Schaltsteckdose, Filament-Lampen und Smart Button: Neue Geräte für das Hue-System

Smart Plug dürfte HomeKit-kompatibel sein



Ersatz für klassischen Lichtschalter



Vintage-Stil mit Filament-Lampen



Das vernetzte Beleuchtungssystem Philips Hue hatte bislang in den Augen der Nutzer einen großen Schönheitsfehler: Im ansonsten umfangreichen Sortiment fehlte eine Schaltsteckdose. Hersteller Signify hat jetzt endlich ein Einsehen und präsentiert mit dem Smart Plug ein solches Gerät. Außerdem gibt es neue Lampen und einen Smart Button.Bislang mussten Hue-Nutzer auf Zwischenstecker von Drittherstellern wie den Osram Smart+ Plug ( Shop-Link) oder Innr SmartPlug ( Shop-Link) zurückgreifen, wenn sie etwa Tischleuchten oder andere Geräte schalten wollten. Diese haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie lassen sich beim Einsatz im Philips-System nicht mit HomeKit steuern. Das dürfte beim jetzt von Signify angekündigten Smart Plug anders sein: Obwohl Apples Smarthome-Steuerung in der Ankündigung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass die Schaltsteckdose zu HomeKit kompatibel ist. Der Hue Smart Plug soll in Kürze erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 29,99 Euro. Dank Bluetooth funktioniert er auch ohne Hue Bridge Einen klassischen Lichtschalter soll der neue Smart Button ersetzen. Der kompakte runde Switch, der in einer Rückplatte mit den Abmessungen eines Standard-Wandschalters Platz finden kann, bietet etliche Steuerungsmöglichkeiten. Mit einem kurzen Druck schaltet er eine oder mehrere Hue-Lampen beziehungsweise -Leuchten ein oder aus, langes Drücken erhöht oder vermindert die Helligkeit. Zudem lassen sich in der Philips-Hue-App wie üblich auch für den Smart Button zahlreiche Szenarien konfigurieren. Der neue Schalter soll zum Preis von knapp 20 Euro auf den Markt kommen.Darüber hinaus hat Signify drei Filament-Lampen mit E27-Sockel vorgestellt, die dank Bluetooth auch ohne die Hue-Bridge zum Einsatz kommen können. Diese gibt es in klassischer Glühbirnenform (19,99 Euro), als längliche Edison-Variante (24,99 Euro) und in einer Globe-Ausführung (29,99 Euro). Ob die Vintage-Lampen zu HomeKit kompatibel sind, ist derzeit nicht bekannt. Außerdem hat Signify das Hue-Sortiment um neue Spot-Leuchten, E14-Kerzen, GU10-Spots und eine tragbare Leuchte namens Hue Go ergänzt.