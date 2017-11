Seit iOS 11: YouTube-App saugt Akku leer

20 Prozent Akkuverbrauch in 30 Minuten

Team YouTube

Auch Chromecast-Nutzung betroffen

YouTube per Browser als Übergangslösung

Einstellungen > Batterie

Das Problem kennen diverse iDevice-Nutzer seit der Veröffentlichung von iOS 11: Die YouTube-App zeigt sich wesentlich akkuhungriger als noch in iOS 10. Auch einige App-Updates und die jüngste iOS-Aktualisierung auf Version 11.1.1 brachten keine Besserung. YouTube hat das Akku-Problem jetzt offiziell via Tweet eingestanden. Es werde an einer Lösung gearbeitet.Anwender der iOS-App von YouTube berichten in Internetforen schon seit längerem darüber, wie schnell die Anwendung seit der Installation von iOS 11 den Akku leer saugt. Auch Nutzer des Anfang diesen Monats veröffentlichten iPhone X haben sich diesbezüglich bereits zu Wort gemeldet. Auf Twitter berichtet etwa BodyShotKing von einem Akkuverbrauch von 20 Prozent in nur 30 Minuten, für den allein die YouTube-Anwendung verantwortlich sein soll. Vom offiziellen Account deskam darauf die Antwort , dass eine Behebung des Fehlers in der Entwicklung sei.Der erhöhte Akkuverbrauch der YouTube-App macht sich nicht nur bei aktiver Nutzung der Software bemerkbar, während der das jeweils iPhone oder iPad sogar relativ warm werden kann wegen der ungewöhnlich starken Beanspruchung des Akkus. Extremfälle zeigen die YouTube-App als Haupt-Akkufresser in der iOS-Batterieübersicht, obwohl die App nur wenige Minuten verwendet wurde. Trotzdem ist die Anwendung stundenlang im Hintergrund aktiv gewesen.Wer Googles TV-Lösung Chromecast im Zusammenspiel mit der iOS-App von YouTube verwendet, kann ebenfalls von erhöhtem Akku-Verbrauch betroffen sein. Obwohl der Streamingdienst eigentlich nur auf der TV-Lösung ausgeführt werden sollte, während die App auf dem iPhone oder iPad allein als Fernbedienung dient, kann sich das iDevice seit iOS 11 trotz Chromecast-Nutzung stark aufheizen.Wer in iOS 11 von Akkuproblemen geplagt sein sollte, kann sich untermal anschauen, ob vielleicht YouTube die Ursache des Übels ist. Bis per Update eine Lösung erscheint, hilft es, den Streamingdienst per Webbrowser statt über die App zu betreiben. Chromecast benötigt allerdings explizit die offizielle App oder ein unterstütztes Drittanbieterprogramm.Im App Store erschien heute eine aktualisierte Version der YouTube-App, die laut Beschreibung „ein paar Fehler“ behebt (Store: ). Ob dies auch den Akkuverbrauch betrifft, ist nicht bekannt.