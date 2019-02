Spionage-Vorwürfe: Apple-Geheimnisse von Huawei gestohlen?

Fertiger sollten Informationen liefern

Der Herzfrequenz-Sensor ist eine der wichtigsten Komponenten der Apple Watch – für viele Nutzer wohl auch wichtiger als die eigentliche Kernfunktionalität einer Armbanduhr. Apple entwickelte das Bauteil in den vergangenen Jahren beständig weiter, um noch genauere Messungen vornehmen zu können. Sollte sich der Bericht von " The Information " bewahrheiten, dann sorgte Apple mit den Sensoren der aktuellen Apple Watch nicht nur bei Kunden, sondern auch der Konkurrenz für hohes Interesse. Angeblich habe Huawei versucht, geheime Spezifikationen auszuspionieren, um diese für eigene Produkte zu verwenden. Der Hersteller unternahm dafür verschiedene Anläufe.So heißt es im Bericht, Huawei kontaktierte beispielsweise Fertigungspartner und wollte diese davon überzeugen, Spezifikationen zu verraten. Als Gegenleistung versprach Huawei den nicht näher genannten Partnern, sie mit Großbestellungen zu belohnen. Zumindest im zitierten Fall lehnte es der Hersteller allerdings ab, sich gegen Apple zu stellen und widerrechtlich Informationen preiszugeben. Der nächste Versuch Huaweis lautete, zumindest die genaue Kostenstruktur in Erfahrung zu bringen. Dies hätte ebenfalls bereits wichtige Einblicke erlaubt – doch erneut war der Zulieferer für keine Zusammenarbeit zu haben.Gleichzeitig wurde der Verdacht laut, dass selbiges schon einmal im Jahr 2016 geschah, als Huawei an die Geheimnisse des Scharnier-Designs beim MacBook Pro gelangen wollte. Über welchen Weg Huawei dies dann schaffte, ist nicht bekannt. Allerdings gab es anscheinend eine undichte Stelle, denn bei einem Treffen zwischen Huawei-Ingenieuren und Zulieferern legte Huawei Diagramme vor, die exakt Apples Bauweise entsprachen. Der Fertigungspartner lehnte ebenfalls die Zusammenarbeit ab, da der Ideendiebstahl offensichtlich schien. Huawei fand stattdessen einen anderen Fertiger – und setzt nun im "MateBook Pro" ziemlich exakt das ein, was sich seit 2016 auch im MacBook Pro befindet.Ein weiterer Vorwurf gegenüber Huawei ist, dass gezielt Fabrikarbeiter bestochen wurden, um Design-Informationen der Apple-Produkte weiterzugeben. Da es kaum möglich ist, Metallteile aus den Hallen zu schmuggeln, wurden Arbeiter angewiesen, Zeichnungen anzufertigen. Zuletzt gibt es noch die Anekdote eines Bewerbungsgesprächs: Ein Apple-Mitarbeiter wurde zu Huawei eingeladen. Dort gab es aber sehr wenig Interesse am Bewerber, stattdessen habe sich das gesamte Gespräch nur darum gedreht, Informationen über Apples Roadmap in Erfahrung zu bringen.Sicherlich ist derlei Industriespionage keine Seltenheit und die meisten Hersteller dürften wohl versuchen, an detaillierte Informationen zu den Produkten der Konkurrenz zu gelangen. Sollten sich die Vorwürfe aber bewahrheiten, so hat Huawei diverse Linien überschritten – und man kann davon ausgehen, dass Apples Rechtsabteilung die Sachlage sehr genau unter die Lupe nimmt.