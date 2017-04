Tablet-Sonderangebot: iPad Air 2 mit 128 GB für 469 Euro

Im März stellte Apple das neue 9,7’’ iPad vor, welches als Einstiegs-Tablet das frühere iPad Air 2 ersetzte. Es unterscheidet sich allerdings nur in wenigen Punkten vom Vorgänger, etwa dem Prozessorchip, der eine Generation neuer ist. Wer ein neues, günstiges Tablet sucht, aber auch mit dem A8X-Chip zufrieden ist, sollte heute einen Blick auf Cyberport werfen. Denn hier steht aktuell das iPad Air 2 mit der mittleren Speicheroption von 128 GB für 469 Euro im Angebot (Store: ). Das entspricht einem Preisnachlass von 30 Euro im Vergleich zum Cyberport-Normalpreis und von 70 Euro im Vergleich zum letzten Preis, den das Gerät bei Apple hatte. Auch das neue iPad ist bei gleicher Speichergröße mit 499 Euro etwas teurer.Konkret geht es um die Ausführung ohne Mobilfunkchip und in der Gehäusefarbe Gold. Das Angebot ist zeitlich und mengenmäßig begrenzt: Es gilt höchstens bis morgen früh um 9 Uhr, falls bis dahin nicht die 50 zur Verfügung stehenden Exemplare verkauft sein sollten. Wenn Sie sich für das Angebot entscheiden und es in den Warenkorb verschieben, wird dort zunächst der Normalpreis von 499 Euro angezeigt. Erst am Ende der Aufrechnung ist der »Gutschein« von 30 Euro abgezogen, was zum Endpreis von 469 Euro führt. Versandkosten gibt es beim Standardversand nicht, sofern Sie sich für Vorkasse, Sofortüberweisung oder giropay entscheiden. Optional gibt es noch die Möglichkeit, zum Aufpreis von 99 Euro AppleCare+ hinzuzubuchen, was die Garantiezeit, Hardwareschutz und Support durch Apple-Experten auf 2 Jahre verlängert.Das iPad Air 2 kam im Oktober 2014 auf den Markt und wurde erst im März 2017 aus dem Angebot genommen. Ursprünglich umfasste das Gerät die Speichergrößen 16 GB, 64 GB und 128 GB, welche aber einige Jahre nach dem Marktstart jeweils verdoppelt wurden. Kern des Gerätes ist der A8X-Chip mit drei Kernen und der M8 Motion Coprozessor. Der RAM-Speicher umfasst 2 GB und der Akku mit einer Kapazität von 7.340 mAh hält nach Apple-Angaben bis zu 10 Stunden normale Nutzung. Die Kamera löst mit 8 Megapixeln auf. Wie bei allen neueren iOS-Geräten hat auch das iPad Air 2 den Fingerabdrucksensor Touch ID und ein Retina-Display, was bei der 9,7’’ großen Anzeigefläche für 2048x1536 Pixel Auflösung sorgt. Mitgeliefert wird ein 10-Watt-Netzteil.Weiterführende Links: