Snapchat: Gemeinsame Story und Presse-Portale jetzt auch in Deutschland

Nachrichtenportale auf Snapchat

Snapchat versucht auch in Deutschland immer mehr Anwender von dem Konzept der selbstlöschenden Fotos zu überzeugen. So geht das soziale Netzwerk mit einer neuen Funktion in die Offensive. "Our Story" heißt die aus den Vereinigten Staaten bekannte Rubrik in Snapchat . Hierbei werden von Mitarbeitern des Unternehmens einzelne "Snaps" zu bestimmten Anlässen ausgewählt, die dann allen Nutzern ortsabhängig angezeigt werden.Dabei soll der Datenschutz gewährleistet sein, da Anwender die Möglichkeit zum Teilen mit allen Nutzern bei jedem einzelnen Snap aktivieren müssen. Nach einer Prüfung durch einen Snapchat-Angestellten wird das Bild oder Video dann für alle Nutzer zum Ansehen freigegeben. In Deutschland begann die für alle Nutzer sichtbare Story mit Bildern zum 1. Mai. In unserem Test konnten wir zahlreiche Bilder und Videos sehen, welche thematisch zum Feiertag passten. Der Unterhaltungswert war allerdings eher gering.Um die jüngere Zielgruppe auch für weltweite Nachrichten und Berichterstattung zu begeistern, sind seit vergangener Woche auch zahlreiche deutsche Magazine auf Snapchat vertreten. In Deutschland sind Spiegel Online, Vice, Bild und sky Sport verfügbar. Die dort angezeigten Nachrichten sind allerdings teilweise eher irrelevant. So geht es häufig um Parties oder sexuelle Praktiken - Berichte, welche die Zielgruppe häufig interessiert. In unserem Test haben wir uns die Stories von Spiegel Online angesehen. Zunächst sieht man nur ein Bild oder eine Animation, die einen Hinweis darauf geben, um was es in einem Artikel geht. Zieht man dann von unten nach oben, so erscheint der komplette Artikel.Auch hierbei handelt es sich eher um eine Funktion, die Jugendliche näher an weltpolitische Nachrichten und Diskussionen führen soll. Allein wegen der Nachrichtenportale lohnt sich eine Anmeldung bei Snapchat aber sicher nicht.Snapchat ist kostenlos als iPhone-App im iOS App Store verfügbar. Eine dedizierte Anwendung für iPad oder Apple Watch ist bisher nicht erhältlich. Die aktuelle Versionsnummer lautet: 10.7.2.0. Die Anwendung setzt iOS 9.0 sowie mindestens 190 MB freien Speicher voraus.Weiterführende Links: