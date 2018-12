TechTicker: 512 GB per Stick, Streaming-Radio mit Alexa, Jubiläumsangebote für Fotofans und mehr

TREKSTOR i.GEAR SSD-STICK PRIME – 512 GB USB-STICK

CULLMANN MAGIC EDITION50 JUBILÄUMSSTATIV

Features des MAGIC edition50:

Stabilität und Tragekomfort durch die integrierte Aluminiumschiene

Zusätzliche Seitenöffnung bietet schnellen Zugriff auf die Kamera

Tasche für Smartphone und Wertsachen

Einfacher Zugriff auf das DayPack-Fach von oben

Herausnehmbare Schultertasche

Laptopfach 15 Zoll

Außentasche mit Gummizug für Trinkflaschen, etc.

Reflektierende Streifen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit

RAIN/SUN Cover zum Schutz vor Regen und Sonne

GITZO JUBILÄUMSANGEBOTE ZUM HUNDERTSTEN – TASCHEN UND STATIVE

ROBERTS RADIO: "KLASSISCHE" TISCHRADIOS MIT ALEXA

BEYERDYNAMIC KOPFHÖRER UND MIKROFON FÜR GAMING-ANWENDUNGEN

USB-Speichersticks mit Kapazitäten bis 512 GB (oder mehr) sind zwar nicht neu, aber die meisten Angebote dieser Art setzen recht langsame Speichermodule ein. Der i.Gear SSD-Stick Prime von TREKSTOR will die Geschwindigkeit von SAA) SSDs mit dem Formfaktor eines schlanken USB-Sticks verbinden. So soll der Speicherriegel schnellen Zugriff auf große Datenmengen bieten und dabei ultra-portabel sein. (Maße 72 mm x 25 mm x 8,5 mm bei einem Gewicht von 23 g.) Der SSD-Stick wird per 3.1-USB-Stecker der Gen 1 verbunden (5 Gbit/s max. Bandbreite). Das reicht, denn die maximale Leserate beträgt 420 MB/s. Die Schreibrate nennt der Hersteller leider nicht.Neben den Stick im Alu-Gehäuse wird eine Schutzkappe und als kleines Extra ein USB A-A Verlängerungskabel geliefert. Der i.Gear ist in Kapazitäten mit 64, 128, 256 oder 512 GB erhältlich. Der Preis liegt zwischen rund 50 und 150 Euro (UVP). Die Variante mit 512 GB ist erst in Kürze erhältlich. ( Amazon Zum 50-jährigen Firmenjubiläum bringt Cullmann eine auf 500 Stück limitierte Sonderedition seines berühmten "MAGIC"-Stativs in den Handel. Das MAGIC edition50 ist ein Revival der MAGIC-Stative, deren Design sich vor allem durch ihre tiefschwarze Farbe auszeichnete und die mit ihrem praktischen Faltmechanismus sehr flach und platzsparend transportiert werden können.Die Beine sind aus 8-lagigem Vollcarbon gefertigt. Die Schraubklemmung aus Aluminium macht das Öffnen und Schließen der Beine ganz einfach und garantiert im Zusammenspiel mit ihnen eine hohe Standsicherheit auch bei Vollauszug, so der Hersteller. Der Kugelkopf besteht aus aus CNC-gefrästem Alu. Das MAGIC edition50 ist mit einem Arca- Swiss kompatiblen Schnellkupplungssystem ausgestattet. Der Preis für die Sonderedition beträgt 200 Euro.Andere Cullmann-Produkte bei Amazon Auch Gitzo (unter dem Dach von Manfrotto) feiert, und zwar sein hundertjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es im Online-Shop des Herstellers ein paar vergünstigte Produkte des Nobel-Zubehörherstellers. Darunter eine sehr praktische und vielseitige Messenger-Tasche.Die Gitzo Century Traveler ist in zwei Größen erhältlich: für kleine bis mittlere DSLMs, sowie für DSLRs und größere DSLMs. Die Kleinere der Beiden ist von 167,58 Euro auf 134,06 Euro herabgesetzt, die Größere von 207,26 Euro auf 165,81 Euro. Derzeit sind die Angebote nur im Gitzo Online-Shop gelistet.Wer auf Messenger Fototaschen steht, wird die vielen praktischen Details zu schätzen wissen, wie ein iPad/MacBook-Fach, gesondertes Objektivdeckelfach, Schnellzugriff auf die Kamera durch einen geraden Reißverschluss an der Oberseite, ein pfiffiges Klappdeckel-Verschlusssystem und praktische Inneneinteilung für Kameras, Objektive und Zubehör. Ein Regencover ist natürlich auch dabei.Weitere aktuelle Manfrotto Fotozubehör-Angebote Mit dem Stream 67 und Revival iStream 3 stellt Roberts Radio zwei neue … ja genau – Radios vor, die einerseits mit klassischen Look an die 50th und 60th erinnern, anderseits aber mit modernster Ausstattung punkten.Das Stream 67 bezeichnet der Hersteloler als "Premium Smart Radio" mit DAB+ / FM / Internetradio per WLAN und LAN, sowie CD, USB, Bluetooth, Tidal, Deezer, Spotify und Amazon Music. Als Besonderheit bietet es jetzt auch Sprachsteuerung per Alexa ohne zusätzlich angeschlossene Hardware. Laut Hersteller ist das "ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in dieser Geräteklasse". Das Stream 67 ist ab sofort zum UVP von 749 Euro erhältlich. ( Amazon Noch ein Jahrzehnt weiter zurück blickt der Hersteller designtechnisch mit dem kleineren Revival iStream3, welches in verschiedenen Farbvarianten für rund 300 Euro zu haben ist. ( Amazon ) Auch dieses Radio kann auf Zuruf mittels Alexa gesteuert werden. Es bietet DAB+ / FM / Internetradio, USB, Bluetooth, Spotify, Deezer, Tidal und Amazon Music und hat einen integrierten Akku für netzunabhängigen Musikspaß beim gepflegten Picknick mit der angebeteten im Park.beyerdynamic bringt ein Bundle aus Gaming-Kopfhörer TYGR 300 R und USB-Mikrofon FOX in den Handel. Unter dem Namen TEAM TYGR sollen Fuchs und Tiger ein besonders hochwertiges Gespann für Gaming und Streaming bilden. Das Mikrofon beinhaltet neben der Kapsel auch den Mikrofonvorverstärker, Analog-Digital- sowie Digital-Analog-Wandler und einen Kopfhörerverstärker, wodurch weitere Komponenten für den Betrieb überflüssig werden.Die Einrichtung von TEAM TYGR ist denkbar simpel: USB-Mikrofon FOX aufbauen, per USB anschließen und den TYGR 300 R an den Kopfhörerausgang des Mikrofons anstecken. Fertig! Treiber sind nicht erforderlich. Zwei Lautstärkestufen für die Mikrofonaufnahme verlangen nur die Entscheidung zwischen großer und geringer Entfernung vom Mikrofon. Über zwei Drehregler erfolgt die Abstimmung zwischen Kopfhörer-Lautstärke und Mikrofonsignal. Der Ton kann jederzeit über einen Mute-Button stummgeschaltet werden. Das TEAM TYGR ist in momentan in limitierter Stückzahl im beyerdynamic Onlineshop zum Preis von 349 Euro erhältlich. Ab Januar 2019 soll das Set dann unbegrenzt im Onlineshop und im Fachhandel erhältlich sein.