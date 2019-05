Snapchat-Mitarbeiter spionierten Nutzer aus

Vorgänge liegen einige Jahre zurück

Internes Tool wurde missbraucht

Snapchat: Nur wenige Einzelfälle

Missbrauch auch bei anderen Diensten möglich?

Eigentlich werden Mitteilungen, die Nutzer des Instant-Messaging-Dienstes Snapchat untereinander austauschen, nach kurzer Zeit gelöscht. Etlichen Mitarbeitern des Unternehmens ist es in der Vergangenheit aber offenbar gelungen, auf Konten und Nachrichtenarchive von Usern zuzugreifen und so an sensible Daten zu gelangen.Die Vorgänge, über die Motherboard jetzt berichtet , liegen zwar bereits einige Jahre zurück. Sie rücken jedoch ein generelles Problem ins öffentliche Bewusstsein, das nach wie vor alle Nutzer von Internetdiensten betreffen kann. Die spionierenden Snapchat-Mitarbeiter nutzten nämlich unerlaubterweise ein legitimes internes Tool, mit dem beispielsweise nach einer gerichtlichen Anordnung Daten für strafrechtliche Ermittlungen erhoben und an die Behörden übermittelt werden. Darüber hinaus kommt derartige Software auch zum Einsatz, wenn ein Dienst wie Snapchat sich zur Wehr setzen will gegen Spammer oder Nutzer, die den Service etwa für Hassrede oder propagandistische Zwecke missbrauchen.Mehreren Snapchat-Mitarbeitern war es allerdings in der Vergangenheit möglich, das interne Tool namens "SnapLion" zum illegalen Ausspionieren von Usern zu nutzen. Sie erhielten so Zugriff auf persönliche Daten, beispielsweise Informationen über den Standortverlauf sowie die Telefonnummern und Mailadressen. Darüber hinaus hatten sie Einblick in die privaten Archive, in denen die Nutzer eigentlich gelöschte Nachrichten dauerhaft speichern können. Was mit den persönlichen Daten geschah und ob sie möglicherweise für illegale Zwecke genutzt wurden, ist unbekannt.Snapchat betonte gegenüber Motherboard, dass es sich bei den Vorgängen um wenige Einzelfälle gehandelt habe. Der Zugriff auf das interne Tool sei nur einer eng begrenzten Zahl von Mitarbeitern zu klar definierten Zwecken gestattet. "Ein Missbrauch stellt eine klare Verletzung der internen Regeln dar und führt zur fristlosen Entlassung", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Zudem würden alle Zugriffe auf Tools wie SnapLion überwacht und protokolliert, um eine illegale Nutzung zu verhindern. Ehemalige Angestellte von Snapchat, die ungenannt bleiben wollen, berichten jedoch, dass die Sicherheitsmechanismen unzureichend gewesen seien. Ob sich das mittlerweile geändert hat, ist nicht bekannt.Es ist davon auszugehen, dass entsprechende Tools bei so gut wie allen Unternehmen zum Einsatz kommen, die Dienste im Internet anbieten. Welche internen Maßnahmen beispielsweise Facebook, Twitter und Whatsapp, aber auch Apple oder Google ergreifen, um das Ausspionieren persönlicher Daten von Nutzern so gut wie möglich auszuschließen, ist weitgehend unbekannt. Klar dürfte jedoch sein, dass selbst die ausgefeiltesten Sicherheitsmechanismen einen Missbrauch durch kriminelle Mitarbeiter letztlich kaum verhindern können.