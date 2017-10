TIOBE-Index: Objective-C & Swift weniger gefragt

Wie aus dem aktuellen TIOBE-Index für Oktober hervorgeht, sind bei den Programmiersprachen die von Apple bevorzugten Sprachen Objective-C und Swift weniger gefragt als vor einem Jahr. Woran dies im Detail liegt, ist nicht bekannt, doch ist bei App-Entwicklern ein anhaltender Trend zu Multi-Plattform-Bibliotheken auszumachen, um gleichzeitig für iOS und Android entwickeln zu können.Vom Trend profitieren Microsoft C#/Xamarin und JavaScript-basierte Frameworks wie Cordova und Ionic. Darunter leiden folgerichtig die plattformspezifischen Sprachen, was unter iOS sowohl Objective-C als auch Swift betrifft und unter Android vor allem Java. Während Java trotz der hohen Verluste immer noch den Spitzenplatz bei den Programmiersprachen innehat, sind Swift (-4) und Objective-C (-7) auf Platz 16 und 17 abgerutscht.Die großen Zuwächse in den Top-20 können teilweise überraschen, was aber auch mit der Bildung des TIOBE-Index anhand der Anzahl der Suchergebnisse zusammenhängt. Mehrere Plätzen aufsteigen konnten unter anderem Scratch (+9), MATLAB (+6), Object Pascal (+4), R (+3), Ruby (+3) und Assembler (+2). Googles Programmiersprache Go (-4), immerhin letztes Jahr noch TIOBE-Aufsteiger des Jahres, befindet sich hingegen kurz vor dem Rauswurf aus den Top-20.