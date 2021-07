Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

All Windows Appear

JustNoteIt

Theine

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Duet Display

Titan Quest: Legendary Edition

Niffelheim

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Western Stars

Der Profi

Flammendes Inferno

Die Farbe Lila

My Big Fat Greek Wedding

My Big Fat Greek Summer

Gadgets und Geräte

Samsung Crystal UHD 4K TV 75 Zoll - 1.099,00 €

Weitere Amazon-Geräte zu reduzierten Preisen:

Fire TV Stick Lite (HD)

Überwachungskamera Blink Outdoor

Überwachungskamera Blink Mini

Echo Flex

Echo Auto

Kindle Paperwhite

Hinweis

Nach dreiwöchiger Sommerpause gibt es ab heute wieder regelmäßig unsere Übersicht mit rabattierten Apps, Spielen, Filmen und Geräten. Zu den aktuellen Sonderangeboten gehören unter anderem ein Weltraum-Drama nach einer wahren Begebenheit sowie ein klassisches Simulationsspiel für iPhone und iPad. Amazon hat etliche hauseigene Geräte für kurze Zeit im Preis herabgesetzt, unter anderem den Fire TV Stick 4K und den Kindle Paperwhite.statt 64,99 € (ab macOS 10.12.6)Der Simulations- und Strategie-Klassiker wurde vielfach ausgezeichnet. Die Aufgabe des Spielers besteht in "Civilization VI" darin, im Wettkampf mit großen Staatenlenkern der Weltgeschichte ein eigenes Imperium aufzubauen. Dabei gilt es, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Blick zu behalten und angemessen auf Veränderungen zu reagieren. Die vielfältigen Möglichkeiten lassen sich mithilfe von etlichen Erweiterungen ergänzen.statt 5,49 € (ab macOS 10.9)In diesem Wimmelbildspiel gilt es, in 32 interaktiven Miniaturlandschaften nach versteckten Leuten zu suchen. "Hidden Folks" bietet von Hand gezeichnete Umgebungen, welche auf Wunsch im Sepia- oder Nachtmodus präsentiert werden. Im Verlauf des Spiels muss der Spieler unter anderem Krokodile aus dem Weg boxen, gelegentlich mit der Tür knallen und das eine oder andere Zelt öffnen. Insgesamt stehen über 300 Ziele zur Verfügung, vielfältige Soundeffekte untermalen die Aktionen.- 0,00 € statt 5,49 €- 14,99 € statt 30,99 €- 2,29 € statt 5,49 €statt 5,49 € (ab iOS 9.0)Eine eigene Stadt aufbauen, von den Anfängen als Dörfchen bis zu einem großen Mekka für Abenteurer: So lautet die Aufgabe bei diesem Rollenspiel für iPhone und iPad. Der Weg zum Erfolg führt über den Bau von Dungeons und die Errichtung von Kampfschulen und magischen Laboren. Im Laufe der Zeit werden dadurch mehr und mehr Krieger angelockt, welche das Gemeinwesen aufblühen lassen. "Dungeon Village" liegt seit dem jüngsten Update erstmals in deutscher Sprache vor.statt 10,99 € (ab iOS 9.0)Kurze Audionotizen und sogar ganze Gespräche lassen sich mit dieser App in hoher Stereo-Qualität mit bis zu 96 kHz aufnehmen. Die Aufnahmen können anschließend auf iPhone oder iPad bearbeitet sowie per Mail, iMessage oder AirDrop und etlichen anderen Apps verschickt werden. "You Record Pro" unterstützt den Dark Mode von iOS und iPadOS, eine App für die Apple Watch ist verfügbar.- 10,99 € statt 16,99 €- 13,99 € statt 19,99 €- 5,49 € statt 8,99 €statt 29,97 €Fantasy von Peter Jackson, 2001-2003, 544 MinutenDie epische Verfilmung des Fantasy-Bestsellers von J. R. R. Tolkien gibt es aktuell im iTunes Movie Store zum Sonderpreis. Die Trilogie zeichnet weitgehend werkgetreu die Handlung der Bücher nach und spielte an den Kinokassen weltweit fast drei Milliarden US-Dollar ein. Zusammen erhielten die Streifen 17 Oscars, der dritte Teil wurde sogar als bester Film des Jahres ausgezeichnet.statt 9,98 €Drama von Ron Howard, 1995, 139 MinutenDie Hauptrollen in dieser Verfilmung der von dramatischen Umständen geprägten Mondmission Apollo 13 spielen Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon. Der Film enthält zahlreiche Original-Dialoge und wurde unter anderem im Lyndon B. Johnson Space Center in Houston gedreht. Amazon bietet den mit zwei Oscars ausgezeichneten Streifen aktuell in 4K zum reduzierten Preis an.(Musik-Dokumentarfilm, 2019) - 7,99 € statt 13,99 €(Actionthriller, 1981) - 5,98 € statt 9,98 €(Katastrophenfilm, 1974) - 3,98 € statt 9,98 €(Drama, 1985) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2003) - 5,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2009) - 3,98 € statt 9,98 €statt 879,00 €Amazon bietet heute das iPad Pro 11" mit M1-Chip für knapp unter 800 Euro an und damit neun Prozent unter Apples unverbindlicher Preisempfehlung. Das Tablet verfügt über eine Speicherkapazität von 128 Gigabyte und bietet eine Leistung auf dem Niveau des MacBook Air. USB-C-Ladekabel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Wer ein günstigeres Tablet aus Cupertino bevorzugt, kann zum iPad Air greifen, das aktuell bei Amazon für knapp 594 Euro statt 649 Euro zu haben ist.statt 1.599,00 €Den smarten 75-Zoll-Fernseher gibt es heute bei Amazon mit 30 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung und damit so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Das 4K-Gerät unterstützt HDR10+ und hat LAN, drei HDMI-Anschlüsse sowie zwei USB-Ports an Bord. Die Versionen mit Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und 65 Zoll sind aktuell ebenfalls zu reduzierten Preisen zu haben. Eine passende 2.1-Soundbar von Samsung hat Amazon derzeit 40 Euro günstiger als sonst im Angebot.statt 59,99 €20 Euro günstiger als sonst gibt es aktuell den Fire TV Stick 4K. Das Gerät stellt eine der günstigsten Möglichkeiten dar, Apple TV+ auf einem UHD-Fernseher zu nutzen. Der Streamingdienst aus Cupertino kommt per App auf den Stick, zahlreiche weitere Anwendungen wie die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und Spiele sind ebenfalls verfügbar. Die Alexa-Sprachfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.- 24,99 € statt 29,99 €- 83,99 € statt 119,99 €- 27,99 € statt 39,99 €- 19,99 € statt 29,99 €- 44,99 € statt 59,99 €- 84,99 € statt 199,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.