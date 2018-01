Safari Technology Preview mit Prozessor-Fix & verbesserter Medienwiedergabe

Nachdem Apple bereits Anfang der Woche die reguläre Version von Safari aktualisiert hat, um die Prozessorlücke "Spectre" in Webseiten abzumildern, folgt nun auch eine entsprechende Aktualisierung der Safari Technology Preview für Web-Entwickler. Darüber hinaus enthält Release 47 aber auch Verbesserungen bei der Unterstützung neuester Technologien. Hierzu gehört unter anderem die "Storage Access"-Schnittstelle, welche zukünftig auch in erzeugten iFrames zur Verfügung stehen wird.Ebenfalls verbessert wurde die Medienwiedergabe, die in der Preview auch bei angehaltener Wiedergabe Bild-in-Bild unterstützt und die Skript-Steuerung unterdrückt, wenn direkt auf den Pause-Befehl ein Play-Befehl folgt. Weitere Verbesserungen betrifft die Integration der Zwischenablage, das Rendering von Filtern sowie die SVG-Unterstützung von SRGB-Farben.Im Web Inspector ist der Canvas-Debugger nun standardmäßig aktiv, mit dem sich die Grafikdarstellung von Canvas-Elementen in verschiedenen Zuständen vergleichen lassen. Weitere Verbesserungen betreffen die Netzwerkanalyse und Bearbeitung von Styles. Die Safari Technology Preview ist im Entwickler-Portal verfügbar und steht für macOS 10.13 High Sierra sowie macOS 10.12 Sierra zum Download bereit. Die Version ist nicht für den produktiven Einsatz gedacht, sondern dient Tests im Umgang mit neuesten Web-Technologien.