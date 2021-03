Scott Forstall gratuliert Mac OS X & damaliger UI-Chef Chaudhri erinnert sich an die Design-Entwicklung

Die Benennungs-Zeremonie, laut Forstall

Wie man Jobs in Diskussionen stoppte: Der NeXT Cube

Der verschwundene Scott Forstall ist wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Bekanntlich sollte Forstall im Verfahren Apple vs. Epic aussagen, allerdings hieß es mehrfach, man könne ihn nicht auffinden – und habe auch keine Kontaktadresse. Weder Apple noch Epic gelang es, den einstigen Top-Manager zu erreichen, man kenne lediglich dessen Twitter-Konto. Zumindest über diesen Weg hat Forstall nun aber wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Anlass war der 20. Geburtstag von Mac OS X, vor zwei Jahrzehnten hatte Apple die erste (mehr oder weniger...) marktreife Version auf den Markt gebracht: . In einem Tweet erinnert sich Forstall an jene Zeit.Im Glückwunsch-Tweet gratuliert Forstall dem System. Er könne sich noch gut daran erinnern, als man einen Namen dafür auswählte, in einem kleinen Raum in IL1. Wer mit dieser Bezeichnung nichts anfangen kann: Die Hauptgebäude des alten Apple Campus waren durchnummeriert, IL1 ist jener Bereich, den man durch den Haupteingang betrat. Laut Forstall habe Steve Jobs damals ein großes X an die Wand geschmiert und dabei gelächelt. "Sieh nur wie weit du als kleiner Cheetah gekommen bist", fügt der ehemalige iOS-Chef hinzu. Cheetah war der Codename der ersten Version, allerdings verwendete Apple zu dieser Zeit noch keine Katzennamen als Marketingbegriff.Noch eine andere Episode zu den Anfangstagen des neuen Systems kursiert gerade. Der frühere Imran Chaudhri, Leiter des Human-Interface-Teams erinnert sich daran, als man damals das Design der Oberfläche erstellte. Ständig warf Steve Jobs ein, dass es auf dem NeXT (Cube) aber besser funktionierte. Irgendwann war es Chaudhri dann offensichtlich leid. Er brachte seinen eigenen NeXT Cube mit und gewann die Diskussionen mit Live-Demos: Indem er Steve Jobs direkt zeigte, dass die Sachen auf jenem System eben nicht so gut funktionierten, wie sich Jobs zu erinnern glaubte. Dies geschah so oft, dass Steve Jobs teilweise schon beim bloßen Anblick des Cubes aufgab und nicht weiter debattierte.