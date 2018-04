Sicherheitsupdate 2018-001 für macOS erschienen

Aktualisierung:

Apple hat soeben über die im Mac App Store integrierte Software-Aktualisierung ein Sicherheits-Update für macOS 10.13.4 High Sierra veröffentlicht. Derzeitig ist noch nicht bekannt, welche Sicherheitslöcher Apple mit der Aktualisierung 2018-001 geschlossen hat.In der Beschreibung gibt Apple nur kurz und knapp an, dass die Aktualisierung allen Benutzern empfohlen wird und die Sicherheit von macOS verbessert. Für ein Sicherheitsupdate ist die Aktualisierung ungewöhnlich groß: Ganze 1,0 GB müssen für das Update heruntergeladen werden.Apple hat gerade die Beschreibung zum Sicherheitsupdate 2018-001 veröffentlicht. Demnach wurde ein Absturzfehler im in macOS integrierten Crash Reporter behoben, mit dem es möglich war, über einen Speicherfehler Code mit erweiterten Rechten auszuführen. Ferner wurde eine Möglichkeit in der Darstellung von Links/URLs behoben, mit dem Angreifer die Möglichkeit hatten, eine macOS ähnliche Benutzeroberfläche anzuzeigen, um Nutzer hereinzulegen.