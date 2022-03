Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein bekannter deutscher Schulbuchverlag bietet aktuell etliche seiner iPhone-Apps für Grundschüler zu stark reduzierten Preisen an. Im App Store sind zudem einige Tools für den Mac sowie Spiele fürs iPad mit Rabatt zu haben. Musicalfilme, ein Actionthriller und Science-Fiction gibt es zurzeit ebenfalls äußerst günstig. Amazon hat viele der hauseigenen Geräte zeitweilig verbilligt, unter anderem den E-Reader Kindle Paperwhite Kids.statt 24,99 € (ab macOS 10.10)Eine Steuer-App vom Finanzamt gibt es bereits seit 2020 nicht mehr, die deutschen Finanzbehörden haben die als "Elsterformular" bekannte Software nämlich eingestellt. Die Abgabe der Steuererklärung ist zwar mithilfe eines Browsers möglich, lässt sich aber auch mit dieser gleichnamigen App auf dem Mac erledigen. Das Programm eignet sich sowohl für Privatanwender als auch Freiberufler und kleine Unternehmen. Unterstützt werden neben der Einkommensteuerklärung für das Jahr 2021 auch Umsatzsteuervoranmeldungen für 2022. Ein Modul für die Einnahmenüberschussrechnung ist ebenfalls enthalten. Zusatzpakete für frühere und kommende Jahre sind per In-App-Kauf erhältlich.statt 69,99 € (ab macOS 10.15)Anlässlich der vor zwei Wochen erfolgten Veröffentlichung von MacStammbaum 10 gibt es die neue Version des speziell für den Mac entwickelten Ahnenforschungsprogramms für kurze Zeit zum Einführungspreis. Die App bietet zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen, in deren Mittelpunkt der Bearbeiten-Bereich steht. Optional lassen sich zudem viele Informationen per Spracheingabe erfassen. Völlig überarbeitet wurde darüber hinaus der Interaktive Baum, er verfügt nunmehr über sämtliche Funktionen des Bearbeiten-Bereichs. Der neu entwickelte Virtuelle Baum erlaubt die Darstellung aller Personen in einer großen 3D-Darstellung. Die App unterstützt Familienforscher in sämtlichen Bereichen der Genealogie - von Recherche und Eingabe über Quellen- und Medienverwaltung bis hin zu verschiedensten Auswertungen und Visualisierungen. Hinweis in eigener Sache: MacStammbaum 10 ist ein Produkt von Synium Software , dem Betreiber von MacTechNews.- 3,99 € statt 8,99 €- 2,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 2,99 €statt 4,99 € (ab iOS 8.0)Der bekannte Schulbuchverlag Klett stellt etliche seiner Apps für Grundschüler derzeit zu reduzierten Preisen zur Verfügung. Für jeweils 99 Cent statt 4,99 Euro sind unter anderem Blitzrechnen 0 2 und 3 zu haben. Mit Rabatt gibt es darüber hinaus Richtig rechnen 1 3 und 4 . Die spielerischen Anwendungen für iPhone und iPad ergänzen die Lehrmaterialien und basieren nach Angaben von Klett auf einer bewährten und preisgekrönten Methode. Die Aufgaben sind auf den Lehrplan abgestimmt, Begleit-Apps für Lehrer sind ebenfalls verfügbar.statt 29,99 € (ab iOS 14.1)Ebenso wie für MacStammbaum 10 gilt auch für die neue Version der ersten und einzigen vollwertigen mobilen Ahnenforschungs-App für iPhone, iPad und iPod touch der stark reduzierte Einführungspreis. MobileFamilyTree 10 bietet jetzt unter anderem einen Bearbeiten-Bereich, welcher hinsichtlich der Eingabemöglichkeiten und des Designs nahezu identisch zu jenem der Mac-Version ist. Spektakulärste Neuerung ist die Unterstützung des AR-Modus; damit lassen sich der Stammbaum und ein virtueller Globus beispielsweise in einem Raum oder auf einem Tisch darstellen. Überarbeitet und komfortabler gestaltet wurde die Quellenverwaltung. Die App basiert auf derselben Architektur wie MacStammbaum 10 für macOS und unterstützt Familienforscher ebenfalls in sämtlichen Bereichen der bis hin zu verschiedensten Auswertungen. Hinweis in eigener Sache: MobileFamilyTree 10 ist ein Produkt von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews.