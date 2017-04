Siri-Konkurrent von der Deutschen Telekom und Orange: Hallo, Djingo

Der Gelehrte unter den Assistenten

Intelligente Knöpfe

Virtuelle Sprachassistenten sind aktuell Trend in der IT-Industrie. Neben Apples Siri bevölkern inzwischen Googles Assistent, Amazons Alexa, Microsofts Cortana und Samsungs Viv die Smartphones, Lautsprecher und Gadgets dieser Welt. Jetzt will auch Europa in den Ring steigen: Die beiden Mobilfunkunternehmen Deutsche Telekom und Orange aus Frankreich haben sich auf die Fahnen geschrieben, mit ihrer eigenen Software »Djingo« mit der großen Konkurrenz mithalten zu können.Wahrscheinlich wird Djingo nicht als Standardassistent Eingang in ein bestimmtes Smartphone finden. Stattdessen ist ein Software-Konzept oder Hardware ähnlich wie Amazons Echo geplant, also ein eigener. Genau diesen hat Orange-CEO Stephane Richard nun in Paris vorgestellt. Als Handflächen-großes, rundes Gerät soll Djingo in der Lage sein, auf Sprach- und Textnachrichten zu antworten. Außerdem lässt sich darüber auch Musik abspielen. „Djingo ist ein Gelehrter“, sagte Richard. „Wir packen unser gesamtes Know-how über Arithmetik und künstliche Intelligenz dort hinein.“Djingo befindet sich noch in der Entwicklung. Neben dem Lautsprecher soll er aber auch in TV-Fernbedienungen zum Einsatz kommen sowie via Orange-Apps auf Elektronikgeräten wie Smartphones. Mit dem Sprachbefehl »Ok Djingo« lässt er sich in Analogie zu »Hey Siri« oder »Ok, Google« aktivieren.Ein weiteres Feld der Zusammenarbeit zwischen der Telekom und Orange stellt ein Konkurrent für Amazons »Dash-Buttons« dar. Es handelt sich dabei um kleine, kompakte Hardware-Knöpfe, die bei Druck bestimmte, vorher definierte Aktionen durchführen. Die Dash-Buttons bestellen automatisch ein bestimmtes Produkt auf der Online-Plattform, der Knopf von Orange und der Telekom soll mehrere Aktionen unterstützten, darunter Bestellungen und Textnachrichten. Über die genaue Zeitplanung der angekündigten Produkte oder eventuelle Preisvorstellungen gibt es noch keine Informationen.Weiterführende Links: