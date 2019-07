Radiosender per Siri-Befehl: HomePod und iPhone bieten schon jetzt Feature von iOS 13

Siri Live Radio früher verfügbar als erwartet

Apple kündigte Siri Live Radio zwar erst für iOS 13 und HomePod-Software 13 an, doch das Feature ist für viele iPhone- und HomePod-Nutzer schon jetzt verfügbar. Mehr und mehr Anwender berichten darüber, dass sie Radiosender wie Antenne Bayern, Bayern 3 oder NRJ per Siri-Sprachbefehl beispielsweise über ihren HomePod zuhause abspielen können.Apple hat besagte Radio-Features auf der WWDC in Aussicht gestellt. Über die Online-Dienste TuneIn, iHeartRadio und Radio.com bereitgestellte Radiosender (über 100.000) sollen via Siri-Kommando problemlos mit HomePod und iDevice abspielbar sein. Zwar ist die Funktion Tests zufolge noch nicht komplett implementiert, doch für viele Anwender trotzdem schon jetzt über Geräte mit iOS 12.3.1 beziehungsweise HomePod-Software 12.3 nutzbar.Hinsichtlich der Verfügbarkeit soll es sich momentan aber oft noch um Glückssache handeln, ob der entsprechende Sender tatsächlich per Sprachbefehl bereitsteht. Apple hat das Feature allem Anschein nach noch nicht vollständig implementiert, wodurch manche Sender problemlos erreichbar sind, andere jedoch nicht. Es könnte sich auch nur um einen ersten Testlauf mit ausgesuchten einzelnen Stationen handeln. Spätestens mit dem Erscheinen von iOS 13 und HomePod-Software 13 soll Siri Live Radio flächendeckend und mit allen via TuneIn, iHeartRadio und Radio.com nutzbaren Sendern funktionieren.