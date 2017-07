Prominenter Kurator: Gitarrenhersteller Fender auf Apple Music

Zum Konzept von Apple Music gehören unter anderem Playlisten, die nicht automatisch von einem Algorithmus, sondern per Hand von ausgewählten Kuratoren zusammengestellt werden. In Deutschland stellt sich dafür beispielsweise auch der FC Bayern zur Verfügung, sowie Sonos, Disney, Nike, Beats by Dr. Dre oder Shazam.Seit Neuestem hat auch das Branchenschwergewicht Fender eigene Playlisten im Angebot. Das US-amerikanische Unternehmen ist als Hersteller von Gitarren und Bässen bekannt. Dementsprechen verwundert es nicht, dass die fünf bereitgestellten Abspiellisten jeweils auf das Saiteninstrument als tonangebendes Element setzen.„Wir freuen uns, mit Apple zusammenzuarbeiten“, sagte Fenders Marketingchef Evan Jones. „Wir ehren mit den fünf Playlisten eine weites Spektrum an ikonischen Künstlern und Visionären und eine aufstrebende neue Generation von Künstlern, welche die Gitarrenmusik vorwärts bringen werden.“Weiterführende Links: