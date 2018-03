Release Notes für iOS 11.3 aufgetaucht, 2 erwartete Features fehlen

Kein AirPlay 2, kein Messages on iCloud

Die Neuerungen

ARKit 1.5: Digitale Objekte der Erweiterten Realität (AR) lassen sich auch an vertikalen Linien ausrichten. Animierte Wandplakate werden möglich. Der Blick auf die echte Welt erhält höhere Auflösung.

Akkumanagement: Anzeige der verbliebenen Ladekapazität des eingebauten Akkus. Anzeige, ob sich das umstrittene Akkumanagement hat. Hilfstexte, die zum Wechseln des Akkus aufrufen. Möglichkeit zum Deaktivieren des Akkumanagement-Features.

Akkulade-Feature für iPad: Erhält den Ladezustand des iPad, wenn es lange Zeit am Netz gehalten wird.

4 neue Animojis: Löwe, Bär, Drache und Totenkopf.

Privatsphäre: Sobald das System private Daten abruft, erscheint ein Symbol, welches auf genaue Informationen zu dem Vorgang verweist.

Business Chat: Kontakt zwischen Geschäften und Kunden per Nachrichten-App (US only).

Health Records: Gesundheitsaufzeichnungen, Laborergebnisse, usw., dargestellt in einer Zeitachse (US only).

Apple Music: Neue Sektion für Musikvideos. Auflistung von anderen Nutzern mit ähnlichem Musikgeschmack.

News: Die wichtigsten Schlagzeilen im »Für dich«-Tab. Kuratierte Video-Empfehlungen aus den Artikeln.

App Store: Sortieroptionen der Nutzerrezensionen. Update-Sektion zeigt wieder App-Version und Größe.

Safari: Warnungen beim unbedachten Umgang mit Nutzerdaten. Ordner in den Favoriten erhalten Icons. Automatisches Ausfüllen von Nutzernamen und Passworten nun auch in Web Views innerhalb von Apps.

Tastaturen: Neue Sprachen verfügbar. Nach Diktat Rückkehr zu den Tasten mit einem einfachen Touch. Diverse Fehlerbehebungen.

Diverse weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Der französische Entwickler Pierre Blazquez ist anscheinend an die offizielle Updatebeschreibung des noch nicht veröffentlichten iOS 11.3 gekommen und hat sie per Twitter geteilt. Es handelt sich dabei um die englische Version für die USA. Die meisten Punkte sind keine Überraschung, wurden sie doch schon vor Wochen offiziell von Apple angekündigt. Auffällig ist aber, dass zwei Funktionen aus der Betaphase nicht auftauchen, womöglich also im Final Release nicht dabei sind.Konkret handelt es sich einerseits um AirPlay 2 und andererseits um Messages on iCloud. Beide Features sollten ursprünglich schon mit der ersten Version von iOS 11 mit an Bord sein, wurden aber wegen technischer Schwierigkeiten vorerst aus dem Programm genommen. Dieser Vorgang könnte sich jetzt mit iOS 11.3 wiederholt haben. AirPlay 2 erlaubt das gleichzeitige Ansteuern mehrerer Geräte von einem iPhone oder iPad aus. Dies ist besonders für die Stereo-Funktion des HomePod wichtig. Messages on iCloud synchronisiert empfangene und gesendete Nachrichten auf den Apple-Servern, sodass beispielsweise auf einem Gerät gelöschte Chatbeiträge überall verschwinden.Die meisten anderen bekannten Funktionsneuerungen dürften es der geleakten Beschreibung zufolge auch in die öffentliche Version von iOS 11.3 geschafft haben. Dazu gehörenDie exakte Tabelle in englischer Sprache, welche Blazquez teilte, ist hier noch einmal in Bildern dargestellt:Weiterführende Links: