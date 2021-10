Safari 15.1 für macOS Big Sur: Rückkehr zum "alten" Tab-Design

macOS Big Sur und Catalina erhalten Safari 15.1

Altbekanntes Tab-Design von Safari 14

Wer macOS Monterey bereits einsetzt, konnte die große "Neuerung" von Safari 15.1 schon sehen: Apple ruderte beim Tab-Design des hauseigenen Browsers erneut zurück und entschied sich dazu, die von Safari 14 gewohnte Tab-Bedienoberfläche wiederherzustellen. Damit verringern sich die auf den ersten Blick auffälligen neuen Features von macOS Monterey abermals. Nachdem das gewohnte Tab-Design in der finalen Version von macOS Monterey von Beginn an verfügbar war, mussten Nutzer von Big Sur einige Tage auf Safari 15.1 warten. Inzwischen lässt sich die Aktualisierung auch auf der älteren macOS-Version installieren.Als Apple macOS Monterey veröffentlichte, zeigten sich viele Nutzer in Online-Foren und Sozialen Netzwerken erleichtert über die Rückkehr des Safari-Browsers zum altbekannten Tab-Design. Wer (noch) kein Upgrade auf die neue Betriebssystemversion wollte und lieber bei Big Sur blieb, hatte zunächst aber keinen Zugriff auf Safari 15.1 – und musste entsprechend mit dem von Apple auf der WWDC vorgestellten neuen Safari-Design Vorlieb nehmen, sofern Safari 15 schon aufgespielt war.Das sorgte bei einigen Big-Sur-Anwendern für Frust, da sie auch wieder das von Safari 14 gewohnte Browser-Design wollten. Fragen wie "Wann erscheint Safari 15.1 endlich für Big Sur?" machten die Runde. Mittlerweile hat Apple den Download der aktuellen Safari-Version auch für macOS Big Sur freigegeben. Über "Systemeinstellungen > Softwareupdate" steht – außer der Upgrade-Möglichkeit zu Monterey – die Option zur Verfügung, Safari 15.1 herunterzuladen. Apple bietet das Safari-Update zudem für macOS Catalina an.Die Entwicklung der Benutzeroberfläche von Safari 15 in den letzten Monaten ist vergleichsweise kurios. Nachdem das Unternehmen auf der WWDC ein runderneuertes User Interface präsentiert und Beta-Versionen freigegeben hatte , kam schnell Kritik auf. Diverse Nutzer bemängelten Verschlimmbesserungen und die verwirrende Farbgebung aktiver Tabs. Nach einigen Updates sieht Safari 15.1 praktisch wieder genauso wie Safari 14 aus. Das bedeutet: Tabs haben wieder das klassische rechteckige Design inklusive gewohnter Farbgebung aktiver Tabs. Zudem ist die Favoritenleiste (wieder) über den Tabs positioniert. Wer das auf der WWDC präsentierte Safari-Design bevorzugt, kann es in den Einstellungen des Browsers aktivieren.