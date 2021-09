Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Apps und Spiele im iOS App Store

Die Säulen der Erde: Das Spiel - 0,99 €

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Amazon-Aktion: Filme für 99 Cent leihen

Gadgets und Geräte

Apple Watch SE mit zusätzlichem Armband - 279,00 €

Ein Tool, welches das Fensterverhalten früherer macOS-Versionen auf neuere Macs bringt, und ein Rollenspiel mit apokalyptischem Setting: Das sind nur zwei der Apps und Games, die heute in den App Stores mit Rabatt angeboten werden. Amazon verleiht an diesem Wochenende wieder einmal zahlreiche Filme für 99 Cent und bietet dazu passend den hauseigenen Streamingstick zum halben Preis an. Der Apple Watch SE legt der Onlinehändler kostenlos ein Armband bei.statt 4,99 € (ab macOS 10.15)Diese App bringt das Verhalten älterer macOS-Versionen auf neuere Macs. Durch das Fokussieren eines einzelnen Fensters gelangen alle dazugehörigen ebenfalls in den Vordergrund. "All Windows Appear" verfügt darüber hinaus über eine ressourcenschonende App für die Menüleiste. Das Tool unterstützt sowohl den hellen als auch den dunklen Modus des Betriebssystems und startet auf Wunsch automatisch beim Hochfahren des Computers.statt 29,99 € (ab macOS 10.12)Dieser futuristische Thriller erzählt von einer Welt am Abgrund, Schauplatz ist Berlin im Jahr 2048. Die Geschichte, welche "State of Mind" erzählt, handelt von Ressourcenknappheit und ausufernder Kriminalität, aber auch der möglichen Heilung durch Fortschritte wie etwa humanoide Roboter. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Journalisten Richard Nolan. Dieser entdeckt eine weltumspannende Verschwörung und stellt sich ihr entgegen.- 0,99 € statt 29,99 €- 0,99 € statt 19,99 €- 0,99 € statt 29,99 €- 0,99 € statt 29,99 €statt 2,99 € (ab iOS 8.1)Das Rollenspiel ist in einem apokalyptischen Setting angesiedelt und bietet dank zufällig generierter Maps immer wieder andere Abläufe. "Skyhill" entführt in eine Welt voller Mutanten, welche im Dritten Weltkrieg durch den Einsatz einer verheerenden Biowaffe erzeugt wurden. Der Spieler muss seine komfortables Penthouse verlassen und sich einer Armee aus grotesken Kreaturen entgegenstellen. Einziges Ziel ist das Überleben, dabei wird Risikobereitschaft belohnt.statt 4,99 € (ab iOS 9.1)In dieser Adaption des Roman-Bestsellers von Ken Follett schlüpft der Spieler in die Rollen der Hauptfiguren, um das mittelalterliche England zu erkunden. Das Spiel besteht aus drei Teilen, in deren Verlauf unter anderem eine Kathedrale zu errichten ist. Außerdem muss ein kleiner Junge eine Steinmetz-Lehre absolvieren, um schließlich ein großer Baumeister zu werden. Auf dem Weg zum Erfolg lauern zahlreiche Gefahren, etwa kriegerische Intrigen und Verschwörungen, aber auch Romanzen.- 6,99 € statt 8,99 €- 1,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 4,99 €Amazon offeriert an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie Mortal Kombat Iron Mask sowie Jim Knopf und die Wild13 . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist zwar eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber bereits im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.statt 9,99 EuroMusicaldrama von George Cukor, 1954, 175 MinutenIn diesem Film spielt Judy Garland die talentierte Sängerin Esther Blodgett, die auf dem Weg nach ganz oben ist. Der alkoholkranke Schauspieler Norman Maine (James Mason), der seine Karriere zerstört hat, nimmt sie unter seine Fittiche und fördert sie. Aber in Hollywood kann letztlich nur einer der beiden auf Dauer bestehen. Regisseur George Cukor lieferte mit dem Film ein Stück brillantes Starkino ab, das nach wie vor äußerst sehenswert ist, auch wenn den meisten das 2018er Remake mit Lagy Gaga und Bradley Cooper heutzutage bekannter sein dürfte.(Liebesfilm, 1998) - 3,99 € statt 9,99 €(Kinderfilm, 2000) - 3,98 € statt 9,98 €(Literaturverfilmung, 1995) - 5,98 € statt 9,98 €(Antikriegsfilm, 1987) - 3,99 € statt 9,99 €statt 1.069,00 €Das grüne iPhone 12 mit 256 Gigabyte Speicher gibt es heute bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Mit 869 Euro lassen sich im Vergleich zu Apples unverbindlicher Preisempfehlung 19 Prozent sparen, das ist ansehnlich. Das Smartphone verfügt über ein Super Retina XDR Display mit einer Diagonale von 6,1 Zoll (15,5 Zentimeter). Das Kamerasystem besteht aus einem Weitwinkel- sowie einem Ultraweitwinkelobjektiv und unterstützt dank der Neural Engine des A14 Bionic unter anderem Nachtmodus, Deep Fusion und Smart HDR 3. Das kompakte iPhone 12 mini mit 256 Gigabyte Speicher ist heute bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben.statt 348,00 €Amazon legt aktuell einer bestellten Apple Watch SE kostenlos ein zusätzliches Armband bei. Das entspricht einer Ersparnis von 19 Prozent. Zur Auswahl stehen verschiedene Modelle der vernetzten Uhr in den Größen 40 sowie 44 Millimeter und diversen Farben. Bei den Wachtbands lässt sich zwischen den Modellen mit Knopfschließe und Sport Loops mit Klettverschluss wählen. Die Apple Watch verfügt über ein großes OLED-Display und zahlreiche fitness- und gesundheitsbezogene Sensoren.statt 59,99 €Zum halben Preis gibt es aktuell Amazons Fire TV Stick 4K. Das Gerät stellt eine der günstigsten Möglichkeiten dar, Apple TV+ auf einem UHD-Fernseher zu nutzen. Der Streamingdienst aus Cupertino kommt per App auf den Stick, zahlreiche weitere Anwendungen wie die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und Spiele sind ebenfalls verfügbar. Die Alexa-Sprachfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Der Fire TV Stick für Full-HD-Fernseher ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 24,99 Euro. Den Fire TV Cube bietet Amazon für 69,99 Euro statt 119,99 Euro an.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.