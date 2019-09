Passwörter und FIDO2

Safari 13 ist erschienen – in iOS 13 und watchOS 6 ist der Browser bereits integriert. Apple hat aber soeben auch für macOS 10.13 High Sierra und 10.14 Mojave eine Aktualisierung auf Safari 13 herausgegeben, so dass der neue Browser unter den aktuellen macOS-Versionen verwendet werden kann. Das im Oktober erscheinende macOS 10.15 Catalina wird standardmäßig Safari 13 mitbringen.Version 13 des beliebten Browsers bringt einige Änderungen für Nutzer und auch viele Verbesserungen unter der Haube mit. Safari warnt nun den Benutzer, wenn man ein unsicheres Passwort zum Anmelden auf einer Webseite verwendet und schlägt vor, das Passwort zu ändern. Außerdem bringt Safari 13 nun auch Unterstützung für die neue "Sign In with Apple"-Funktion zum sicheren Anmelden auf Webseiten mit. Unter macOS unterstützt Safari 13 nun FIDO2-kompatible USB-Sicherheitsschlüssel zum Anmelden auf Webseiten ohne Passwort.Auf iOS war es ein ständiges Ärgernis, dass manche Werbung im Internet Nutzer automatisch auf andere Seiten weiterleitete – völlig ohne Nutzerinteraktion. Trotz Bemühen großer Werbeanbieter gelangen solche Anzeigen immer wieder durch die Prüfprozedere – auch MacTechNews.de war im Sommer betroffen.Apple will die anfängliche Darstellungszeit auf iOS-Geräten mit Safari 13 deutlich gesenkt haben – in watchOS 6 soll Safari 13 Webseiten sogar 50 Prozent schneller laden. Außerdem optimierte Apple auch den Speicherverbrauch von Webseiten, welche viel auf Javascript setzen und erzielt im MotionMark-Grafik-Test um 10 Prozent gesteigerte Werte.Apple hat aus Safari 13 die Unterstützung für ältere Extensions gestrichen, welche noch nicht auf die neuen API-Schnittstellen umgestellt wurden. Ferner entfernte Apple auch den Support für WebSQL – eine Technik, mit welcher Webseiten Daten mit einer SQL-Ähnlichen Syntax lokal auf dem Rechner speichern konnten.Safari 13 kann in macOS 10.14 Mojave über die in die Systemeinstellungen integrierte Software-Aktualisierung heruntergeladen werden. Nutzt man noch macOS 10.13 High Sierra, findet man Safari 13 im Update-Tab im Mac App Store. Für macOS 10.12 Sierra oder früher steht Safari 13 nicht zur Verfügung.