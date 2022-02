Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Pixelmash 2022

GuitarFineTune

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Blind Spot Oracle Cards

JamUp Pro

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Die lustige Welt der Tiere - 3,98 €

Mission: Impossible - Fallout -

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Sieben gegen Chicago

Unsere Erde

Ocean's 11

Gadgets und Geräte

Weitere preisreduzierte Gadgets und Geräte:

Fire TV Stick Lite

Belkin Adapter USB-C auf Gigabit-Ethernet

Crucial X6 Portable 500 GB

Anker SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher

Hinweis

Eine einsame Insel, eine schwarz-weiße Welt voller Emotionen und ein wiederauferstandener Serienheld der 1960er Jahre stehen heute auf der Liste der Apps und Filme, welche derzeit mit Rabatt zu haben sind. Zudem ist eine leistungsfähige Steuerung für das Philips-Hue-System im Preis reduziert. Bei Amazon gibt es den stärksten und am besten ausgestatteten unter den hauseigenen Streamingplayern namens Fire TV Cube ein Drittel günstiger als sonst.statt 9,99 € (ab macOS 10.11)Die App unterstützt Kinder und Erwachsene in spielerischer Form beim Erlernen des Notenlesens. In Mozart 2 Pro wandern die Noten auf dem Display von rechts nach links und müssen mit dem jeweils eingestellten Instrument wie etwa Klavier oder Gitarre identifiziert werden. Für jeden korrekt erkannten Ton gibt es einen oder mehrere Punkte. Geschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad werden während des Spiels erhöht. Die App unterstützt alle gängigen Notenschlüssel sowie sämtliche Dur- und Molltonarten.statt 12,99 € (ab macOS 10.13)Bei dieser App handelt es sich um ein "poetisches" Point-and-Click-Adventure, welches komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Der Grund für dieses Design ergibt sich aus dem Spiel selbst: Die Titelfigur namens Desiré ist von Geburt an farbenblind. Im Verlauf von vier Kapiteln trifft sie auf viele verschiedene Personen, welche diverse Emotionen hervorrufen und ihren Blick auf die Welt immer wieder auf überraschende Art und Weise verändern. Der Entwickler Sylvain Seccia versteht "Desiré" auch als Kritik einer an Konsum und Profit orientierten Gesellschaft.- 19,99 € statt 24,99 €- 1,99 € statt 10,99 €statt 4,99 € (ab iOS 11.0)In diesem kniffligen Adventure-, Strategie- und Simulationsspiel strandet die Hauptfigur auf einer einsamen Insel. Hoffnung auf ein Entkommen aus der misslichen Lage gibt es zunächst nicht. Der Spieler steht in "Schiffbruch" deshalb erst einmal vor der Aufgabe, die Umgebung zu erkunden und eine Unterkunft zu bauen. Anschließend gilt es, Gegenstände einzusammeln und Rätsel zu lösen, um schließlich gerettet zu werden. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Remake der PC-Version von Dirk Plate.statt 5,99 € (ab iOS 13.0)Die App für die Steuerung des Philips-Hue-Systems bietet erheblich mehr Features und Funktionen als die Original-Anwendung des Herstellers. iConnectHue unterstützt alle mit der Hue Bridge kompatiblen Geräte. Mit der Anwendung für iPhone und iPad lassen sich unter anderem Licht-Animationen gestalten, automatische Abläufe erstellen und Timer einrichten. Regeln können zudem in Abhängigkeit von anwesenden Personen programmiert werden. Mit In-App-Käufen ist die Erweiterung um etliche Features möglich.- 8,99 € statt 17,99 €9,99 € statt 19,99 €statt 9,98 €Dokumentarfilm von Jymie Uys, 1974, 87 MinutenDieser Film ist eine Dokumentation der etwas anderen Art, denn er wirft einen sehr humorvollen Blick auf die Tierwelt. Zu sehen sind unter anderem Rad schlagende Affen, die nach dem Genuss von gärenden Früchten unter alkoholbedingten Ausfällen leiden. Außerdem thematisiert der Streifen Erziehungsprobleme bei Löwen und zeigt umwerfend komische Hochzeitstänze von Straußenvögeln. Auch sehr kleine Tiere wie Insekten bleiben von den ironischen Kommentaren nicht verschont.statt11,99 €Actionfilm von Christopher McQuarrie, 2018, 147 MinutenIn diesem Streifen, welcher wie die Vorgänger auf einer Fernsehserie der 1960er Jahre basiert, spielt Tom Cruise zum sechsten Mal den Agenten Ethan Hunt. Diesmal erhält er den Auftrag, gestohlenes Plutonium aufzuspüren und wiederzubeschaffen. Um sein Team zu retten, vollendet er die Mission jedoch zunächst nicht. In weiteren Rollen sind unter anderem Simon Pegg, Angela Bassett und Alec Baldwin zu sehen. Der Film zeichnet sich vor allem durch eine große Dynamik und zahlreiche spektakuläre Stunts aus.(Gangsterkomödie, 1964) - 3,98 € statt 9,98 €(Dokumentarfilm, 2008) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1960) - 3,98 € statt 9,98 €statt 1.299,00 €Den smarten Samsung-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (140 Zentimeter) gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Das Gerät verfügt laut Hersteller über eine Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung, welche den Farbton an die TV-Inhalte anpasst. "Quantum HDR" und eine adaptive Helligkeitssteuerung sind ebenso an Bord wie raumoptimierter Sound. Der Fernseher bietet vier HDMI-Ports und zwei USB-Anschlüsse sowie LAN und WLAN.statt 119,99 €Ein Drittel günstiger als sonst bietet Amazon derzeit den leistungsstärksten der hauseigenen Streamingplayer an. Der Fire TV Cube unterstützt alle gängigen Dienst wie Apple TV+, Disney+ und Netflix sowie natürlich Amazon Video. Das Gerät lasst sich per Fernbedienung oder mithilfe von Alexa-Sprachbefehlen steuern, dank des integrierten Lautsprechers erfolgen Antworten auch, wenn der angeschlossene Fernseher ausgeschaltet ist. Mit dem Fire TV Cube lassen sich zudem kompatible TV-Geräte und AV-Receiver bedienen.- 22,99 € statt 29,99 €- 23,99 € statt 34,99 €- 64,99 € statt 73,45 €- 29,99 € statt 39,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.