- 1,99 € statt 4,99 €- 2,99 € statt 6,99 €- 0,99 € statt 1,99 €statt 9,99 €Familienfilm von Paul King, 2014, 91 MinutenDer Film, in dessen Mittelpunkt ein liebenswerter, aber etwas tollpatschiger Bär steht, basiert auf einer Kinderbuchreihe des 2017 verstorbenen britischen Autors Paul King. Paddington reist darin aus seiner peruanischen Heimat nach London und wird dort von der Familie Brown aufgenommen. Deren bislang ruhiges und behütetes Leben gerät dadurch aus den Fugen, zumal eine ganz und gar nicht liebevolle Tierpräparatorin namens Millicent (Nicole Kidman) es auf den knuffigen Bären abgesehen hat. Paddington wird in der deutschen Fassung von Elyas M'Barek gesprochen. Die im Jahr 2017 erschienene Fortsetzung ist ebenfalls im iTunes Movie Store erhältlich, allerdings derzeit nicht im Preis reduziert.statt 9,98 €Musicalfilm von Tom Hooper, 2012, 157 MinutenHugh Jackman, Russell Crowe und Anne Hathaway gehören zu den Stars dieser Musicalverfilmung auf der Grundlage des Romans "Die Elenden" von Victor Hugo. Der Film erzählt – naturgemäß in sehr verkürzter Form – die Geschichte des Ex-Sträflings Jean Valjean, der sich eine neue Existenz aufbaut. DIe Schatten der Vergangenheit lassen ihn jedoch in all den Jahren nicht los. Vor dem Hintergrund der Unruhen im Frankreich des 19. Jahrhunderts erzählt "Les Misérables" von unerwiderter Liebe, zerstörten Träumen und Wiedergutmachung. Alle Gesangspartien wurden nicht im Studio, sondern mit den Originaldarstellern live am Set aufgenommen.(Musicalfilm, 2008) - 3,99 € statt 9,99 €(Science-Fiction, 2014) - 5,99 € statt 9,99 €(Actionthriller, 1981) - 5,98 € statt 9,98 €(Horrorkomödie, 1967) - 4,98 € statt 9,98 €(Musicalfilm, 2002) - 5,98 € statt 9,98 €statt 2.499,00 €Den vernetzten OLED-Fernseher mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll (164 Zentimeter) gibt es heute bei Saturn so günstig wie bei kaum einem anderen großen Onlinehändler. Lediglich Amazon kann da mithalten, weil das US-amerikanische Unternehmen keine Versandkosten berechnet ( Store-Link). Das Gerät bietet eine 4K-Auflösung, unterstützt Cinema HDR und arbeitet mit LGs hauseigenem Betriebssystem webOS. An Bord sind alle gängigen Streamingdienste wie etwa Apple TV+, Disney+ und Netflix. Der LG ist darüber hinaus kompatibel zu Apple AirPlay 2 und HomeKit, Amazon Alexa ist integriert.statt 149,99 €Die Kinder-Edition von Amazons E-Reader gibt es aktuell mit 33 Prozent Rabatt. Das Gerät verfügt über ein 6,8 Zoll großes beleuchtetes E-Paper-Display mit 300 DPI und ist wasserfest nach IPX8. Dem Hersteller zufolge übersteht es ein bis zu 60 Minuten langes Eintauchen in maximal zwei Meter tiefes Wasser. Eine kindgerechte Hülle gehört zum Lieferumfang. Im Preis enthalten ist zudem ein kostenloses einjähriges Abonnement von Amazon Kids+ mit über 1.000 Kinderbüchern und Audible-Hörbüchern. Weitere E-Reader des Onlinehändlers sind ebenfalls im Preis reduziert, etwa der Kindle Paperwhite Signature Edition ( 149,99 Euro statt 189,99 Euro), der Kindle Oasis ( 179,99 Euro statt 229,99 Euro) und das schlicht Kindle genannte Basismodell ( 54,99 Euro statt 79,99 Euro).- 29,99 € statt 59,99 €- 14,99 € statt 29,99 €- 399,99 € statt 499,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.