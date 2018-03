Studie: Android-Kunden loyaler als iOS-Nutzer, Plattformwechsel immer schwieriger

In absoluten Zahlen kommt Apple besser weg

Immer wieder ist von der erstaunlich hohen Markenloyalität von Apple-Kunden die Rede, die weit über diejenige anderer Smartphone-Hersteller hinausgehen. In der Smartphone-Branche liegt dies nicht zuletzt daran, dass nur Apple iOS-Geräte herstellt und ein Wechsel von iOS zu Android oder umgekehrt mit vielen Unannehmlichkeiten einhergeht: Umgewöhnung bei Design und Bedienung, Neukauf von Apps, neuer Aufbau eines Plattform-Ökosystems. Andere Hersteller wie Samsung, LG und Co. kommen auf geringere Loyalitätswerte, weil ein Wechsel zwischen ihnen vergleichsweise einfach vonstattengeht.Betrachtet man aber statt der Hardware-Hersteller die Systeme selbst, so zeigt sich in einer aktuellen Studie von Consumer Intelligence Research Partners, dass Android-Nutzer bei einem Smartphone-Neukauf eher auf ihrer Plattform bleiben als iOS-Nutzer. Im Jahr 2017 lag der Loyalitätswert von Android bei 91 Prozent gegenüber 86 Prozent bei iOS. Nichtsdestotrotz ist die Bindung an eine Plattform auf beiden Seiten sehr hoch. Wie der Vergleich mit früheren Werten zeigt, hat die Wechselbereitschaft zwischen den Systemen ab 2015 stark nachgelassen und die Plattformtreue bewegt sich seitdem auf relativ konstant hohem Niveau, Android dabei stets leicht vor iOS.Apple und Google geben den Kunden viele Anreize, im eigenen Ökosystem zu bleiben. Dienste wie iCloud und AirDrop, die enge Verzahnung zwischen iOS und macOS oder die Notwendigkeit eines iPhones für die Apple Watch stellen nur einige der Bemühungen dar. Gleichzeitig steckt Cupertino auch viel Geld in Anreize für Android-Kunden zum Wechsel: So hat der Konzern beispielsweise eine App namens »Switch to iOS« im Google Play Store, welche die Übertragung von wichtigen Daten auf ein iPhone deutlich vereinfachen soll. Außerdem bringt der Konzern regelmäßig entsprechende Werbespots heraus, in denen die Vorteile des iOS-Systems auf humorvolle Weise vorgeführt werden.Eine für Apple sehr positive mathematische Implikation haben die oben aufgeführten Zahlen zur Kundenloyalität allerdings schon: Den Daten zufolge wechselten zwar 14 Prozent der iOS-Nutzer und nur 9 Prozent der Android-Nutzer - da aber die Nutzerbasis von Android sehr viel größer ist als bei iOS, sind in absoluten Zahlen trotzdem mehr Menschen von Android zu iOS gewechselt als umgekehrt.