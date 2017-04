Snapchat: Update bringt Augmented Reality

Snapchat ist vor allem durch die Stories-Funktion und die selbstlöschenden Nachrichten bekannt geworden. Mit dem neuesten Update wird das Programm allerdings deutlich innovativer und bietet zahlreiche Funktionen im Bereich der erweiterten Realität. Was zwar eher zum Zeitvertreib und als Unterhaltungsmöglichkeit gesehen werden kann, zeigt, wie mächtig Augmented Reality bereits ist - und welche Anwendungsmöglichkeiten künftig denkbar sind.Ein Blick in die neueste Version von Snapchat zeigt es erst bei genauerem Hinsehen: Unter der Haube hat sich einiges getan. Die Standardfunktion und das Erstellen von Selfies funktioniert wie eh und je. Sobald der Anwender jedoch die rückwertige Kamera auswählt, bieten sich zahlreiche neue Funktionen an. So lässt sich nun auch die dort abgebildete Realität erweitern - beispielsweise mit einer dampfenden Kaffeetasse. Bewegt sich der Nutzer nun im Raum, so lässt sich das Objekt von allen Seiten ansehen und wirkt auf dem Bildschirm des Smartphones (bis auf die Darstellung im Comic-Stil) beinahe real. Auch lassen sich die in Snapchat erstellten Avatare frei und in verschiedenen Situationen im Raum platzieren und von allen Seiten betrachten.Bei den neuen Augmented-Reality-Möglichkeiten handelt es sich natürlich weniger um sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, eher sind sie als nette Erweiterung und zum Spaß gedacht. Dennoch zeigt Snapchat eindrucksvoll, wie weit die Technik hinter der erweiterten Realität bereits fortgeschritten ist. So könnten künftig dreidimensionale Modelle von bekannten Gebäuden im eigenen Raum erkundet werden und ließen sich von allen Seiten betrachten.Snapchat ist kostenlos als iPhone-App im iOS App Store verfügbar. Eine dedizierte Anwendung für iPad oder Apple Watch ist bisher nicht geplant. Die aktuelle Versionsnummer lautet: 10.6.2.0. Die Anwendung setzt iOS 9.0 sowie mindestens 186 MB freien Speicher voraus.Weiterführende Links: