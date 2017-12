T+A bringt neuen Multi-Source Streaming-Player MP 8 – Ideale Ergänzung zum DAC 8 DSD

Unter dem Motto "Unterschätzt die Kleinen nicht" erweitert der Herforder High-End-Hersteller T+A seine bislang nur aus einem DAC und einer Endstufe bestehende Serie 8 um einen hochwertigen Streaming-Player. Der Multisource Player MP 8 bietet im passenden Gehäusedesign zu den bisherigen Komponenten so ziemlich alles, was derzeit an digitalen Musikwiedergabeoptionen möglich ist.Als reiner Player verfügt der MP 8 über keinen eigenen D/A-Wandler. Diese Aufgabe überlässt er dem DAC 8 DSD oder beliebigen anderen DACs. Technisch basiert das Gerät auf dem MP 2000 R MKII aus der hauseigenen R-Serie. Im Prinzip kann man den MP 8 in Kombination mit dem DAC 8 DSD als einen MP 2000 R II in einer Zwei-Gehäuse-Lösung betrachten.Der MP 8 bietet Nutzern, die über eine große CD-Sammlung verfügen, ein hochwertiges integriertes CD-Laufwerk. Auch Radiowiedergabe über FM, FM-HD und DAB+ ist möglich. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs seiner Wiedergabemöglichkeiten. Er ist darüber hinaus ein High-Res Streaming Client mit Internetradio und Musikdiensten (qobuz, Tidal, Deezer) zur Anbindung an das Heimnetzwerk über LAN, WLAN und bietet natürlich auch USB für den Anschluss an Computer, sowie je eine weitere USB-A-Buchse an der Front und Rückseite für den direkten Anschluss von USB-Sticks oder Festplatten/SSDs. Sogar Bluetooth mit aptX ist verbaut und selbstverständlich bietet der MP 8 auch verschiedene S/PDIF-Digitaleingänge. Über den ebenfalls integrierten S/PDIF-Digitalausgang (Koax) kann er jeden beliebigen DAC mit Audio bis 24 Bit und 192 kHz versorgen.Der ideale Spielpartner des MP 8 ist aber der aus der selben Serie stammende DAC 8 DSD Testbericht ) und ggf. die Stereo-Endstufe Amp 8. Hierfür besitzt der MP 8 spezielle Verbindungsoptionen. Über die "SysLink"-Buchse (RJ45) werden Steuerdaten und Audio bis 24/192 übertragen. Für höherauflösende Daten gibt es den USB-basierten "DAC 8 LINK", über den die volle Auflösung bis 32 Bit / 384 kHz PCM und später auch DSD an den DAC 8 DSD übergeben werden kann.Alle Geräte der Serie 8 können dank der Systemverbindung mit einer neuen Systemfernbedienung gesteuert werden und in Kürze wird eine komplett überarbeitete App namens TA Navigator bereitgestellt, mit der auch der DAC gesteuert werden kann. Für Besitzer eines DAC 8 DSD ist hierfür ein Firmware-Update erforderlich, welches u.a. über den MP 8 eingespielt werden kann.Der MP 8 Multi Source Player ist ab sofort zu einem UVP von 3.150 Euro erhältlich. Ein Testmuster ist bereits bestellt.