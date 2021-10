Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Quick 'n Easy Web Builder 8 - 22,99 €

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

App Icon Generator

InstantGrid

Snippit

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Dandara Trials of Fear Edition

MinimaList Pro

Fotonica

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Der Chef

Lucky Luke

Spider-Man: A New Universe

Gravity

Gadgets und Geräte

Hinweis

Eine App, mit der sich responsive Webseiten auf dem Mac sehr einfach erstellen lassen, ist heute im App Store mit Rabatt zu haben. Zu den preisreduzierten Spielen gehören zurzeit unter anderem ein Point-and-Click-Adventure mit Retro-Grafik für iPhone, iPad und Apple TV sowie ein sehr ameisenlastiges Game für den Mac. Amazon bietet aktuell unter anderem eine HomeKit-kompatible smarte Heizkörpersteuerung und eine kabellose Überwachungskamera mit ordentlichen Nachlässen an.statt 3,99 € (ab macOS 10.9)Eine etwas arrogante Erfinder-Ameise namens Florantine steht im Mittelpunkt dieses Puzzle-Adventures. Sie hat eine großen Traum, dessen Mechanismus aber zerstört wurde. Der Spieler muss ihr in "AntVentor" nun dabei helfen, das gewohnte Leben wieder aufzunehmen und die Erfindung vollenden zu können. Dabei erfährt er unter anderem, wie es sich anfühlt, eine Ameise zu sein. Das Spiel bietet eine fotorealistische Makrowelt und etliche witzige Momente.statt 26,99 € (ab macOS 10.13)Mit dieser App lassen sich auf einfache Art und Weise responsive Webseiten erstellen. Quick 'n Easy Web Builder 8 ist ein HTML-Generator, für den keine Code-Kenntnisse erforderlich sind. Die Seitenerstellung erfolgt vielmehr ähnlich wie bei einer Publishing-Software oder Textverarbeitung durch die Gestaltung eines Dokuments. Dieses wird von der Anwendung anschließend entsprechend konvertiert. Die Nutzer können zudem auf zahlreiche Vorlagen zurückgreifen.- 0,00 € statt 0,99 €- 0,99 € statt 3,99 €- 3,99 € statt 5,49 €statt 4,99 € (ab iOS 9.0)Das Point-and-Click-Adventure erzählt die Story der willensstarken Studentin Kathy, welche nicht nur eine Harley, sondern auch ein gutes Gespür für Detektivarbeit besitzt. Bei ihren Ermittlungen im Zusammenhang mit einem örtlichen Geheimnis und dem Erbe ihres vor Kurzem verstorbenen Großvaters muss sie in ihrer Heimatstadt zahlreichen Hinweisen nachgehen und viele Fragen beantworten. Dabei stellt sich heraus, dass die Wahrheit ziemlich düster und bösartig ist. Das Spiel bietet die klassische Pixel-Art-Grafik der 1980 und 1990er Jahre.statt 4,99 € (ab iOS 10.0)Die App für iPhone, iPad und Apple TV nimmt den Spieler mit auf eine Reise durch die Unendlichkeit des Cyberrraums. In "Hyperforma" gilt es, die Rätsel einer seit Jahrhunderten erloschenen Zivilisation zu lösen, welche ein uraltes Netz hinterlassen hat. Die Science-Fiction-Story bietet eine dynamische Spielmechanik, das werbefreie Game wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet.- 3,99 € statt 5,99 €- 5,99 € statt 6,99 €- 0,49 € statt 1,99 €statt 9,99 €Filmbiografie von Roman Polanski, 2002, 148 MinutenDer mit drei Oscars ausgezeichnete Film basiert auf der Autobiografie des polnischen Pianisten und Komponisten Wladyslaw Szpilman (1911–2000), gespielt von Adrian Brody. Diesen sperren die Deutschen 1940 ins Warschauer Ghetto, weil er Jude ist. Mithilfe eines polnischen Polizisten gelingt ihm die Flucht, und er kann sich jahrelang verstecken. Kurz vor Kriegsende wird er vom deutschen Offizier Wilm Hosenfeld (Thomas Kretschmann) entdeckt und vor dem sicheren Tod im Vernichtungslager Treblinka gerettet. "Der Pianist" erhielt neben den Academy Awards zahlreiche weitere Preise, unter anderem sieben Césars und die Goldene Palme von Cannes.statt 9,98 €Horrorkomödie von Roman Polanski, 1967, 107 MinutenBlutsauger in Abendgarderobe: In diesem Kultstreifen geraten ein schusseliger Professor (Jack MacGowran) und sein ziemlich tollpatschiger Assistent Alfred, gespielt von Roman Polanski selbst, in eine Familienfeier der ganz besonderen Art. Während eines Balls, den der Vampir Graf Krolock veranstaltet, werden sie wegen ihrer Spiegelbilder als Menschen enttarnt und laufen dadurch Gefahr, zu Opfern der Festgäste zu werden. Wird es ihnen gelingen sich selbst zu retten und die hinreißende junge Sarah (Sharon Tate) aus den Fängen der Untoten zu befreien?(Thriller, 1972) - 4,99 € statt 9,99 €(Westernkomödie, 2009) - 3,98 € statt 9,98 €(Actionfilm, 2018) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 2013) - 3,99 € statt 9,99 €statt 419,99 €Das IPS-Display mit einer Diagonale von 27 Zoll verfügt über eine Auflösung von 2.560 mal 1.440 Pixeln. Es unterstützt Bildwiederholfrequenzen von bis zu 165 Hertz und ist antireflexbeschichtet. Support für AMD Freesync und Nvidias G-Sync-Technologie ist ebenfalls an Bord. Der Monitor, den es aktuell bei Amazon zum absoluten Tiefpreis gibt, eignet sich dank DCI-P3-Farbabdeckung von 98 Prozent nicht nur für Gaming, sondern lässt sich auch gut am Arbeitsplatz einsetzen. Anschluss an Mac und PC findet das Gerät per HDMI.statt 129,99 €Das Starterkit für die smarte Heizkörpersteuerung gibt es derzeit bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Online-Händler. Der Thermostat ist HomeKit-kompatibel, lässt sich allerdings auch mit Amazons Alexa und dem Google Assistant nutzen. Das System kann natürlich mit einem iPhone oder iPad gesteuert werden und passt an alle gängigen Heizkörper. Zusatzfunktionen wie Fenster-offen-Erkennung und ortsanhängige Steuerung gibt es im Monats- oder Jahres-Abonnement. Der Dreierpack ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 145,99 Euro statt 224,99 Euro. Die smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado gibt es für 69,99 Euro und damit 30 Prozent günstiger als sonst.statt 65,00 €Das Briefcase für iPhone 12 und iPhone 13 ist aus speziell gegerbtem europäischen Leder gefertigt und bei Saturn zurzeit äußerst günstig zu haben. Dank der Magnete lässt sich das Wallet sicher auf der Rückseite der Smartphones aus Cupertino befestigen. Natürlich passt es auch auf ein Clear Case oder eine Silikon-Hülle mit MagSafe. Es bietet Platz für bis zu drei Kredit- oder Bankkarten, diese können im Leder-Wallet sicher aufbewahrt werden und sind somit optimal geschützt.statt 99,99 €Amazon bietet heute das kabellose Überwachungssystem Blink Outdoor 30 Prozent günstiger an als sonst. Im Set enthalten ist neben der batteriebetriebenen Full-HD-Kamera für den Außenbereich auch das erforderliche Sync-Modul 2. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Lithium-Batterie verrichtet die Kamera bis zu zwei Jahre lang ihren Dienst. Die Videoclips können sowohl in Amazons kostenpflchtiger Cloud als auch mithilfe eines zusätzlich zu erwerbenden USB-Sticks ausschließlich lokal gespeichert werden. Das System mit zwei Kameras ist ebenfalls im Preis reduziert, es kostet aktuell 119,99 Euro und damit 60 Euro weniger als normalerweise.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.