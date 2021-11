Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Collabora Office

Desktop Lens Pro

The House of Da Vinci

Apps und Spiele im iOS App Store

The House of Da Vinci - 2,99 €

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Vectronom

Notes Writer Pro

Bounden

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Waves

Der Himmel soll warten

Die Glücksritter

Blair Witch

Gadgets und Geräte

Hinweis

Ein leistungsfähiges Office-Paket für den Mac sowie eine preisgekrönte Notizen-App mit Dokumentenverwaltung gibt es derzeit im App Store zu rabattierten Preisen. Unter den reduzierten Filmen finden sich ein aufrüttelndes Kriegsdrama sowie einige Komödien. Saturn zieht den "Black Friday" vor und bietet einen smarten OLED-Fernseher von LG so günstig an wie kein anderer Onlinehändler.statt 7,99 € (ab macOS 10.15)Mit dieser App lassen sich auf dem Mac digitale Notizbücher erstellen. Gleichzeitig ist GoodNotes 5 ein leistungsfähiges Verwaltungssystem für Dokumente. Texte können sowohl per Tastatur eingegeben als auch handschriftlich mit Maus oder Trackpad erstellt werden. Die App bietet zudem den Import von PDF-Dateien und Bildern, welche sich dann mit Kommentaren versehen lassen. Sidecar wird unterstützt, sodass auch ein iPad mit Apple Pencil als Eingabegerät dienen kann. Die Tablet- und Smartphone-Version gibt es aktuell ebenfalls zum reduzierten Preis.statt 4,99 € (ab macOS 10.9)In diesem Wimmelbildspiel gilt es, nach versteckten Leuten zu suchen. Das ist angesichts der 32 interaktiven Miniaturlandschaften allerdings nicht ganz einfach. "Hidden Folks" bietet von Hand gezeichnete Umgebungen, die auf Wunsch im Sepia- oder Nachtmodus präsentiert werden. Im Verlauf des Spiels sind unter anderem Zelte zu öffnen und einige Krokodile aus dem Weg zu boxen, manchmal muss man auch mit der Tür knallen. Insgesamt stehen über 300 Ziele zur Verfügung, vielfältige Soundeffekte untermalen die Aktionen. Die Versionen für iPhone iPad und Apple TV sind aktuell ebenfalls im Preis reduziert.- 8,99 € statt 14,99 €- 2,99 € statt 3,99 €- 5,99 € statt 8,99 €statt 8,99 € (ab iOS 13.0)Das Remake des Kultspiels schickt vor allem Kinder auf eine schwammtastische Reise. Im Verlauf von "SpongeBob SquarePants" muss man dem bösen Plankton zeigen, dass sich Verbrechen noch weniger lohnen als die Arbeit für einen gewissen Mr. Krabs. Außerdem gilt es, Bikini Bottom vor einer Armee aus fiesen Robotern zu beschützen. Das Spiel unterstützt mit iPhone und iPad kompatible Game Controller, die Sprachausgabe erfolgt vollständig auf Deutsch.statt 4,99 € (ab iOS 8.2)In diesem 3D-Puzzle-Adventure gilt es, in Leonardo da Vincis geheimer Bibliothek knifflige Rätsel zu lösen, welche auf den Ideen und Erfindungen des italienischen Genies basieren. Im Verlauf des Spiel müssen zudem unter anderem versteckte Gegenstände aufgespürt werden. Die Gestaltung der Räume in "The House of Da Vinci" orientiert sich an originalen Plänen und Aufzeichnungen aus dem Jahr 1506.- 1,99 € statt 2,99 €- 6,99 € statt 14,99 €- 0,99 € statt 2,99 €statt 9,99 €Kriegsdrama von Dan Krauss, 2019, 87 MinutenDer Handlung des Films ist zwar fiktional, basiert aber auf wahren Ereignissen, die sich in Afghanistan zugetragen haben. Während seines Einsatzes in dem Land am Hindukusch wird der US-amerikanische Rekrut Nat Wolff (Andrew Briggmann) Zeuge von Kriegsverbrechen: Andere Soldaten töten unter der Leitung ihres Anführers Sergeant Deeks unschuldige Zivilisten. Vor einer Meldung an höhere Vorgesetzte schreckt der junge Mann jedoch zunächst zurück, da er selbst zum Ziel der gewalttätigen Truppe werden könnte.statt 9,98 €Science-Fiction von Ruben Fleischer, 2018, 112 MinutenDer Film zeigt die Entwicklungsgeschichte von Venom, einer der geheimnisvollsten, komplexesten und krassesten Figur des Marvel-Universums. Als der Journalist Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy, zum Wirt dieses Symbionten wird, bietet sich ihm endlich die Möglichkeit, einen gewissen Carlton Drake (Riz Ahmed) zwielichtiger Machenschaften zu überführen. Dabei muss er allerdings lernen, die von Venom ausgehenden gefährlichen Kräfte zu beherrschen.(Romantisches Drama, 2019) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1978) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1983) - 3,98 € statt 9,98 €(Horrorfilm, 2016) - 4,98 € statt 9,98 €statt 1.029,00 €Den kompakten Desktop-Rechner aus Cupertino gibt es heute bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Der Mac mini wird von Apples hauseigenem M1-Chip angetrieben, er verfügt über acht Gigabyte RAM und eine SSD mit einer Kapazität von 512 Gigabyte. Dank des energieeffizienten Prozessors muss der eingebaute Lüfter nur selten aktiv werden, das Gerät bleibt somit auch bei anspruchsvollen Aufgaben angenehm leise. Magic Keyboard und Magic Mouse sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat zu erwerben. Der Mac mini M1 mit 256 Gigabyte großer SSD ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert, allerdings erst in einigen Wochen lieferbar.statt 1.449,00 €Das TV-Gerät mit einer Diagonale von 48 Zoll bietet Saturn bereits im Vorfeld des "Black Friday" zum Tiefpreis an. Der smarte Fernseher verfügt über ein kontrastreiches OLED-Display mit 4K-Auflösung, drei HDMI-Anschlüsse, LAN und WLAN sowie zwei USB-Ports. Unterstützt werden alle bekannten Streamingdienste, also auch Apple TV+ und Netflix. Zahlreiche weitere Apps sind ebenfalls verfügbar. Dolby Vision, Dolby Atmos und HDR10 sind ebenso an Bord wie etwa AirPlay und HomeKit. Im Lieferumfang ist die Magic-Remote-Fernbedienung enthalten.statt 119,00 €Apples vernetzte Schlüsselfinder gibt es heute im Viererpack bei Amazon mit 18 Prozent Rabatt. Mit den kompakten Geräten lassen sich dank des "Wo ist?"-Netzwerks vielerlei Dinge im Blick behalten und im Fall der Fälle schnell wiederfinden. Die AirTags werden mit einem iPhone oder iPad gekoppelt und senden in regelmäßigen Abständen Bluetooth-Beacons aus. Andere Smartphones und iPads aus Cupertino können diese empfangen und den Standort an Apples Server melden. Zudem machen sie in bestimmten Situationen durch Pieptöne auf sich aufmerksam, um heimliches Tracking von Personen zu verhindern.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.