Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Entity Pro

Simple Brickout

Fresh Cards

Steuererklärung

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Remote for Tesla

Traffix: Stadtrausch

Jazz300: Ultimate Play Along

Anchor Pointer

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Bird

Bonnie und Clyde

Chocolat

Die Zeitmaschine

Gadgets und Geräte

iPhone 12 grün 128 GB - 725,99 €

Weitere Gadgets und Geräte zu reduzierten Preisen:

iPhone 13 mini Mitternacht 128 GB

Logitech M590 Multi-Device Silent

Logitech K380 Multi-Device

Anker Nebula Solar Portable Beamer

eufyCam 2C Pro 2er-Set mit Homebase

Beats Solo3

Beats Studio3

Hinweis

Die digitale Version eines bekannten Brettspiel-Klassikers ist heute im iOS App Store mit ansehnlichem Rabatt zu haben. Wer sich für Tennis interessiert, findet im Mac App Store eine kräftig im Preis reduzierte Management-Simulation. Im iTunes Movie Store und bei Amazon gibt es unter anderem Actionfilme, romantische Komödien und einen Science-Fiction-Klassiker äußerst günstig. Ebenfalls im Angebot sind die AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase sowie eine Multi-Device-Maus von Logitech.statt 39,99 € (ab macOS 10.11)In dieser Simulation gilt es, eine Tennis-Akademie mit mehreren tausend vielversprechenden Talenten zu managen und aufstrebenden Racket-Artisten den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. Auf dem Weg zu Siegen und Pokalen müssen unter anderem Tennisplätze gebaut, Geschäftszentren errichtet und natürlich immer wieder Turniere veranstaltet werden. Die clevere Verwaltung der Finanzen gehört bei "Tennis Manager 2021" selbstverständlich auch zu den wichtigen Aufgaben. Eine Version der App für iPhone und iPad ist ebenfalls verfügbar.statt 4,99 € (ab macOS 10.9)In diesem Wimmelbildspiel muss man in 32 interaktiven Miniaturlandschaften nach versteckten Leuten suchen. "Hidden Folks" bietet von Hand gezeichnete Umgebungen, welche auf Wunsch im Sepia- oder Nachtmodus präsentiert werden. Im Verlauf des Spiels gilt es unter anderem, Krokodile aus dem Weg zu boxen, gelegentlich mit der Tür zu knallen und das eine oder andere Zelt zu öffnen. Insgesamt stehen über 300 Ziele zur Verfügung, vielfältige Soundeffekte untermalen die Aktionen. Die Versionen für iPhone iPad und Apple TV sind aktuell ebenfalls im Preis reduziert.- 1,99 € statt 8,99 €- 1,99 € statt 2,99 €- 6,99 € statt 12,99 €- 24,99 € statt 34,99 €statt 9,99 € (ab iOS 10.0)Diese App ist die offizielle Umsetzung eines bekannten Brettspielklassikers. "Through the Ages" stellt den Spieler vor die Aufgabe, aus kleinen Anfängen eine mächtige Zivilisation aufzubauen. Alles beginnt mit Bauernhöfen und Bergwerken, welche die Grundsteine für die Entwicklung des technischen Fortschritts darstellen. Im Verlauf des Spiels entstehen durch den Einsatz von mehreren hundert Karten immer bessere Regierungsformen und schließlich wahre Weltwunder. Dabei sind zahlreiche Herausforderungen zu meistern. "Through the Ages" kann auch auf einem M1-Mac genutzt werden.statt 49,99 € (ab iOS 14.1)Die professionelle Astronomie-App für iPhone und iPad unterstützt Himmelsbeobachter mit einer umfangreichen Datenbank, die nach Angaben des Herstellers alle bisher entdeckten Objekte enthält. SkySafari 7 Pro stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern simuliert auch dessen Entwicklung in den vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahren. Darüber hinaus gibt es eine Suchfunktion für zukünftig anstehende Himmelsereignisse wie etwa Finsternisse oder Meteoritenschauer. Die Unterstützung für Teleskope wurde in der aktuellen Version deutlich erweitert.- 9,99 € statt 49,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 11,99 € statt 15,99 €- 0,99 € statt 3,99 €statt 9,99 €Dramedy von Steven Soderbergh, 2012, 110 MinutenDiese Mischung aus Komödie und Drama basiert lose auf den Erlebnissen von Channing Tatum. Der Hauptdarsteller des Films arbeitete um die Jahrtausendwende unter einem Pseudonym als Stripper in einem entsprechenden Club. Der Film zeigt den Glamour der Szene, aber auch deren Schattenseiten, und wirft einen witzigen Blick auf große Träume und die harte Realität. In weiteren Rollen sind unter anderem Matthew McConaughey, Alex Pettyfer und Olivia Munn zu sehen.statt 9,99 €Actionfilm von Christopher Nolan, 2020, 150 MinutenIn diesem Streifen geht es um nichts Geringeres als den Fortbestand der Welt. Ein CIA-Agent, gespielt von John David Washington, taucht in die zwielichtige Welt der internationalen Spionage ein. Nach dem Schlucken einer vermeintlichen Selbstmordkapsel wird er der titelgebenden Geheimoperation zugewiesen und soll gemeinsam mit anderen einen künftigen Weltkrieg verhindern. Der Film, in dem unter anderem auch Robert Pattinson, Kenneth Branagh und Elizabeth Debicki mitwirken, wurde für seine visuellen Effekte mit einem Oscar ausgezeichnet.(Filmbiografie, 1988) - 3,99 € statt 9,99 €(Gangsterfilm, 1967) - 3,99 € statt 9,99 €(RomCom, 2000) - 5,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 1960) - 3,98 € statt 9,98 €statt 849,00 €Der Vorgänger des aktuellen iPhone 13 gehört nach wie vor zu Apples offiziellem Sortiment und somit noch lange nicht zum alten Eisen. Amazon bietet die grüne Ausführung des Smartphones mit 128 Gigabyte Speicher derzeit zum absoluten Tiefpreis an. Das iPhone 12 verfügt über ein 6,1 Zoll großes Super Retina XDR Display und wird vom A14 Bionic angetrieben. Das duale Kamerasystem bietet Weitwinkel und Ultraweitwinkel und unterstützt unter anderem Videoaufnahmen in 4K mit High Dynamic Range. Der moderne Mobilfunkstandard 5G ist ebenfalls an Bord. Wer die schwarze Ausführung des iPhone 12 bevorzugt, wird zurzeit für 739,00 Euro bei Saturn fündig.statt 279,00 €Die kabellosen In-Ears aus Cupertino mit aktiver Geräuschunterdrückung und MagSafe-Ladecase gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen großen Onlineshop. Im Vergleich zu Apples unverbindlicher Preisempfehlung lassen sich 83 Euro sparen. Die AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verfügen über einen adaptiven Equalizer, welcher die Musik automatisch an die Ohren des Trägers anpasst. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass man das Umfeld hört und entsprechend reagieren kann. Die Geräte sind vor Schweiß und Wasser geschützt. Apples Over-Ears namens AirPods Max sind in der pinkfarbenen Ausführung bei Amazon ebenfalls äußerst günstig zu haben, sie kosten aktuell lediglich 438,10 Euro.- 724,99 € statt 799,00 €- 33,99 € statt 49,99 €- 31,99 € statt 49,99 €- 474,99 € statt 649,99 €- 229,99 € statt 299,99 €- 114,99 € statt 199,95 €- 169,00 € statt 349,95 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.