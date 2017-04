Samsung mit starken Quartalszahlen - dank Chipsparte

Samsung Galaxy S8 größter Konkurrent des kommenden iPhone

Samsung als Apples größter Geschäftspartner

Samsung kam zuletzt durch die Vorstellung der neuen Flaggschiff-Smartphones Galaxy S8 und S8 Plus in die Medien (MTN berichtete: ). Nun verkündet der koreanische Elektronikhersteller die Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2017 und zeigt äußerst starke Werte. Zuletzt hatte der Konzern mit Kritik wegen brennender Samsung Galaxy Note 7 und einem Korruptionsskandal der Managerebene zu kämpfen.Trotzdem konnte Samsung den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 6,2 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Auch für das kommende zweite Quartal zeigte sich die koreanische Führungsriege optimistisch, da die Chipsparte konstant hohe Aufträge bekommt. Diese resultieren vor allem daraus, dass immer mehr Premium-Produkte im Elektronikbereich verkauft werden und hierfür besonders viele hochwertige Halbleiter-Bauteile benötigt werden. Auch die Aufträge für die Fertigung von OLED-Bildschirmen werden immer größer, so Samsung. Berichten zufolge soll Apple für die Produktion des iPhone 8 eine große Menge von OLED-Bildschirmen bei Samsung bestellt haben. So sei Samsung zu Verkaufsstart der alleinige Lieferant der OLED-Panels.Besonders stolz sind die Koreaner auf die hohen Verkaufszahlen für das Samsung Galaxy S8, welche wohl deutlich über den Erwartungen liegen. Das Galaxy S8 wird von einigen als neuester iPhone-Killer gefeiert. Designtechnisch soll Apples iPhone 8, welches für diesen Herbst erwartet wird, auch auf ein Design aus Glas und glänzendem Edelstahl setzen. Weiter werde Apple ebenfalls eine randlose Bauweise auf der Vorderseite ermöglichen.Samsung gilt als einer der größten Zulieferer von Apple. So setzt der kalifornische Technikkonzern beispielsweise auf SSD-Speicher, Arbeitsspeicher und Bildschirm-Panels von Samsung. Auf Ebene des Smartphone-Markts dagegen bleiben die Konzerne erbitterte Konkurrenten, sowohl bei der Kundennachfrage als auch vor den Patentgerichten. Zuletzt wurde der langjährige, fast schon abgeschlossenen scheinende Patentkrieg wieder zur ersten Instanz zurücküberwiesen, wo er nun aufs Neue beginnt.Weiterführende Links: