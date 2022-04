Shot on iPhone 13 Pro: Apple serviert Huhn mit Reis - und ein Duell der Köche (mit Videos)

"Poached" zeigt Konkurrenzkampf zweier Garküchen

Video zeichnet den "Chicken Rice War" nach

Während man in Deutschland gern zu Currywurst oder "Pommes Schranke" greift, genießt man in Singapur vorzugsweise "Chicken Rice", wenn es um Streetfood geht. Das pochierte Hühnerfleisch auf pikant gewürztem Reis gilt sogar als eines der Nationalgerichte des südostasiatischen Stadtstaats. Es wird dort häufig von Garküchen im Straßenverkauf angeboten. Apple widmet dem Streetfood sowie zwei Anbietern jetzt einen kurzen Film der Reihe "Shot on iPhone 13 Pro".Gedreht wurde der Streifen mit dem Titel "Poached", welchen Apple auf dem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlichte, vom US-amerikanischen Regisseur David Gelb. Er machte sich unter anderem einen Namen mit dem 2011 entstandenen Dokumentarfilm "Jiro und das beste Sushi der Welt", bei dem es ebenfalls um ein Gericht ging sowie dessen Zubereitung und den Tagesablauf in einem Restaurant. In seinem Werk für Apple, welches selbstverständlich mit einem iPhone 13 Pro gedreht wurde, nimmt der 38-jährige New Yorker vor allem den Konkurrenzkampf zweier Garküchen in Singapur in den Blick. Dieser ist in dem Land als "Chicken Rice War" bekannt.Die Auseinandersetzung begann, als ein beliebtes Restaurants von der Tochter der bisherigen Inhaberin übernommen wurde. Der langjährige Koch kündigte daraufhin, weil er mit den von dieser eingeführten Neuerungen nicht einverstanden war. Kurz darauf eröffnete er zwei Häuser weiter ein eigenes Lokal – mit nahezu identischem Design und Speisenangebot.Gelb zeichnet diese Entwicklung in seinem fünfminütigen Dokumentarfilm nach und lässt alle Beteiligten zu Wort kommen. Illustriert ist der schnell geschnittene Streifen mit kurzen Szenen der Zubereitung von "Chicken Rice". Dabei schöpft der Regisseur die Möglichkeiten des iPhone 13 Pro nahezu vollständig aus, unter anderem mit Makro- und Zeitraffer-Aufnahmen sowie dem von Apple immer wieder herausgestellten Kinomodus der hauseigenen Top-Smartphones.Unterlegt ist der Streifen mit einem teilweise dramatischen Soundtrack, den der US-amerikanische Komponist und Multi-Instrumentalist Duncan Thum beisteuerte. Gleichzeitig veröffentlichte Apple ein "Making of", in dem David Gelb die Entstehung von "Poached" zeigt. Darüber hinaus erklärt er, welche Hilfsmittel wie etwa Stative und Gimbals zum Einsatz kamen