Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Ein professionelles Musikproduktionssystem für iPhone und iPad ist heute im App Store zum rabattierten Preis zu haben. Darüber hinaus finden sich in den reduzierten Apps, Spielen und Filmen aktuell unter anderem ein leistungsfähiges Programm für Drehbuchschreiber, eine französische Komödie der ganz besonderen Art sowie ein Detektiv-Adventure im Stile des Film Noir. Amazon bietet aktuell eine portable SSD für Mac, iPad Pro und PC zum günstigen Preis an.statt 2,99 € (ab macOS 10.11)Mit dieser App lassen sich aus beliebigen Grafikdateien Icons für Anwendungen und Dateiformate sowie andere Zwecke erzeugen. Von App Icon Generator generierte Symbolbildchen können nicht nur in macOS eingesetzt werden, sondern lassen sich auch für iOS, iPadOS, watchOS und sowie andere Systeme nutzen. Unterstützt werden sämtliche Icon-Größen und Bildschirm-Auflösungen aller aktuellen Apple-Geräte.statt 9,99 € (ab macOS 10.9)Der Side-Scrolling-Shooter bietet einen ausgefallenen grafischen Stil im Retro-Gewand, dafür wurde das Spiel unter anderem mehrfach ausgezeichnet. In "Earth Atlantis" steht der Spieler vor der Aufgabe, in einer postapokalyptischen Unterwasserwelt auf die Jagd zu gehen. Seine Gegner sind Mischwesen aus Monstern und Maschinen, die nach einer Klimakatastrophe die Ozeane beherrschen. Zur Verfügung stehen zwei Spielmodi sowie etliche Schwierigkeitsstufen.- 0,99 € statt 3,99 €- 2,99 € statt 4,99 €- 4,99 € statt 9,99 €- 29,99 € statt 59,99- 19,99 € statt 39,99 €- 34,99 € statt 69,99 €statt 23,99 € (ab iOS 12.0)Das voll ausgestattete Musikproduktionssystem für iPhone und iPad bietet vielfältige Möglichkeiten. Cubasis 2 stellt Kreativen zahlreiche touch-optimierte Werkzeuge zur Verfügung und erlaubt das Arbeiten mit einer unbegrenzten Zahl von Audio- und MIDI-Spuren. Zu den Features der App, welche sich durch In-App-Käufe noch erweitern lassen, gehören unter anderem Time-Stretching in Echtzeit, ein Mini-Sampler für die Erstellung eigener Instrumente und ein Mixer mit Channel-Strip in Studioqualität. Die App unterstützt zu Core Audio und Core MIDI kompatible Hardware.statt 8,99 € (ab iOS 13.0)Das Spiel verbindet Elemente von Visual Novels sowie klassischen Adventure-Games und ist inspiriert von der Kino-Epoche des Film Noir. In "Chicken Police" begibt sich das einstmals legendäre Detektiv-Duo Sonny Featherland und Marty MacChicken auf Spurensuche in einem verzwickten Kriminalfall. Im Verlauf des satirisch angelegten Spiels landen die beiden an zahlreichen Orten und müssen mehr als 30 zum Teil sehr seltsame Charaktere verhören.- 0,99 € statt 4,99 €- 0,49 € statt 1,99 €- 9,99 € statt 14,99 €- 1,99 € statt 4,99 €- 14,99 € statt 29,99 €statt 9,98 €Liebesfilm von Éric Besnard, 2016, 100 MinutenDie verwitwete Louise (Virginie Efira) lebt auf einem Bauernhof in der Provence und kümmert sich allein um die Obstbäume, steckt aber in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Auf dem Rückweg von der Bank, welche ihren Kredit zurückfordert, fährt sie Pierre an, einen jungen Mann mit Asperger-Syndrom und Kontaktstörungen, gespielt von Benjamin Lavernhe. Die unfreiwillige Begegnung stellt das Leben der beiden völlig auf den Kopf. Der Film zeichnet sich vor allem durch eine humorvolle Auseinandersetzung mit Autismus und unterhaltsame Dialoge aus.statt 9,99 €Animationsfilm von Mark Osborne, 2015, 106 MinutenDie Verfilmung des bekannten Buches von Antoine de Saint-Exupéry erzählt dessen Geschichte in abgewandelter Form, soll aber durchaus auch eine Verbeugung vor dem berühmtesten Werk des französischen Schriftstellers sein. In dem Film freundet sich ein exzentrischer alter Pilot mit einem kleinen Mädchen an, welches mit seiner Mutter ins Nachbarhaus einzieht. Die Hauptrollen in der deutschen Fassung sprechen Joachim Tennstedt, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Der Streifen erhielt 2016 den französischen Filmpreis César.(Italo-Western, 1966) - 3,99 € statt 9,99 €(Filmbiografie, 2016) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 2005) - 3,99 € statt 9,99 €(Krimi, 2010) - 4,98 € statt 9,98 €(Filmbiografie, 2002) - 4,98 € statt 9,98 €statt 236,63 €Die externe SSD mit einer Kapazität von zwei Terabyte gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Die Crucial X6 Portable findet per USB-C Anschluss an Mac, PC, iPad Pro oder Spielekonsole und bietet eine Übertragungsrate von bis zu 540 Megabyte pro Sekunde. Mit Abmessungen von 64 mal 69 Millimetern ist die portable SSD äußerst kompakt. Ein 24 Zentimeter langes USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, für Geräte mit USB-A-Port ist ein separat zu erwerbender Adapter erforderlich. Die etwa doppelt so schnelle Crucial X8 Portable 2TB gibt es bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis, sie kostet derzeit 199,99 Euro statt 265,63 Euro.statt 2.299,00 €Das smarte TV-Gerät mit einer Diagonale von 55 Zoll (139 Zentimeter) ist kompatibel zu Apple HomeKit und AirPlay 2. Das Gerät verfügt über eine 4K-Auflösung sowie einen Twin-Triple-Tuner und unterstützt USB-Recording. Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG sind ebenso an Bord wie Apps für die gängigen Streamingdienste, beispielsweise Apple TV+, Disney+ und Netflix. Der Fernseher bietet vier HDMI-Ports, drei USB-Anschlüsse, Ethernet, WLAN und einen optischen Digitalausgang.statt 45,99 €Die kompakten kabellosen In-Ears der Anker-Marke Soundcore sind derzeit 15 Prozent günstiger als sonst zu haben. Die Bluetooth-Hörstöpsel bieten dem Hersteller zufolge ein bassbetontes Klangprofil und verfügen über drei Equalizer-Modi für verschiedene Hörsituationen. Eine aktive Geräuschunterdrückung ist allerdings nicht an Bord. Mit einer Akkuladung halten die Ohrhörer bis zu acht Stunden durch, mit der Energie der Ladehülle sind es maximal 32 Stunden. Ein USB-C-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.