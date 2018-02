Projekt Clean Install für macOS: Wenn es Zeit wird, noch mal ganz von vorne anzufangen

Life’s a Bitch!

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Leben noch einmal ganz von vorne beginnen – aber mit allen Erinnerungen und Erfahrungen Ihres bisherigen Lebens. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die glaubhaft behaupten könnten, absolut alles genau so wie zuvor zu machen. Alle Menschen machen Fehler, treffen mal schlechte Entscheidungen oder erleben unangenehme Situationen, denen sie lieber aus dem Weg gegangen wären.Ganz unabhängig von der damit verbundenen zusätzlichen Lebensspanne wäre es sicher reizvoll, noch mal alles von vorne durchleben und besser oder anders machen zu können. Aber das wird leider nicht passieren.Anders sieht es mit Computerinstallationen aus. Das Betriebssystem plus Daten – also quasi das Ich des Computers – lässt sich bei Bedarf komplett zurücksetzen und schnell mit alten und neuen „Erfahrungen“ füttern. Dazu gehört, wie man sich seine Benutzeroberfläche konfiguriert, mit wem man kommuniziert (Account-Einstellungen), welche Programme man nutzt, mit welchen „Partnern“ (Peripherie) man sich umgibt u.s.w.Zu meinen Windows-PC-Zeiten in den Neunzigern war es gang und gäbe, den Computer einfach „platt zu machen“, wenn sich Probleme ergaben, die sich auf herkömmliche Weise nicht lösen ließen. Und das kam häufig vor. Bis heute ist diese Verhaltensweise noch in den Köpfen mancher User fest verankert. Dabei ist es – zumindest auf dem Mac! – so gut wie nie notwendig, solche Holzhammermethoden einzusetzen, um kleine Wehwehchen zu beheben. Zumal das Aufräumen nach so einem binären Nuklearschlag stets viel Zeit kostet, die man sich wahrscheinlich mit gezielteren Methoden hätte sparen können.Ein Beispiel: Ungefähr seit 2003 habe ich meine Mac-Installation nie komplett neu aufgesetzt. Das Betriebssystem mit allen benutzerspezifischen Einstellungen und Installationen ist seit mindestens 15 Jahren stets nur auf die jeweils neueste Version aktualisiert und auf neue Hardware migriert worden. Es war bislang nie notwendig, eine Neuinstallation überhaupt in Betracht zu ziehen. Zwar haben sich im Laufe der Jahre ein paar Konflikte in mein System eingeschlichen, die ich auf mikrochirurgische Weise nicht beheben konnte, aber die sind nicht der Grund für mein Experiment.