Farbenfrohe Bilder sollen Kameraqualität des iPhone X zeigen

Tim Cook hat via Twitter einige Fotos geteilt, die Profi-Fotographen mit dem iPhone X anlässlich des indischen Frühlingsfestes Holi knipsten. Die Bilder stammen von Prashanth Viswanathan, Amit Mehra und Ashish Parmar. Der Apple-CEO weist im Tweet auf die „umwerfende“ Qualität der Aufnahmen hin.Jedes der drei Fotos zeigt Menschen, die das von farbenfrohen Inszenierungen geprägte indische Frühlingsfest feiern. Außer in Indien und Nepal werden entsprechende Veranstaltungen inzwischen auch in Großbritannien, Südafrika und den USA zelebriert.Zwei der Aufnahmen verwenden den Porträtmodus des iPhone X, der Schärfentiefe verwendet, um einen bestimmten Bildbereich hervorzuheben. Per Stage-Light-Effekt wird der Fokus auf das Gesicht beziehungsweise die Hände vor einem schwarzen Hintergrund gelegt.Tim Cook hat alle drei Bilder inklusive Verlinkungen zu den Fotographen über seinen Twitter-Account veröffentlicht