Sommer-Schluss-Aktion bei Amazon: Die besten rabattierten Gadgets des Tages

Weitere preisreduzierte Amazon-Geräte:

Fire TV Stick

24,99 €

Fire TV Stick 4K

34,99 €

Amazon Kindle

59,99 €

Amazon Kindle Paperwhite

89,99 €

Blink

79,99 €

Hinweis

Amazon will angesichts des näher rückenden Herbstes mit einer Sommer-Schluss-Rabattaktion punkten. Täglich ab sechs Uhr gibt es bis 16. September jede Menge Blitz- und Tagesangebote, unter anderem etliche nützliche Gadgets für Besitzer von iPhone, iPad und Mac. Dabei lassen sich durchaus Schnäppchen schlagen - aber nicht alles ist konkurrenzlos günstig. MacTechNews hat nachgeschaut.(UVP 59,00 €)Mit dieser Powerbank, die heute 27 Prozent günstiger zu haben ist, lässt sich ein iPhone bis zu neunmal aufladen, ein iPad immerhin noch bis zu zweimal. Die PowerCore 26800 verfügt über zwei Micro-USB-Eingänge und drei USB-3-Ausgänge mit Ankers hauseigener PowerIQ-Technik. Im Lieferumfang sind zwei Micro-USB-Kabel sowie ein Reisebeutel enthalten. Ein passendes Lightning-Kabel gibt es bei Amazon für 11,99 Euro.(UVP 69,99 €)Logitechs kabelgebundene Maus für Gamer bietet unter anderem acht programmierbare Tasten und vier DPI-Einstellungen. Dank einer Signalrate von einer Millisekunde überträgt sie Bewegungen extrem schnell. Der Angebotspreis liegt um 57 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung und mehr als zehn Euro niedriger als bei den meisten anderen Online-Händlern. Darüber hinaus bietet Amazon heute auch die Tastaturen K800 Wireless (69,99 Euro) und MK330 Wireless (22,99 Euro) sowie die Gaming-Maus G203 (21,59 Euro) zu rabattierten Preisen an.(UVP 490,00 €)Samsungs SSD mit einer Kapazität von 4 Terabyte eignet sich insbesondere für die Aufrüstung etwas älterer Macs. Das SATA-Modell bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 550 beziehungsweise 520 MB/Sekunde und ist eine sinnvolle und zeitgemäße Alternative zur Festplatte. Die Zuverlässigkeit beträgt dem Hersteller zufolge 1.440 Terabytes Written. Der Angebotspreis liegt 14 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung und damit rund 50 Euro niedriger als bei vielen anderen Online-Händlern.statt 89,99 €Natürlich dürfen bei Amazons Sommer-Schluss-Angeboten auch die hauseigenen Geräte nicht fehlen. Im Rahmen der Aktion bietet der Online-Händler erstmals das vor kurzem erschienene Echo Show 5 an. Das Gerät mit dem eingebauten Sprachassistenten Alexa ist klanglich zwar keine Konkurrenz für Apples HomePod , punktet dafür aber mit einem Display. Es eignet sich besonders für die Küche, lässt sich aber auch als Radiowecker einsetzen. Videoanrufe ermöglicht eine eingebaute Kamera, welche von einem Schieber abgedeckt werden kann. Auch Echo Dot (34,99 Euro), Echo Plus (119,99 Euro) und Echo Input (24,99 Euro) sind aktuell zu rabattierten Preisen zu haben.mit Alexa-Sprachfernbedienung -statt 39,99 €Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung -statt 59,99 €statt 79,99 €statt 119,99 €Videoüberwachung für den Innenbereich -statt 99,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.