewählte Produktneuheiten in der Kurzvorstellung – Modulares Musikstudio, Monitor, Dolby Atmos von Focal und mehr

MODULARES MUSIKSTUDIO FÜR ANFÄNGER UND PROFIS

EIZO 4K-MONITOR MIT 27" DIAGONALE

Ultraschmaler Displayrahmen (1mm links, rechts, oben)

im Rahmen integrierte Sensortasten

IPS-Panel mit LED Backlight

entspiegelt

Kontrast 1.300:1

Helligkeit bis zu 350 cd/qm

10-Bit-LUT

USB-C für das DisplayPort-Bildsignal, Audio und USB-Hub

Power Delivery bis 60W z.B. für MacBook (USB 3.1)

zusätzlich 1x DisplayPort, 2x HDMI und Kopfhörerbuchse

Overdrive-Funktion für besonders schnellen Grau-zu-Grau-Wechsel

Auto EcoView der fünften Generation

EcoView-Optimizer für bis zu 30% Energieeinsparung

Null-Watt-Verbrauch durch Netzschalter

FineContrast-Modi für unterschiedliche Darstellungen

Paper-Modus: weniger Blau, weniger Ermüdung

Picture by Picture

Höhenverstellbarer Standfuß mit Pivot-Funktion

5 Jahre Garantie

MAGNAT LAUTSPRECHER SIGNATURE 1105 UND 1109

DOLBY ATMOS MIT SIB-EVO-SERIE VON FOCAL

Sib Evo Dolby Atmos

Sib Evo

iFi AUDIO NANO IDSD BLACK LABEL

Mit BLOCKS stellt der Hersteller ROLI ein modulares System zu digitalen Musikerzeugung vor. Die MIDI-Controller Lightpad Block und Seaboard Block verfügen über eine 5D-Touch-Oberfläche, auf der Klänge durch verschiedene Gesten gespielt und gesteuert werden. Die dazugehörige NOISE-App bietet bis zu 200 verschiedene Sounds und zahlreiche Funktionen für intuitive Kompositionen. Für Live-Performance eignen sich die Module Live, Loop und Touch Block, mit deren Hilfe Funktionen und Effekte per Tastendruck und in Echtzeit angepasst werden können.Das BLOCKS Modulsystem ist ab sofort z.B. via Amazon verfügbar. Der Lightpad Block ist für 199,95 Euro, der Seaboard Block für 329,95 Euro erhältlich. Die Zusatz-Controller Live, Loop und Touch Block sind für jeweils 89,95 Euro verfügbar. Vertriebspartner in Deutschland und Österreich ist Soular Monitorspezialist EIZO bringt mit dem FlexScan EV2785 seinen ersten 4K-Monitor mit 27 Zoll Bilddiagonale vor. Der Hersteller empfiehlt den Bildschirm speziell für CAD-Renderings und Simulations­anwendungen.Der EV2785 hat bei der Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten und 27" Diagonale eine Pixeldichte von 163 ppi. Das ist natürlich aus heutiger Sicht längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr und rechtfertigt kaum den Preis von 1.189 Euro (UVP; erhältlich ab Januar 2018). Doch EIZO-Monitor haben den Ruf besonders hoher Qualität. Und natürlich hat der EV2785 auch noch etwas mehr zu bieten:Erstmals auf der IFA 2017 vorgestellt bringt Lautsprecherhersteller Magnat aus Pulheim jetzt die neuen Lautsprecher der Signature 1100 Serie in den Handel. Gestartet wird mit den zwei Modellen 1105 und 1109. Die Standlautsprecher sind mit Keramik-Aluminium-Sandwich-Treibern für den Tief- und Mitteltonbereich ausgestattet, die von einem speziell entwickelten Super-Hochtonmodul unterstützt werden. Damit reicht der Frequenzgang bis 55.000 Hz. Hochwertige Komponenten im Inneren und ein seidenmattes Finish (wahlweise in Schwarz oder Weiß) sowie integrierte Standfüße runden die Ausstattung der HiFi-Lautsprecher ab.Preise (UVP):1.299,00 Euro / Stück (Signature 1105)1.999,00 Euro / Stück (Signature 1109)Erstaunliche 15 Jahre lang wurde die Focal Lautsprecherserie Sib nahezu unverändert verkauft. Nun gibt es mit der Sib Evo-Serie ein umfassendes Update. Die Mehrkanal-Lautsprecher sollen nicht nur bessere Klangqualität bieten und sind flexibler einsetzbar als ihre Vorgänger sein. Das Hauptmodell, die, besitzt ein zusätzliches Chassis für Dolby-Atmos-Effekte ohne aufwendige Montage zusätzlicher Deckenlautsprecher. Wer auf dieses spezielle Feature verzichten kann, findet mit dem Modellzum halben Preis eine günstige Alternative. Ergänzt werden die Kompaktlautsprecher durch den Aktiv-Subwoofer Cub Evo.Die Sib Evo -Serie ist ab sofort verfügbar.Preise (UVP):5.1.2-Set: 1.199 EuroSib Evo Dolby Atmos: 499 Euro/PaarSib Evo: 249 Euro/PaarCub Evo: 399 EuroHip Evo Stand: 199 Euro/Paar iFi Audio hat den portablen DAC und Kopfhörerverstärker Nano iDSD Black Label vorgestellt. Der kleine, akkubetriebene Wandler empfiehlt sich für alle, die unterwegs mit hochwertigen Kopfhörern Musik in bestmöglicher Qualität genießen wollen und nicht mit den klanglichen Einschränkungen bei der Wiedergabe über das Smartphone leben wollen. Der integrierte Lithium Polymer Akku ermöglicht ca. 10 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss. Über den USB-A Eingang können Apple- oder Android-Devices verbunden werden. Per Schalter kann zwischen zwei Filtern, dem ‘Listen’ (Minimum Phase Bezier) und ‘Measure’ (Linear Phase Transient Aligned), umgeschaltet werden. Außerdem unterstützt das Gerät MQA.Der eingebaute Kopfhörerverstärker bietet mit 285mW etwa zehnmal mehr Ausgangsleistung als die meisten Smartphones. Mittels "iEMatch" kann der Ausgangspegel für besonders empfindliche Kopfhörer abgesenkt werden, um einen möglichst großen Regelweg des Lautstärkesteller nutzen zu können. Der sogenannte S-Balanced Kopfhörerausgang soll die Vorteile eines symmetrischen Ausgangs mit weniger Rauschen und Verzerrungen bieten.Der UVP des Nano iDSD BL beträgt 249 Euro. Vertrieb in Deutschland durch WOD Audio