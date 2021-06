Sehenswerter Clip: Der erste Macintosh mit den 3D-Mitteln von heute präsentiert

Ein alter Mac, modern gezeigt

Als Steve Jobs vor mehr als 35 Jahren den ersten Macintosh vorstellen durfte, handelte es sich dabei zwar um ein technisches Meisterwerk – die Präsentationsmöglichkeiten lagen jedoch noch weit hinter heutigen Möglichkeiten. Die Zeiten von 3D-Animation und gerenderten Videos sollten erst sehr viel später anbrechen, weswegen das damalige Event mit Bühnenshow sowie dem legendären 1984-Werbeclip auskommen musste. Um dem Urahnen heutiger Macs noch einmal etwas Rampenlicht zu bieten, hat sich ein Designer an die Arbeit gemacht. Sein Video zeigt, wie ein Mac von damals mit den Werkzeugen von heute angepriesen wird – "Die Schönheit der 80er in moderner Umsetzung", wie es heißt.Im liebevoll gestalteten Rendering sind unter anderem das hochmoderne Gespann aus Tastatur und Maus sowie die rückseitig angebrachten Anschlüsse zu sehen. Natürlich darf auch ein weiterer Star nicht fehlen, nämlich das Diskettenlaufwerk – von Anfang an setzte Apple auf stabile 3,5"-Disketten und nicht auf die weit weniger hochwertig anmutenden 5,25" großen Floppy Disks. Die softwareseitigen Möglichkeiten unterstreicht das Video durch interaktive Elemente der Systemoberfläche sowie die mitgelieferte Software – in diesem Fall Mac Paint, die Notizzettel oder der Taschenrechner.In den Verkauf ging der erste Macintosh am 24. Januar 1984, der Preis lag bei 2495 Dollar. Damit hatte sich das Management übrigens gegen Steve Jobs durchgesetzt, der die Marke von 2000 Dollar keinesfalls überschreiten wollte. Noch höhere Kosten sah Jobs als zu große Hürde für Normalanwender, denn selbst sein angestrebter Preis entspricht inflationsbereinigt ungefähr 5000 Dollar. Zu erwerben war der Macintosh 128k bis Oktober 1985, allerdings hatte Apple schon im Herbst 1984 ein Modell mit mehr Arbeitsspeicher präsentiert ("512k"). Der klassischen Würfelform mit integriertem CRT-Display blieb Apple hingegen sehr viel länger treu, erst 1992 verschwand der letzte Macintosh in jener Bauweise aus dem Sortiment.