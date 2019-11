Studie: Jeder vierte Apple-Kunde in den USA hat ein Apple TV

Apple TV bei der Nutzerbasis vor Apple Watch und AirPods

Lange Marktpräsenz des Apple TV fördert die Verbreitung

Als Apple zuletzt AirPlay samt TV-App für Fernsehgeräte von Drittanbietern freigab, stimmten diverse Marktbeobachter bereits einen Abgesang auf das Apple TV an. Doch einer Studie zufolge ist das Apple TV doch beliebter, als es aktuell vielleicht den Anschein hat. Eine Umfrage von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ergab, welches Apple-Gadget aus dem Bereich „andere Geräte“ bei amerikanischen Kunden des Unternehmens am verbreitetsten ist: es handelt sich um das Apple TV.Apples Produktsegment „andere Geräte“ führt das Unternehmen separiert von iPhone, iPad und Mac auf und bündelt darin verschiedene Produktkategorien. Enthalten sind AirPods, Beats Kopfhörer und Lautsprecher, HomePod, Apple Watch und die schon angesprochene TV-Box. Laut CIRP besitzen fast 25 Prozent der US-Kunden des Unternehmens ein Apple TV. Der Wert liegt einige Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.Nach iPhones, iPads und Macs hat die TV-Hardware damit die größte Nutzerbasis aller Apple-Gadgets. Hinter dem Apple TV folgt die Apple Watch mit rund 20 Prozent als zweiterfolgreichstes Produkt aus dem Bereich „andere Geräte“. Danach kommen der HomePod mit etwa 8 Prozent und die AirPods mit rund 7 Prozent – die Bluetooth-Kopfhörer verloren etwas mehr als einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. Alle anderen Artikel liegen deutlich unter 5 Prozent.Der Erfolg des Apple TVs in der Studie lässt sich unter anderem mit der langen Zeit erklären, die die TV-Box schon auf dem Markt ist. Während die erste Apple Watch erst 2015 erschien und die ersten AirPods 2016 auf den Markt kamen, gibt es das Apple TV bereits seit 2007. Entsprechend mehr Zeit hatte die Hardware, sich zu etablieren und sich eine breite Nutzerbasis zu verschaffen. CIRP hat für die Studie alle Modelle des jeweiligen Produkts berücksichtigt.Zudem sagen die Ergebnisse wenig über die aktuellen Umsatzwerte des jeweiligen Geräts aus. Es könnte beispielsweise sein, dass viele Nutzer eine ältere Variante des Apple TV verwenden. Die Einnahmen mit der Apple Watch dürften entsprechend deutlich höher liegen. Aller Voraussicht nach wird Apples Armbanduhr das Apple TV auf absehbare Zeit auch hinsichtlich der Verbreitung überholen.