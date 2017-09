Schnelles Laden von iPhone 8 und iPhone X: Quick Charging nur mit Zusatz-Hardware

Neues Netzteil und neues Ladekabel notwendig

Wireless Charging reicht ebenfalls nicht

Akkulaufzeiten der neuen Modelle

Auf der iPhone-Keynote betonte Apple, dass beide neuen iPhone-Modelle besonders schnell aufladen könnten, in nur 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent. Möglich ist das durch »Quick Charging«, einer Funktion, die vom iPad Pro bekannt ist. Allerdings hat sie hier wie dort die gleiche Einschränkung: Das mitgelieferte Ladezubehör reicht dafür nicht aus.iPhone 8 und iPhone X kommen mit dem etablierten 5-Watt-Netzteil sowie einem Lightning-auf-USB-Kabel. Das ist insgesamt zu schwachbrüstig für Quick Charging. Stattdessen ist eines der MacBook-Netzteile mit höherer Leistung notwendig. Das günstigste davon ist das 29-Watt-Netzteil für 59 Euro (Store: ). Da die aktuellen MacBook Pro allesamt auf USB-C als Standardschnittstelle umgestellt haben, gilt dies auch für dieses Netzteil. Dementsprechend hilft einem auch das iPhone-Ladekabel nichts mehr und man benötigt ein Lightning-auf-USB-C-Kabel, welches Apple für 29 Euro im Angebot hält (Store: ). Hat man Netzteil und Ladekabel des MacBook nicht ohnehin im Haus, ist Quick Charging für iPhone 8 oder iPhone X mit Zusatzkosten in Höhe von knapp 90 Euro verbunden.Neben dem kabelgebundenen Laden beherrschen iPhone 8 und iPhone X auch Wireless Charging über den etablierten Qi-Standard. Die Leistung der auf dem Markt befindlichen Lade-Hardware beträgt in der Regel 7 Watt, ebenfalls zu wenig für Quick Charging. Es bleibt abzuwarten, wieviel Watt die von Apple für 2018 angekündigte kabellose Ladevorrichtung »AirPower« mitbringen wird und ob dies dann für Quick Charging ausreicht.Was die Akkulaufzeit der beiden neuen iPhones betrifft, verspricht Apple beim iPhone 8 etwa gleich lange Nutzungszeiten wie beim iPhone 7. Das entspricht bis zu 12 Stunden Internetnutzung und bis zu 40 Stunden bei reiner Audiowiedergabe. Die größere Plus-Variante hat mehr Platz für einen größeren Akku und erreicht daher etwas mehr: Bis zu 13 Stunden Internetnutzung und 60 Stunden Audiowiedergabe. Beim iPhone X schreibt Apple, es übertreffe die Werte des iPhone 7 um bis zu 2 Stunden. Bei der Internetnutzung wird dann aber derselbe Wert von bis zu 12 Stunden angegeben, bei der Audiowiedergabe sind es wie beim 8 Plus 60 Stunden.