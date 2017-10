Support für Microsoft Office 2011 eingestellt

Microsoft hat die Unterstützung und Pflege von Microsoft Office 2011 für Mac eingestellt. Fast sieben Jahre nach dem Verkaufsstart erhalten Nutzer der alten Office-Version damit keine Updates mehr und sind schon allein aus Gründen der Sicherheit gezwungen, auf das aktuelle Microsoft Office 2016 für Mac zu wechseln.Als Microsoft Office 2011 erschien, polarisierte das Office-Paket viele Mac-Anwender. So enthielt es die dynamische Ribbon-Oberfläche, Unterstützung für VBA-Makro-Unterstützung und ein Outlook mit Exchange-Anbindung, was sowohl auf positive als auch negative Reaktionen seitens der Nutzerschaft stieß.Mit dem Support- Ende konzentriert sich Microsoft nun ganz auf die vor zwei Jahren eingeführt 2016er-Version, die man in Redmond vornehmlich mit dem Office-365 -Abonnement bewirbt. Nach wie vor gibt es aber auch eine Box-Version mit Einzel- und Mehrplatzlizenz, bei der man statt monatlich 7 Euro einmalig 149 Euro zahlt.