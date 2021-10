Safari 15.1 mit (erneuerter) Rolle rückwärts: Apple kehrt zu "altem" Tab-Design zurück

Rückkehr des "alten" Tab-Design – inklusive Farbgebung



Links: Ursprüngliches Tab-Design; Rechts: Safari 15.1 (Quelle: Links: Ursprüngliches Tab-Design; Rechts: Safari 15.1 (Quelle: MacRumors

Favoritenleiste (wieder) über den Tabs

Der Release Candidate von macOS Monterey hat es vor wenigen Tagen schon angedeutet – jetzt ziehen auch die neuen Beta-Versionen von Safari 15.1 für macOS Catalina und Big Sur nach: Das Tab-Design sieht wieder so aus wie bei vorherigen Safari-Versionen. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino den hauseigenen Browser auf der WWDC im Juni noch in runderneuertem Design präsentierte, hat Apple die dazugehörigen Änderungen in den letzten Monaten fast alle sukzessive wieder rückgängig gemacht.Tabs erscheinen in Safari 15.1 wieder so, wie es Nutzer von Big Sur gewohnt sind. Statt des abgerundeten Tab-Designs mit etwas Freifläche zwischen den einzelnen Feldern kommt jetzt wieder die rechteckige Variante ohne freie Bereiche zum Einsatz. Zudem hat sich Apple vom neueingeführten Farbschema geöffneter Tabs verabschiedet. Während der jeweils genutzte Website-Tab in Safari 15 zuvor in einem dunklen Farbton erschien (und alle anderen hell blieben), ist es fortan wieder umgekehrt. Der jeweils aktive Tab erscheint in hellem Grau – alle anderen Felder werden in einem dunkleren Grauton dargestellt.Insbesondere die geänderte Tab-Farbgebung zählte zu den neuen Features von Safari 15, die viel Kritik einstecken mussten. Nutzer zeigten sich verwirrt darüber, dass Apple das Farbschema änderte und ausgerechnet eine dunklere Aufmachung für den jeweils aktiven Tab wählte. So war auf den ersten Blick oftmals nicht klar, welcher Tab offen ist – zumal andere Tabs bei darauf liegendem Mauszeiger den gleichen dunklen Farbton annahmen wie der aktive Tab. Ab Safari 15.1 und dem wiedereingeführten alten Design sollte entsprechend wieder mehr Klarheit herrschen.Auch bei der Favoritenleiste gibt es etwas Neues – oder besser gesagt "Altes". Während Safari 15 die Leiste ursprünglich zwischen Tabs und geöffneter Website platzierte, wandern die Favoriten in Safari 15.1 wieder über die geöffneten Tabs – wie es schon bei Safari 14 der Fall war.Damit bleiben kaum noch Designänderungen übrig, die Apple auf der WWDC präsentierte. Egal, ob bei der Vereinheitlichung von URL-Leiste und Tabs, der Abbildung der Favoriten oder dem Tab-Farbschema – das Unternehmen machte fast überall eine Rolle rückwärts und kassierte die Designneuerungen wieder ein. Einige UI-Neuerungen lassen sich in den Safari-Einstellungen zwar weiterhin aktiveren, doch die Standardeinstellung von Safari 15.1 entspricht dem gewohnten Erscheinungsbild von Safari 14.