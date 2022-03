Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Kenshō

iWriter Pro

Neverwinter Nights

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Townsmen Premium

Braveland

The Longest Road On Earth

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Being John Malkovich

Kajillionaire

Codename: Der Löwe

Frida

Gadgets und Geräte

Anker PowerPort III Pod 65 Watt - 34,99 €

Weitere preisreduzierte Gadgets und Geräte:

Huawei MateView GT 27'"

WLAN-Router TP-Link Archer AX53

Belkin USB-C auf Gigabit Ethernet

Belkin 60 Watt GaN-Ladegerät

Soundcore Life P2 Mini

Hinweis

Eintauchen in eine dystopische KI-Welt, Schattenfiguren erzeugen und stets den Überblick über die Zeit behalten: Das ermöglichen die Apps und Spiele für Mac, iPhone und iPad, welches es heute zu reduzierten Preisen gibt. Sehenswert ist die Filmbiografie eines der brillantesten Physikers aller Zeiten. Amazon bietet unter anderem ein leistungsstarkes Ladegerät von Anker für zahlreiche Geräte aus Cupertino sowie einen Gaming-Monitor mit kräftigen Rabatten an.statt 14,99 € (ab macOS 10.9)Das Point-and-Click-Adventure erzählt die Geschichte einer kybernetisch verbesserten Agentin namens Vera. Diese soll eine Serie von grausamen Morden aufklären, hinter der eine Gruppe von Fanatikern steckt. "Whispers of a Machine" entführt den Spieler in eine dystopische KI-Welt, in welcher viele Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu enthüllen sind. Dabei gibt es mehr als einmal verschiedene Lösungsmöglichkeiten, zwischen denen man sich entscheiden muss.statt 29,99 € (ab macOS 10.7)Das Leben auf einem Schrottplaneten ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Der Spieler schlüpft in "Deponia: The Complete Journey" in die Rolle der Hauptfigur namens Rufus, welche diesem trostlosen Ort entkommen möchte. Im Verlauf des Spiels entfaltet sich eine spannende Geschichte mit einer Länge von mehr als 40 Stunden. Dabei gilt es, zahlreiche Herausforderungen zu bestehen und viele Rätsel zu lösen. Der Humor kommt ebenfalls nicht zu kurz.- 0,49 € statt 3,99 €- 9,99 € statt 14,99 €- 2,99 € statt 29,99 €statt 3,99 € (ab iOS 8.0)Das vor einigen Jahren mit dem Apple Design Award ausgezeichnete Rätselspiel soll unter anderem die Fantasie anregen. In "Shadowmatic" müssen abstrakte Gegenstände im Licht bewegt und dadurch Schattenfiguren erzeugt werden, welche zum Ambiente passen. Zur Verfügung stehen 15 verschiedene Umgebungen und mehr als 130 Level. Die jeweiligen Räume sind mit atmosphärisch passender Musik unterlegt.statt 4,99 € (ab iOS 14.0)Mit dieser App lassen sich auf iPhone, iPad und Apple Watch alle Zeiten des Kommens und Gehens an definierten Orten völlig ohne eigene Eingaben aufzeichnen. "Geofency" bietet eine standortbezogene Zeitdokumentation und eignet sich unter anderem für die Kontrolle von Arbeitszeiten oder den Nachweis von Besuchen bei Kunden oder Lieferanten. Das Programm stellt zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten und einen automatischen Export in den Kalender von iOS zur Verfügung. Die Mac-Version ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert.- 0,99 € statt 2,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 3,99 €statt 9,99 €Filmbiografie von James Marsh, 2014, 123 MinutenDer Film zeigt einen Abschnitt im Leben von Stephen Hawking, des vor einigen Jahren verstorbenen brillanten englischen Physikers. Im Mittelpunkt des Streifens steht die Geschichte der Beziehung zu seiner ersten Ehefrau Jane. Diese hält zu ihm, als Hawking im Alter von 21 Jahren die niederschmetternde Diagnose erhält, an der tödlichen Amyotrophen Lateralsklerose erkrankt zu sein. Im Laufe der Jahre wird die Ehe der beiden jedoch zunehmend auf die Probe gestellt und zerbricht schließlich. Hauptdarsteller Eddie Redmayne erhielt für seine Verkörperung des jungen Physikers einen Oscar.statt 9,99 €Tragikomödie von Herbert Ross, 1990, 118 MinutenIn dieser Verfilmung eines Theaterstücks von Robert Harling geben sich nicht weniger als sechs weibliche Hollywood-Diven ein Stelldichein. Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis und Julia Roberts sowie Daryl Hannah spielen Busenfreundnnen, welche in einer Kleinstadt in Louisiana mit dem Leben, der Liebe und auch dem Tod konfrontiert werden. Im Mittelpunkt des Geschehens steht dabei die frisch verheiratete Shelby, deren Schwangerschaft mit einem großen Risiko verbunden ist. Der Film war für einen Oscar nominiert.(Komödie, 1999) - 3,99 € statt 9,99 €(Tragikomödie, 2020) - 4,99 € statt 11,99 €- 3,98 € statt 9,98 €(Filmbiografie, 2002) - 5,98 € statt 9,98 €statt 299,00 €Amazon bietet derzeit einige Ausführungen der Apple Watch SE zu reduzierten Preisen an, etwas das 40-Millimeter-Modell mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Die Uhr verfügt über ein OLED-Display sowie zahlreiche fitness- und gesundheitsbezogene Sensoren. Darüber hinaus lassen sich mit der Apple Watch Anrufe entgegennehmen und Textnachrichten beantworten, hierfür muss das GPS-Modell allerdings mit einem iPhone verbunden sein. Die weitgehend autonome Ausführung der Uhr mit eigener Mobilfunkanbindung ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet 309,99 Euro statt 349,00 Euro, zudem sind weitere rabattierte Modelle erhältlich.statt 49,99 €Das kompakte USB-C-Netzteil lädt iPhones, iPads und MacBooks mit maximal 65 Watt. Es verfügt über die von Anker entwickelte Technik namens PowerIQ 3.0 und unterstützt USB-C Power Delivery. Der Akku eines MacBook Pro 13" lässt sich mit dem Anker PowerPort III Pod in etwas mehr als zwei Stunden komplett mit Energie füllen. Ein entsprechendes Ladekabel ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss separat erworben werden. Etliche weitere Geräte von Anker sind derzeit ebenfalls im Preis reduziert, beispielsweise das kabellose Ladepad (13,59 € statt 16,99 €), die Magnetic Battery Powerbank für iPhone 12 und iPhone 13 (36,79 € statt 45,99 €) sowie der 7-in-1 USB-C Hub (44,97 € statt 55,99 €).- 279,00 € statt 399,00 €- 74,29 € statt 99,99 €- 19,99 € statt 34,99 €- 37,49 € statt 49,99 €- 31,99 € statt 39,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.